የአሜሪካን የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልዕክተኛ ማይክ ሐመር ኦፌኮንና ኦነግን አነጋገሩ  

ሁለቱ የኦሮሞ ተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች ከአሜሪካ የምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሐመር ጋር ስላደረጉት ውይይት ለዶይቼ ቬለ የተናገሩት የኦፌኮ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና፤ የብሔራዊ ውይይት ጅማሮ፣ ስለ ሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የተፋላሚዎች ይዞታ እና አሁናዊ የኦሮሚያ ክልል ሁኔታ በውይይቱ ከተነሱ አበይት ጉዳዮች ነበሩ ብለዋል፡፡
በኢትዮጵያ የስራ ጉብኝነት ያደረገው የአሜሪካን የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልዕክተኛ ማይክ ሐመር የመሩት ልዑክ ከኢ.ፌ.ዲ.ሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ጋር መወያየታቸውን ከኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡
ሚኒስቴሩ በባለፈው ሳምንት መጨረሻ ዓርብ በይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ባሰራጨው መረጃ አቶ ደመቀ ለልዩ መልዕክተኛው “መንግሥት ለዘላቂ ሰላም በአፍሪካ ህብረት መሪነት በቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሉሴጎን ኦባሳንጆ አማካኝነት ለተጀመረው የሰላም ጥረት መንግሥት ቁርጠኛ ነው” ማለታቸው ተገልጿል። መንግሥት ተደራዳሪ ቡድን አቋቁሞ ወደ ሥራ መግባቱም ለጦርነቱ ሰላማዊ እልባት ለመፈለግ ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው ተብሏል፡፡
ስለተኩስ አቁም ስምምነት፣ ያልተገደበ ሰብአዊ እርዳታ ተጀራሽነት እና ሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ አካላትን ተጠያቂ ለማድረግ እየተወሰዱ ነው የተባሉ እርምጃዎች በውይይቱ ከተነሱት ናቸውም ተብሏል።
በአዲስ አበባ የአሜሪካ ኤምባሲ መረጃ እንዳመለከተው ደግሞ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብም ልዩ መልእክተኛው ከም/ጠ/ሚኒስትሩ ጋር ያደረጉት ሌላው የውይይት ርዕስ ነው ብሏል፡፡ የኤምባሲው መረጃ ግን ስለዝርዝር የውይይት ጉዳዩ ያለው ነገር የለም፡፡
የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ልዑክን የመሩት ማይክ ሐመር በኢትዮጵያ ቆይታቸው ከባለስልጣናት በተጨማሪ ከፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች እና የሲቪል ሶሳይቲ ተወካዮች ጋር እንዲሁም የዓለማቀፉ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ባለሙያዎች ጋር ተገናኝተው መወያየታቸውንም ኤምባሲው በይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጹ አመልክቷል፡፡
ልዩ መልእክተኛው ዐርብ በተናጥል ካወያዩዋቸው የፖለቲካ ተዋንያን ደግሞ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮምግሬስ (ኦፌኮ) ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና እና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ይገኛሉ፡፡
ሁለቱ አንጋፋ የኦሮሞ ተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች ከአዲሱ የአሜሪካ የምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሐመር ጋር ስላደረጉት ውይይት ለዶይቼ ቬለ የተናገሩት የኦፌኮ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና፤ የብሔራዊ ውይይት ጅማሮ፣ ስለ ሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የተፋላሚዎች ይዞታ እና አሁናዊ የኦሮሚያ ክልል ሁኔታ በውይይቱ ከተነሱ አበይት ጉዳዮች ነበሩ ብለዋል፡፡
