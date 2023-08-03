የአማራ ክልል ግጭት ቀጥሏል

ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ትናንት በፌስቡክ ባሰራጩት ጽሑፍ "በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የሚታዩ የፀጥታ ችግሮች አሳሳቢ እየሆኑ መጥተዋል" ብለዋል። "ብዙ ምላሽ ያላገኙ ጥያቄዎች ይኖራሉ" ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ " እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ጠቃሚው መንገድ ሰላማዊና የውይይት አግባብ ነው" ብለዋል
አማራ ክልል ውስጥ በሚገኙ ዋና ዋና ከተሞች ከትናንት ምሽት ጀምሮ የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡን ነዋሪዎች አረጋገጡ።ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ውጥረት እና የፀጥታ መናጋት ሲከሰት የኢንተርኔት አገልግሎትን ማቋረጥ የተለመደ ነዉ።ከሰሞኑ በመከላከያ ሠራዊት እና በ "ፋኖዎች" መካከል በክልሉ ውጊያ መከፈቱ ለኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጥ ምክንያት መሆኑን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል።ዛሬ በጎንደር ከተማ በሁለቱ አካላት መካከል ብርቱ ውጊያ እንደነበር ነዋሪዎች ገልፀዋል።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ትናንት በፌስቡክ ባሰራጩት ጽሑፍ "በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የሚታዩ የፀጥታ ችግሮች አሳሳቢ እየሆኑ መጥተዋል" ብለዋል። "ብዙ ምላሽ ያላገኙ ጥያቄዎች ይኖራሉ" ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ " እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ጠቃሚው መንገድ ሰላማዊና የውይይት አግባብ ነው" ብለዋል።በአማራ ክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሱ "ፋኖ" በሚል መጠሪያ የሚታወቁ ታጣቂዎች ከሰሞኑ ከመከላከያ ሠራዊት አባላት ጋር ግጭት ውስጥ መግባታቸው እና በከባድ መሣሪያ ጭምር የታገዙ የተኩስ ልውውጦች በየ አካባቢው መኖራቸውን ነዋሪዎች እየገለፁ ነው። በክልሉ በሚገኙ ከተሞች መንገዶች መዘጋታቸውን የሚያሳዩ ፎቶዎች እና ተንቀሳቃሽ ምስሎች ሲዘዋወሩም ተስተውሏል። ይህንን ትከትሎ ተቋርጦ ቆይቶ በቅርቡ የተለቀቀው የኢንተርኔት አገልሎት ከትናንት ጀምሮ በብዙ የክልሉ ከተሞች ዳግም መቋረጡን ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች ገልፀዋል።
በጥንታዊቷ ጎንደር ከተማ በተለይ ከዛሬ ጀምሮ ብርቱ ውጊያ መኖሩን የገለፁ የከተማዋ ነዋሪ በስልክ በምናነጋግራቸው ወቅት ጭምር መንደር ውስጥ ተኩስ ይሰማ እንደነበር ገልፀዋል።
የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጥን በተመለከተ ኢትዮ-ቴሌኮም ከወር በፊት ከሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለቀረበላቸው ጥያቄ ዋና ሥራ አሥፈፃሚዋ ሲመልሱ ጉዳዩ "ከተቋማቸው አቅም በላይ" መሆኑን ገልፀው ነበር። ያነጋገርናቸው የላሊበላ ከተማ ነዋሪ በስልክ አገልግሎት ላይ የገጠማቸው እክል ባይኖርም ኢንተርኔት ግን በከተማዋ ተቋርጧል።
የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ክርስትያን ታደለ "መንሥስት የቴሌኮም አገልግሎቶችን በመዝጋት ጭምር በአማራ ክልል በከባድ መሣሪያ ታግዞ በንፁኃን ዜጎች ላይ እየፈፀመ ያለውን" ያሉትን ጥቃት እንዲያቆም ጠይቀዋል።
የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) ከቀናት በፊት በወቅታዊ የአማራ ክልል ጉዳይ ላይ ባወጣው መግለጫ "በተመሳሳይ መንገድ የተለየ ውጤት መጠበቅ ተጨማሪ ችግሮችን መፈልፈያ መንገድ በመሆኑ ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል" ሲሉ ችግሮች በውይይት እንዲፈቱ ጠይቋል።
የኢፌዴሪ ምክትል እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ትናንት በፌስቡክ ባሰራጩት ጽሑፍ ደግሞ "በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የሚታዩ የፀጥታ ችግሮች አሳሳቢ እየሆኑ መጥተዋል" በማለት የሁኔታውን አሳሳቢነት ገልፀዋል። "ብዙ ምላሽ ያላገኙ ጥያቄዎች ይኖራሉ" ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ "እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ግን ጠቃሚው መንገድ ሰላማዊና የውይይት አግባብ ነው" ብለዋል።
ሰለሞን ሙጬ
ነጋሽ መሐመድ
ሸዋዬ ለገሰ