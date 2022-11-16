የአሜሪካን የአጋማሽ ዘመን ምርጫ ውጤትና ትውልደ ኢትዮጵያውያን

የእነዚህ ዕጩዎች መመረጥ፣ የኢትዮጵያን ጥቅም የሚያስጠብቁ ሥራዎች በጋራ ለመስራት ከፍተኛ አንደምታ እንዳለው አቶ መስፍን ጠቁመዋል። በኢትዮጵያና በአሜሪካ መኻከል በጋራ መከባበር ላይ የተመሰረተ የንግድና የጸጥታ ትብብር ለማጠናከር የሚያልመው ኤፖክ ኢትዮጵያ ወደ /አጎዋ/ተመልሳ እንድትገባ የተጠናከረ እንቅስቃሴ ማድረጉን ይቀጥላልም ብለዋል።
በዩናትድስቴትስ በአሜሪካን ፕሬዝዳንት የስልጣን ዘመን አጋማሽ ላይ የተካሄደው ምርጫ ውጤት፣ በኢትዮጵያና አሜሪካ ግንኙነት አዲስ ምዕራፍ የከፈተ መሆኑን የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን የሕዝብ ግንኙነት ኮሚቴ/ኤፓክ/አስታወቀ። የኤፓክ ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ተገኑ ለዶይቸ ቨለ እንደገለጹት፣ የምርጫው ውጤት ድርጅቱ የሁለቱን ሃገሮች ግንኙነት ለማጠናከር ለሚከተለው ስልት ትልቅ ምዕራፍ የከፈተ ነው።በምርጫው የአሜሪካ ኢትዩጵያውያን የሕዝብ ኮሚቴ ዕውቅናና ድጋፍ ከሰጣቸው 37 ዕጩዎች መኻከል፣33 ያህሉ ማሸነፋቸውን ሥራ አስፈጻሚው ተናግረዋል።
ባለፉት ሁለት ዓመታት በኢትዮጵያና በአሜሪካ መኻከል ዕንቅፋት በዝቶበት በነበረው ግንኙነት ሳቢያ፣ቅሬታ ገብቷቸው ለነበሩ ኢትዮጵያን፣የዘንድሮው እኩሌታ ምርጫ ውጤት፣ዕፎይታ ይዞ መምጣቱን አቶ ይናገራሉ።የኤፓክ ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ተገኑ፣በአሜሪካና ኢትዮጵያ ግንኙነት ትልቅ ምዕራፍ ነው ስላሉት የዕኩሌታ ምርጫ ውጤት ሲናገሩ የሚከተለውን ብለዋል።"በጣም ሐውሱም በጣም በተጠጋጋ ቁጥር ነው ያለው።አንዳቸው ከአንዱ እንዲያውም ሴኔቱ ጭራሽ እኩል ለእኩል ሆነው በምክትል ፕሬዚዳንቷ ድምፅ ነው ዴሞክራቶች የበላይነት የሚያገኙት።ይህ ማለት ምንድነው ሰዎች ይነጋገራሉ ማለት ነው። ሰዎች መነጋገር አለባቸው የሁለቱ ፓርቲ አባላት መግባባት አለባቸው።አንድ ውሳኔ ለመወሰን የአንድ ፓርቲ ፍላጎት ብቻ አይሆንም ያ በሚሆነበት ሰዐት ላይ እንደ እኛ ዓይነት አነስተኛ ቁጥር ያለው መራጭ ድምጹ አስፈላጊነቱ እየደመቀ ይመጣል።ይህንን እንግዲህ አጠቃላይ አግባቡ እንዲታይ የምፈልገው፣አንግዲህ በዚያ ሁኔታ፣37 ተወዳዳሪዎች በአጠቃላይ ለዩናይትድስቴትስ ኮንግረስ የሚወዳደሩ ሰዎች የደገፍነው ከእነዚህ ውስጥ 33 ተመርጠውልናል።"
የእነዚህ ዕጩዎች መመረጥ፣ የኢትዮጵያን ጥቅም የሚያስጠብቁ ሥራዎች በጋራ ለመስራት ከፍተኛ አንደምታ እንዳለው አቶ መስፍን ጠቁመዋል።"እና ከእነዚህ ጋር ስራችንን ለመቀጠል በ2023 ለኢትዮጵያ ጠቃሚ የሆነ አጀንዳ ለማራመድ የምንሰራው ስራ ላይ ጥቅም ይኖረዋል እና እኛ በጣም ደስ ብሎናል።"በኢትዮጵያና በአሜሪካ መኻከል በጋራ መከባበር ላይ የተመሰረተ የንግድና የጸጥታ ትብብር ለማጠናከር የሚያልመው ኤፖክ፣ ኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ከቀረጥ ነጻ የንግድ ዕድል/አጎዋ/ተመልሳ እንድትገባ የተጠናከረ እንቅስቃሴ ማድረጉን ይቀጥላልም ብለዋል።"አጎዋን በሚመለከት፣የአሜሪካ የንግድ ክፍል ከሚባለው ጋር ደብዳቤ በመጻፍ በአሁኑ ጊዜ አንደኛ የሠላም ስምምነቱ ስለተፈረመ አንዱም ዋና ምከንያት አጎዋን አናድስም ያሉበት እሱ ነበር።አሁን ስለተፈረመና አምስት መለኪያ ያልቹኻቸው በሙሉ የተሟሉ ስለሆነ አሱ መቀጠል ያለበት እንደሆነ ጥያቄ ቀርቧልና፣ እንደዚሁ ቻምፒዮን ከምንላቸው የምክር ቤት ተመራጮች ጋርም ውይይት በማድረግ እነርሱም ይህንን ድጋፍ እንዲያደርጉ እየጠየቅናቸው ነው።"
አቶ መስፍን፣እንዳሉት የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን ሕዝብ ግንኙነት ኮሚቴ፣በዘንድሮው የአሜሪካ እኩሌታ ምርጫ ስኬታማ ስራዎቹ መኻከል፣በኒውጀርሲ የተመዘገበው ውጤት የሚጠቀስ ነው። በግዛቲቱ "HR 6600"የተባለውን ረቂቅ የማዕቀብ ሕግ በኢትዮጵያ ላይ እንዲደነገግ ያስተዋወቁት ቶም ማሊኖውስኪ፣ኤፓክ ዕውቅናና ድጋፍ በሰጣቸው ቶም ኪን ተሸንፈው የምክር ቤት መቀመጫቸውን አጥተዋል።በኒውጀርሲ የሚገኙ የኢፓክ አባላት ማሊኖውስኪን በመቃወም፣በምርጫ ወረዳቸው በአውሮፕላን በረራ ባነር በማድረግ ተቃውሞ ማሰማታቸውን ስራ አስፈጻሚው አስረደተዋል።
ታሪኩ ኃይሉ
ኂሩት መለሰ
ታምራት ዲንሳ