 የአሜሪካ ምክር ቤቶች ረቂቅ ሕግጋት በኢትዮጵያ ላይ | ኢትዮጵያ | DW | 23.03.2022

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ኢትዮጵያ

የአሜሪካ ምክር ቤቶች ረቂቅ ሕግጋት በኢትዮጵያ ላይ

 በአሜሪካ ምክር ቤትና ሕግ መወሠኛ ምክር ቤት/ሴኔት/ኢትዮጵያን አስመልክቶ በቅርቡ የቀረቡ ረቂቅ ሕግጋት በኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በአንድ ወገን ተቃውሞ በሌላው ደግሞ ድጋፍ እየቀረበባቸው ነው።

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ሕጉን የሚቃወሙም የሚደግፉም አሉ

 በአሜሪካ ምክር ቤትና ሕግ መወሠኛ ምክር ቤት/ሴኔት/ኢትዮጵያን አስመልክቶ በቅርቡ የቀረቡ ረቂቅ ሕግጋት በኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በአንድ ወገን ተቃውሞ በሌላው ደግሞ ድጋፍ እየቀረበባቸው ነው። ከዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት አባል ካሮሊን ቦርዶው ጋር ትናንት የተወያዩት በአትላንታ ጆርጂያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሕጎቹ የኢትዮጵያን ጥቅም የሚጎዱ በመሆናቸው እንደሚቃወሟቸው ገልጸዋል። በጉዳዩ ላይ ዶይቸ ቨለ የጠየቃቸውና ተቀማጭነቱ በአሜሪካ የሆነው የዘር ፍጅት ቅድመ መከላከል በኢትዮጵያ ዳይሬክተር ዶክተር ሠናይት ደረጀ በበኩላቸው፣ ጉዳዮን ከወትሮው ማዕቀብን የመቃወም መርህ ለይተው እንደሚያዩት በመንግሥት አካላት ላይም ግፊት ማድረግ ተገቢ እንደሆነ ይናገራሉ።

ታሪኩ ኃይሉ 

ሸዋዬ ለገሠ

አዜብ ታደሰ

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ሕጉን የሚቃወሙም የሚደግፉም አሉ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ኢትዮጵያ ዉስጥ ፆታዊ ጥቃት ለምን እየተባባሰ መጣ ?

ኢትዮጵያ ዉስጥ ፆታዊ ጥቃት ለምን እየተባባሰ መጣ ? 10.03.2022

«በሴቶች ላይ የሚደርሰዉን ጥቃት አይቶ፤ ሕግ ይከበርላቸዉ፤ መንግሥት ተገቢዉን ትኩረት ይስጣቸዉ ብዬ አንድ ሺ ጊዜ ስናገረዉ የነበሩትን ነገሮች መድገም አልፈልግም። የሚያዋጣዉ ራስዋን ያበቃች ሴት የሚፈጥሩ ተምረናል የሚሉ፤  ሰብዓዊነት ግድ ይለናል የሚሉ፤ ፖለቲከኛ ነን የሚሉ፤ በጋራ ብቁ ሴትን የመፍጠር፤ አቅም ቢኖራቸዉ ጥሩ ነዉ።»

የአሜሪካን ም/ቤት ያወጣው አዲስ ረቂቅ ሕግ እንዳይጸድቅ የቀረበ ጥሪ 

የአሜሪካን ም/ቤት ያወጣው አዲስ ረቂቅ ሕግ እንዳይጸድቅ የቀረበ ጥሪ  14.02.2022

ዶክተር ፍጹም አቻምየለህ እንዳሉት፣ረቂቅ ድንጋጌው ሕግ ሆኖ ከወጣ የኢትዮጵያን ጥቅም በእጅጉ የሚጎዳ ይዘት ያለው ነው።በአሜሪካና በኢትዮጵያ መኻከል ያለው ግንኙነት እየተሻሻለ ነው በሚባልበት ጊዜ ምክር ቤቱ ያዘጋጀውን ይህን ረቂቅ ሕግ እንዲቃወሙት የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን የሕዝብ ግንኙነት ኮሜቴ ጥሪ አቅርቧል።

የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ 4ተኛው ፓትርያርክ ዕረፍት የመታሰቢያ ዝግጅት በፍራንክፈርት

የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ 4ተኛው ፓትርያርክ ዕረፍት የመታሰቢያ ዝግጅት በፍራንክፈርት 20.03.2022

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የጀርመንና አካባቢው ሃገረ ስብከት የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎሰ 4ተኛው ፓትርያርክን ዕረፍት አስመልክቶ በዛሬው ዕለት ከማለዳው ጀምሮ በፍራንክፈርት ምስካዬ ኅዙናን መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ሰፋ ያለ ልዩ የመታሰቢያ ዝግጅት አከናውኗል።