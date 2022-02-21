 የአማሮ ልዩ ወረዳ ተፈናቃዮች ሮሮ   | ኢትዮጵያ | DW | 21.02.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የአማሮ ልዩ ወረዳ ተፈናቃዮች ሮሮ  

በደቡብ ክልል በሰው ሰራሽ ግጭቶችና በተፈጥሮ አደጋዎች ተፈናቅለው የነበሩ ከ800 ሺህ በላይ ነዋሪዎችን ወደ ቀደመ ቦታቸው የመመለስና የማቋቋም ስራዎችን ማከናወኑን የክልሉ የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ። የአማሮ ልዩ ወረዳ ተፈናቃዮች ግን ከዚህ በተቃራኒው ቅሬታ እያሰሙ ይገኛሉ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:36

ተፈናቃዮቹ ከሦስት ዓመታት በላይ በመጠለያ ነን፤ መንግስት ተገቢውን ትኩረት አልሰጠንም

በደቡብ ክልል በሰው ሰራሽ ግጭቶችና በተፈጥሮ አደጋዎች ተፈናቅለው የነበሩ ከ800 ሺህ በላይ ነዋሪዎችን ወደ ቀደመ ቦታቸው የመመለስና የማቋቋም ስራዎችን ማከናወኑን የክልሉ የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ። የኮሚሽኑ ኮሚሽነር አቶ ጋንታ ጋመአ ለዶቼ ቬለ (DW) እንዳሉት ተፈናቃዮችን የመመልስና የማቋቋሙ ሥራ የተከናወነው ለጋሽ ድርጅቶች ካደረጉት የቁሳቁስና የገንዘብ ድጋፍ በተጨማሪ የክልሉ መንግስት በመደበው የ500 ሚሊዮን ብር ወጪ ነው። 

የክልሉ የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነሩ ተፈናቃዮችን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ መልሰናል ቢሉም የአማሮ ልዩ ወረዳ ተፈናቃዮች ግን ከዚህ በተቃራኒው ቅሬታ እያሰሙ ይገኛሉ። ተፈናቃዮቹ ከመንደራቸው ከወጡ ከሦስት ዓመታት በላይ ቢያስቆጥሩም መንግስት ለችግራቸው ተገቢውን ትኩረት ባለመስጠቱ አስከአሁን ለመመለስ እንዳልቻሉ ለዶቼ ቬለ (DW) በስልክ ገልፀዋል።

ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ

አዜብ ታደሰ

ነጋሽ መሐመድ

Audios and videos on the topic

ተፈናቃዮቹ ከሦስት ዓመታት በላይ በመጠለያ ነን፤ መንግስት ተገቢውን ትኩረት አልሰጠንም  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነሮች ሹመት ፀደቀ

የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነሮች ሹመት ፀደቀ 21.02.2022

አሥራ አንዱ የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነሮች ሹመት ዛሬ በተደረገው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሁለተኛ አስቸኳይ ጉባኤ ፀደቀ። የኮሚሽኑ ሰብሳቢዎችና አባላት ከፍተኛ የትምህርት ዝግጅት እና የሥራ ልምድ ያላቸው መሆኑን የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዐፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ተናግረዋል።

ኃይል ማመንጨት የጀመረዉ ህዳሴ ግድብና የአካባቢዉ ፀጥታ ሁኔታ

ኃይል ማመንጨት የጀመረዉ ህዳሴ ግድብና የአካባቢዉ ፀጥታ ሁኔታ 21.02.2022

በአባይ ወንዝ ላይ እየተገነባ የሚገኙው ኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ሐይል ማመንጨት መጀመሩን ተከትሎ የአሶሳ ከተማ ነዋሪዎች ደስታቸውን  እየገለጹ ይገኛሉ፡፡ በክልሉ ለረዥም ጊዜ በቆየው የሰላም ችግር ምክንያት ነዋሪዎች እና የፖለቲካ ፓርቲዎች ያላቸውን ስጋት ገልጸዋል፡፡

ኢትዮጵያ፣ እንደገና ድርቅ

ኢትዮጵያ፣ እንደገና ድርቅ 21.02.2022

በ1977 ድርቅና ረሐብ-ሰበብ ደርግን ሲወቅሱ፣ ሲከሱ፣ ሲያወግዙ የነበሩት ኃይላት የአዲስ አበባና የአስመራ አብያተ መንግስታትን ከያዙ በኋላም፣ ተደጋጋሚ ረሐብ ነበር።በ1985 እና በ1992 የደረሰዉ  በ10 ሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያዉያንን ለረሐብ አጋልጧል።