በሰሜን ኢትዮጵያ 20 ወራትን ለዘለቀው ጦርነት እልባት ለመስጠት “በአፍሪካ ህብረት የተጀመረው ጥረት አስፈላጊውን የሰላም መፍትሄ ሊያመጣ እንደማይችል” ለልዩ መልእክተኛው ማስረዳታቸውን መረራ አጽእኖት ሰጥተው አንስተዋል፡፡ ህብረቱ በአህጉሩቱ በተለያዩ አገራት ለተስተዋሉ ግጭቶች የሰላም መፍትሄ ሲያመጣ አልተስተዋለም ያሉት መረራ “በኢትዮጵያ እየተስተዋለ ላለው የተወሳሰበ ግጭት ሰላም ለማምጣት ልምድም ይጎድለዋል” ሲሉ አንስተዋል፡፡
“ህብረቱ የመሪዎች ማህበር ከመሆን ባሻገር የአፍሪካ ህዝቦች ተቋም ለመሆን ብዙ ይቀረዋል” ብለዋልም፡፡ ፕሬፌሰሩ ከ1997ቱ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ቀውስ በኋላ አንድም ጊዜ ከህበረቱ ጋር ስለአገሪቱ ውስብስብ የፖለቲካ ሁኔታ ለመወያየት አንኳ እድል አለማግኘታቸውን አንስተውም ህብረቱ ከመሪዎች ፍላጎች ባሻገር ሲሄድ እምብዛም አይስተዋልም በማለት ነቅፈውታል፡፡
“በሰላማዊ የግጭት አፈታቱ የተሻለ ልምድ እና እውቀት ያላቸው እንደ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ የአውሮፓ ህብረት፣ አሜሪካ እና እንደ ኖርዌይ ያሉ አገራት ከአፍሪካ ህብረት በተጨማሪ የአደራዳሪነት ሚናን በመጫወቱ ቢካተቱ” የሚል ምክረ ሃሳብ በሁለቱ አንጋፋ ፖለቲከኞች እንደ ምክረ ሀሳብ መቅረቡንም ፕሮፌሰር መረራ አክለው ተናግረዋል፡፡
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት የሰሜን ኢትዮጵያውን ግጭት በሰላም ለመቋጨት ተደጋጋሚ ፍላጎቶቹን አሳይቷል፡፡ በሰሜን ኢትዮጵያ መንግስትን የሚፋለመው ተደራዳሪ ህዝባዊ ወያኔ ኃርነት ትግራይ (ህወሓት) በፊናው የሰላማዊ የጦርነት እልባቱ ላይ ተመሳሳይ አቋም በማሳየት፤ ነገር ግን የአፍሪካ ህብረት የአደራዳሪነት ሚናን አጣጥሎ “የኬኒያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ዋነኛ አደራዳሪ ሆነው እንዲቀርቡ” ይጠይቃል፡፡
የኦፌኮ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ግን “ሁለቱም ተደራዳሪ ቡድኖች አንድ አደራዳሪ ቡድን ወይም ግለሰብ ከመመልከት ባሻገር የተሻለ ልምድ ያላቸው የተለያዩ አደራዳሪዎች በውይይት ሂደቱ ቢካተቱ” የሚል አማራጭ ያቀርባሉ፡፡
ፕሮፌሰር መረራ አክለውም “ምዕራባውያኑ በኢትዮጵያ ቀውስ ውስጥ ለሰሜኑ ግጭት የሰጡትን ትኩረት ለኦሮሚያ እና ለሌሎችም አከባቢዎች መንፈጋቸውን” መቅሰው አንስተዋል፡፡ በተለይም “በኦሮሚያ ያለው የተወሳሰበ የሰላም እጦት ሁኔታ እኩል ትኩረት የሚሻውና ሊፈታ የሚገባ ችግር ነው” ብለዋልም፡፡
የአሜሪካን የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልዕክተኛ ማይክ ሐመር
የኢትዮጵያ መንግስት “የአገራት የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ መግባትን አብዝቶ የመቃወም ፖሊሲው” ላይ አስተያየታቸውን ያከሉት ፕሮፌሰር መረራ፤ የኢትዮጵያ መንግስት በጎረቤት አገራት ሰራዊት እስከ መላክ ተሳትፎ የማድረግ ታሪክ መኖሩን አስታውሰው “የትኛውም የዓለማቀፉ ማህበረሰብ ተሳትፎን ቢያደርግ የችግሮች መፍትሄ ሊሆን ይችላል” ብለው እንደሚያምኑም አንስተዋል፡፡
የአሜሪካው የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሐመር በአሁኑ ጉዞያቸው ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ግብጽ እና የተባበሩት ኣረብ ኢምሬቶች የጉብኝታቸው አካል ናቸው፡፡
የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ብሔራዊ ደኅንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የኢፌዴሪ መንግሥት ትግራይን ከሚያስተዳድሩት የሕወሓት ኃይሎች ጋር በየትኛውም ሥፍራ እና በማንኛውም ጊዜ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ንግግር ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ባለፈው ሳምንት ሓሙስ መግለጻቸው ይታወሳል፡፡
በሰሜን ኢትዮጵያ ለ20 ወራት ያህል እልባት አልባ ሆኖ የቀጠለው ግጭት የሺዎችን ህይወት ሲቀጥፍ፤ ሚሊዮኖችን ለመፈናቀል እና ለተለያዩ ችግሮች ዳርጓል፤ በቢሊዮን ገንዘብ የሚገመት ሃብትን አውድሟል፡፡
ስዩም ጌቱ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ኂሩት መለሰ