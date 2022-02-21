የአማሮ ልዩ ወረዳ ተፈናቃዮች ሮሮ  

በደቡብ ክልል በሰው ሰራሽ ግጭቶችና በተፈጥሮ አደጋዎች ተፈናቅለው የነበሩ ከ800 ሺህ በላይ ነዋሪዎችን ወደ ቀደመ ቦታቸው የመመለስና የማቋቋም ስራዎችን ማከናወኑን የክልሉ የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ። የአማሮ ልዩ ወረዳ ተፈናቃዮች ግን ከዚህ በተቃራኒው ቅሬታ እያሰሙ ይገኛሉ።
በደቡብ ክልል በሰው ሰራሽ ግጭቶችና በተፈጥሮ አደጋዎች ተፈናቅለው የነበሩ ከ800 ሺህ በላይ ነዋሪዎችን ወደ ቀደመ ቦታቸው የመመለስና የማቋቋም ስራዎችን ማከናወኑን የክልሉ የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ። የኮሚሽኑ ኮሚሽነር አቶ ጋንታ ጋመአ ለዶቼ ቬለ (DW) እንዳሉት ተፈናቃዮችን የመመልስና የማቋቋሙ ሥራ የተከናወነው ለጋሽ ድርጅቶች ካደረጉት የቁሳቁስና የገንዘብ ድጋፍ በተጨማሪ የክልሉ መንግስት በመደበው የ500 ሚሊዮን ብር ወጪ ነው።
የክልሉ የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነሩ ተፈናቃዮችን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ መልሰናል ቢሉም የአማሮ ልዩ ወረዳ ተፈናቃዮች ግን ከዚህ በተቃራኒው ቅሬታ እያሰሙ ይገኛሉ። ተፈናቃዮቹ ከመንደራቸው ከወጡ ከሦስት ዓመታት በላይ ቢያስቆጥሩም መንግስት ለችግራቸው ተገቢውን ትኩረት ባለመስጠቱ አስከአሁን ለመመለስ እንዳልቻሉ ለዶቼ ቬለ (DW) በስልክ ገልፀዋል።
ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ
አዜብ ታደሰ
ነጋሽ መሐመድ