 የአሜሪካን ም/ቤት ያወጣው አዲስ ረቂቅ ሕግ እንዳይጸድቅ የቀረበ ጥሪ  | ዓለም | DW | 14.02.2022

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ዓለም

የአሜሪካን ም/ቤት ያወጣው አዲስ ረቂቅ ሕግ እንዳይጸድቅ የቀረበ ጥሪ 

ዶክተር ፍጹም አቻምየለህ እንዳሉት፣ረቂቅ ድንጋጌው ሕግ ሆኖ ከወጣ የኢትዮጵያን ጥቅም በእጅጉ የሚጎዳ ይዘት ያለው ነው።በአሜሪካና በኢትዮጵያ መኻከል ያለው ግንኙነት እየተሻሻለ ነው በሚባልበት ጊዜ ምክር ቤቱ ያዘጋጀውን ይህን ረቂቅ ሕግ እንዲቃወሙት የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን የሕዝብ ግንኙነት ኮሜቴ ጥሪ አቅርቧል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:12

የአሜሪካን ም/ቤት ያወጣው ኤች አር 6600 ረቂቅ ሕግ ላይ የተሰጡ አስተያየቶች

የአሜሪካን ምክር ቤት ኢትዮጵያን አስመልክቶ ዐዲስ ያወጣው ኤች አር 6600 የተባለው ረቂቅ ሕግ የሃገሪቱን ጥቅም የሚጎዳ መሆኑን ዶይቸ ቨለ ያነጋገራቸው የሕግ ባለሙያ ገለጹ።የሕግ ባለሙያው ዶክተር ፍጹም አቻምየለህ እንዳሉት፣ረቂቅ ድንጋጌው ሕግ ሆኖ ከወጣ የኢትዮጵያን ጥቅም በእጅጉ የሚጎዳ ይዘት ያለው ነው።በአሜሪካና በኢትዮጵያ መኻከል ያለው ግንኙነት እየተሻሻለ ነው በሚባልበት ጊዜ ምክር ቤቱ ያዘጋጀውን ይህን ረቂቅ ሕግ እንዲቃወሙት የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን የሕዝብ ግንኙነት ኮሜቴ ጥሪ አቅርቧል። የኮሚቴው አባል ኘሮፌሰር ፀሐይ አድማሱ ረቂቁ ሕግ ሆኖ እንዳይወጣ ኮሚቴው ከፍተኛ እንቅስቃሴ መጀመሩንም ገልጸውልናል።  

ታሪኩ ኃይሉ 


ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ
 

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የአሜሪካን ም/ቤት ያወጣው ኤች አር 6600 ረቂቅ ሕግ ላይ የተሰጡ አስተያየቶች  