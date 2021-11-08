የአሜሪካ ምክር ቤት ዉሳኔና ትርጓሜዉ

የዩናይትድ ስቴትስ ሕግ መምሪያ ምክር ቤት የዉጪ ግንኙነት ኮሚቴ ባፀደቀዉ ዉሳኔ የኢትዮጵያ ተፋላሚ ኃይላት ዉጊያ እንዲያቆሙ፣ ሰብአዊ መብቶችን እንዲያከብሩና በጦርነቱ ለተጎዳዉ ሕዝብ የሰብአዊ ርዳታ ይደርስ ዘንድ እንዲፈቅዱ ጠይቋል።
የዩናይትድስቴትስ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ኢትዮጵያን አስመልክቶ ያሳለፈው ውሳኔ ስለሃገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ የተሻለ ግንዛቤ የተንጸባረቀበት መሆኑን አንድ የሕግ ባለሙያ አስታወቁ።የዩናይትድ ስቴትስ ሕግ መምሪያ ምክር ቤት የዉጪ ግንኙነት ኮሚቴ ባፀደቀዉ ዉሳኔ የኢትዮጵያ ተፋላሚ ኃይላት ዉጊያ እንዲያቆሙ፣ ሰብአዊ መብቶችን እንዲያከብሩና በጦርነቱ ለተጎዳዉ ሕዝብ የሰብአዊ ርዳታ ይደርስ ዘንድ እንዲፈቅዱ ጠይቋል።እዚያዉ አሜሪካ የሚኖሩት ዶክተር ፍፁም አቻምየለህ እንዳሉት ውሳኔዉ ከዚህ ቀደም ከነበሩት ይልቅ ለኢትዮጵያ ጠቃሚና የምክር ቤቱ አባላትም የተሻለ ግንዛቤ መያዛቸዉን የሚያመላክት ነው::
ታሪኩ ኃይሉ
ነጋሽ መሐመድ
እሸቴ በቀለ