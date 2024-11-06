የአሜሪካ ምርጫ ውጤት እና የአውሮጳ ምላሽ

የአሜሪካ ምርጫ ውጤት እና የአውሮጳ ምላሽረቡዕ፣ ጥቅምት 27 2017
የአውሮጳ ሕብረት አባል ሃገራትም እንዲሁ በየበኩላቸው ከትራምፕ አስተዳደር ጋር ለመሥራት ዝግጁነታቸውን እየገለጹ ነው። ሮይተርስ እንደውም ከቀትር በፊት ባስተላለፈው ዜናው «ትራምፕ አሸንፌያለሁ ስላሉ፤ የዓለም ሃገራት መሪዎች እንኳን ደስ ያልዎት ለማለት እየተጣደፉ ነው» ሲል የመንግሥታቱን የደስታ መልእክት ወርፏል።
እስካሁን በይፋ ከታዩ የእንኳን ደስ ያልዎት መልእክቶች፤ ከአውሮጳ የጀርመን፤ የፈረንሳይ፤ የጣሊያን፤ የስፔን፤ የኔዘርላንድ፤ የሀንጋሪ፣ የዩክሬን፣ የፖላንድ፤ ሮማኒያ ይጠቀሳል። እስራኤል፣ ህንድ፣ ጃፓን፣ ስዊድን፤ ኖርዌይ፤ እንዲሁም ኢትዮጵያ፣ ግብጽ እና ሱዳንም ትራምፕን እንኳን ደስ ያልዎት ብለዋል።
ከጀርመን የቀኝ ጽንፈኛው አማራጭ ለጀርመን ፓርቲ ተባባሪ መሪ አሊስ ቫይደል በበኩላቸው የትራምፕ ድል የጅምላ ስደትን አይሆንም የማለትና፤ የኤኮኖሚ ውድቀትን የሚቃወም ድምፅ ውጤት ነው ሲሉ በኤክስ ገጻቸው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።
ትራምፕ ከዚህ ቀደም የአትላንቲክ ማዶ ግንኙነት ላይ ያስከተሉት አሉታዊ ተጽዕኖ፤ እንዲሁም የዩክሬን ሩሲያ ጦርነትን በሚመለከት ያላቸውን አቋም በማሰብ አብዛኛው የአውሮጳ መሪዎች የእሳቸው መመረጥ እንደሚያሰጋቸው ሲገልጹ ቆይተዋል። ዛሬ ስጋታቸው እውን ሆኗልና ብራስልስ ላይ ምን እየታሰበ ይሆን? ስንል እዚያ የሚገኝ ዘጋቢያችን ገበያው ንጉሤን በአጭሩ ሁኔታውን እንዲያስቃኘን ጠይቀናል።
ገበያው ንጉሤ
ሸዋዬ ለገሠ
ነጋሽ መሐመድ