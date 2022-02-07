የአሜሪካን ም/ቤት ያወጣው አዲስ ረቂቅ ሕግ እንዳይጸድቅ የቀረበ ጥሪ 

ዶክተር ፍጹም አቻምየለህ እንዳሉት፣ረቂቅ ድንጋጌው ሕግ ሆኖ ከወጣ የኢትዮጵያን ጥቅም በእጅጉ የሚጎዳ ይዘት ያለው ነው።በአሜሪካና በኢትዮጵያ መኻከል ያለው ግንኙነት እየተሻሻለ ነው በሚባልበት ጊዜ ምክር ቤቱ ያዘጋጀውን ይህን ረቂቅ ሕግ እንዲቃወሙት የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን የሕዝብ ግንኙነት ኮሜቴ ጥሪ አቅርቧል።
የአሜሪካን ምክር ቤት ኢትዮጵያን አስመልክቶ ዐዲስ ያወጣው ኤች አር 6600 የተባለው ረቂቅ ሕግ የሃገሪቱን ጥቅም የሚጎዳ መሆኑን ዶይቸ ቨለ ያነጋገራቸው የሕግ ባለሙያ ገለጹ።የሕግ ባለሙያው ዶክተር ፍጹም አቻምየለህ እንዳሉት፣ረቂቅ ድንጋጌው ሕግ ሆኖ ከወጣ የኢትዮጵያን ጥቅም በእጅጉ የሚጎዳ ይዘት ያለው ነው።በአሜሪካና በኢትዮጵያ መኻከል ያለው ግንኙነት እየተሻሻለ ነው በሚባልበት ጊዜ ምክር ቤቱ ያዘጋጀውን ይህን ረቂቅ ሕግ እንዲቃወሙት የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን የሕዝብ ግንኙነት ኮሜቴ ጥሪ አቅርቧል። የኮሚቴው አባል ኘሮፌሰር ፀሐይ አድማሱ ረቂቁ ሕግ ሆኖ እንዳይወጣ ኮሚቴው ከፍተኛ እንቅስቃሴ መጀመሩንም ገልጸውልናል።
ታሪኩ ኃይሉ
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