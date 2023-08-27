 የአማራ ክልል ግጭት፤ የጅምላ እስር እና የመገናኛ አውታሮች ሽፋን | ኢትዮጵያ | DW | 27.08.2023

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ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የአማራ ክልል ግጭት፤ የጅምላ እስር እና የመገናኛ አውታሮች ሽፋን

አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የአማራ ተወላጆች በጅምላ ለእስር መዳረጋቸው ከብዙ አቅጣጫ ይሰማል ። ብሔር ተኮር እስሩ መባባሱ፤ ትምህርት ቤቶች ጭምር በታሰሩ ሰዎች መጨናነቃቸውን በተለያዩ ጊዜያት የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ ። ለመሆኑ ይህ ምን ያህል የመገናኛ አውታሮች ሽፋን አገኘ?

የግጭቱ አዘጋገብ ምን ይመስላል?

በኢትዮጵያ ካለፉት ጥቂት ዓመታት ወዲህ አንዱ ግጭት ጋብ አለ ሲባል ሌላ ግጭት እና የፖለቲካ መቧደን እየተፈጠረ ሁኔታው እንደ አዙሪት መሽከርከሩን ቀጥሏል ። ባለፈው የሰሜን ኢትዮጵያግጭት በትግራይ፤ አማራ እና አፋር ክልሎች የደረሰው ሞት ከፍተኛ የአካል ጉዳት እና እጅግ ብርቱ የንብረት ውድመት ጠባሳው ገና ሳይጠግግ፤ ወደ ሌላ ግጭት እና ሌላ የፖለቲካ መቧደን እየተስተዋለ ነው ።

የአማራ ተወላጆች አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በጅምላ ለእስር መዳረጋቸውም ከብዙ አቅጣጫ ይሰማል ። ብሔር ተኮር እስሩ መባባሱ፤ ትምህርት ቤቶች ጭምር በታሰሩ ሰዎች መጨናነቃቸውን በተለያዩ ጊዜያት የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ ። ለእኛም የደረሰን መልእክት አለ ። በእርግጥ እስራቱበጅምላ መሆኑ ተለየ እንጂ በርካታ የማኅበረሰብ አንቂዎች፤ ጋዜጠኞች ፤ የመገናኛ አውታር ባለሞያዎች እና ፖለቲከኞች በቅርቡ የአማራ ክልል ክልል ግጭትን ተከትሎ ለተደነገገው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በፊትም ሆነ በኋላ ለእስር መዳረጋቸው ተዘግቧል ።

የፕሬስ ነጻነት ምልክት። ፎቶ ከማኅደር

በኢትዮጵያ ግጭት እስር ግድያውን በአግባቡ አልተዘገበም የሚሉ አሉ ። የተለያዩ የመገናኛ አውታር ባለሞያዎች መታሰራቸው፤ በአንዳንድ አካባቢዎችየኢንተርኔት ገደብ በነጻነት ለመዘገብ እክል መሆናቸው ይጠቀሳል ። የፕሬስ ነጻነት ምልክት። ፎቶ ከማኅደር

ለመሆኑ ይህ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሃገራት የዴሞክራሲ እና የመብት ተቆርቋሪዎች ብሎም የመገናኛ አውታሮች ዘንድ ምን ያህል የሚገባውን ሽፋን አገኘ?  የአማራ ክልል ግጭት፤ የጅምላ እስር እና የመገናኛ አውታሮች ሽፋን የእንወያይ መሰናዶ የሚያተኩርበት ርእሰ ጉዳይ ነው።  በውይይቱ 3 እንግዶች ተሳታፊ ናቸው ። 

በዚህ ውይይት ከመንግስት በኩል ተሳታፊ እንዲመደብልን ለጠቅላይ ሚንሥትር ጽ/ቤት፤ እንዲሁም በኢፌዴሪ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ለሚመለከታቸው ከፍተኛ ባለሥልጣናት በይፋዊ የኢሜል መልእክት ጠይቀን ነበር ። ውይይቱን እስካከናወንንበት እስከ ሐሙስ አመሻሹ ድረስ ግን ከአንዳቸውም ምላሽ አላገኘንም ።  ሁለት ምሑራንም አንዱ ከኢትዮጵያ ሌላኛው ከዩናትድ ስቴትስ በውይይቱ ለመሳተፍ ፈቃደኛነታቸውን ከገለጹ በኋላ በውይይቱ ቀን ስልካቸውን አላነሱም ።ሦስቱ ተወያዮች ግን ጥልቅ ውይይት አድርገዋል ።

ሙሉውን ውይይት ከድምጽ ማእቀፉ ማግኘት ይቻላል ።

ማንተጋፍቶት ስለሺ

ኂሩት መለሠ

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