 የአሜሪካ ምክር ቤት ዉሳኔና ትርጓሜዉ | ዓለም | DW | 26.10.2021

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ዓለም

የአሜሪካ ምክር ቤት ዉሳኔና ትርጓሜዉ

የዩናይትድ ስቴትስ ሕግ መምሪያ ምክር ቤት የዉጪ ግንኙነት ኮሚቴ ባፀደቀዉ ዉሳኔ የኢትዮጵያ ተፋላሚ ኃይላት ዉጊያ እንዲያቆሙ፣ ሰብአዊ መብቶችን እንዲያከብሩና በጦርነቱ ለተጎዳዉ ሕዝብ የሰብአዊ ርዳታ ይደርስ ዘንድ እንዲፈቅዱ ጠይቋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:31

የዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት ዉሳኔና ትርጓሜዉ

 

የዩናይትድስቴትስ የሕዝብ ተወካዮች  ምክር ቤት ኢትዮጵያን አስመልክቶ ያሳለፈው ውሳኔ  ስለሃገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ የተሻለ ግንዛቤ የተንጸባረቀበት መሆኑን አንድ የሕግ ባለሙያ አስታወቁ።የዩናይትድ ስቴትስ ሕግ መምሪያ ምክር ቤት የዉጪ ግንኙነት ኮሚቴ ባፀደቀዉ ዉሳኔ የኢትዮጵያ ተፋላሚ ኃይላት ዉጊያ እንዲያቆሙ፣ ሰብአዊ መብቶችን እንዲያከብሩና በጦርነቱ ለተጎዳዉ ሕዝብ የሰብአዊ ርዳታ ይደርስ ዘንድ እንዲፈቅዱ ጠይቋል።እዚያዉ አሜሪካ የሚኖሩት ዶክተር ፍፁም አቻምየለህ እንዳሉት ውሳኔዉ  ከዚህ ቀደም ከነበሩት ይልቅ ለኢትዮጵያ ጠቃሚና  የምክር ቤቱ አባላትም የተሻለ ግንዛቤ መያዛቸዉን የሚያመላክት ነው::

ታሪኩ ኃይሉ 

ነጋሽ መሐመድ

እሸቴ በቀለ

Audios and videos on the topic

የዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት ዉሳኔና ትርጓሜዉ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Pro government rally in Ethiopia´s capital Addis Abeba Wo- Addis Abeba, Ethiopia Wann- 07.11.2021

ኢትዮጵያ የጦርነቱ ምስቅልቅልና የሰላም ጥያቄ 08.11.2021

Pro government rally in Ethiopia´s capital Addis Abeba Wo- Addis Abeba, Ethiopia Wann- 07.11.2021

ኢትዮጵያ ሰላም እየናፈቃት ሰላም የሚጠላባት ምድር 08.11.2021

በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት ደጋፊዎች ትብብሩ የተመሰረተዉ ወትሮም ሕወሓትን «ይደግፋል» በሚሉት በአሜሪካ መንግሥት ይሁንታና ድጋፍ ነዉ በማለት ይከሳሉ።አቶ ጌታቸዉ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ሕወሓትን ትደግፋለች መባሉን አጣጥለዉ ነዉ የነቀፉት።ይጠይቃሉም «በምን መንገድ» እያሉ።

Civilians attend a pro-government rally to denounce what the organisers say is the Tigray People’s Liberation Front (TPLF) and the Western countries' interference in internal affairs of the country, at Meskel Square in Addis Ababa, Ethiopia, November 7, 2021. REUTERS/Tiksa Negeri

የአዲስ አበባ ዋሽንግተን መቃቃር ኢትዮጵያን እንዴት ይጫናል? 10.11.2021

የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት በድርድር እንዲቋጭ ግፊት በማድረግ ላይ የሚገኙት ጄፍሪ ፌልትማን ባለፈው ሳምንት መፍትሔ ካልተበጀ አገራቸው ማዕቀብ ልትጥል እንደምትችል ጥቆማ ሰጥተዋል። በአዲስ አበባ በተካሔደ ሰልፍ ላይ የአጎዋን ጉዳይ የጠቀሱት ከንቲባ አዳነች አቤቤ "ዕርዳታ እና ብድር ነጻነታችንን የሚገፈን ከሆነ፤ነጻነታችንን አንገብርም" ብለው ነበር