የአሜሪካ ምክር ቤቶች ረቂቅ ሕግጋት በኢትዮጵያ ላይ

በአሜሪካ ምክር ቤትና ሕግ መወሠኛ ምክር ቤት/ሴኔት/ኢትዮጵያን አስመልክቶ በቅርቡ የቀረቡ ረቂቅ ሕግጋት በኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በአንድ ወገን ተቃውሞ በሌላው ደግሞ ድጋፍ እየቀረበባቸው ነው።
በአሜሪካ ምክር ቤትና ሕግ መወሠኛ ምክር ቤት/ሴኔት/ኢትዮጵያን አስመልክቶ በቅርቡ የቀረቡ ረቂቅ ሕግጋት በኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በአንድ ወገን ተቃውሞ በሌላው ደግሞ ድጋፍ እየቀረበባቸው ነው። ከዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት አባል ካሮሊን ቦርዶው ጋር ትናንት የተወያዩት በአትላንታ ጆርጂያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሕጎቹ የኢትዮጵያን ጥቅም የሚጎዱ በመሆናቸው እንደሚቃወሟቸው ገልጸዋል። በጉዳዩ ላይ ዶይቸ ቨለ የጠየቃቸውና ተቀማጭነቱ በአሜሪካ የሆነው የዘር ፍጅት ቅድመ መከላከል በኢትዮጵያ ዳይሬክተር ዶክተር ሠናይት ደረጀ በበኩላቸው፣ ጉዳዮን ከወትሮው ማዕቀብን የመቃወም መርህ ለይተው እንደሚያዩት በመንግሥት አካላት ላይም ግፊት ማድረግ ተገቢ እንደሆነ ይናገራሉ።
ታሪኩ ኃይሉ
ሸዋዬ ለገሠ
አዜብ ታደሰ