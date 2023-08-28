 የአማራ ክልል ያደረገው የአመራር ለውጥ የኅብረተሰቡን መሠረታዊ ጥቄዎች እንደማይመልስ የሚናገሩ እንዳሉ ሁሉ ሹምሽሩ እስከታችኛው መዋቅር እንዲወርድ የጠየቁም አሉ። | ኢትዮጵያ | DW | 28.08.2023

አዲሱን የዶቸ ቬለ ድረ-ገፅ ይጎብኙ

የdw.comን የቤታ ገፅታን ይመልከቱ።ገና አላጠናቀቅነዉም! አስተያይትዎ ለማሻሻል ይረዳናል

አዲሱን dw.com ይመልከቱ

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የአማራ ክልል ያደረገው የአመራር ለውጥ የኅብረተሰቡን መሠረታዊ ጥቄዎች እንደማይመልስ የሚናገሩ እንዳሉ ሁሉ ሹምሽሩ እስከታችኛው መዋቅር እንዲወርድ የጠየቁም አሉ።

የአማራ ክልል ያደረገው የአመራር ለውጥ መሠረታዊ ጥቄዎችን እንደማይመልስ የሚናገሩ እንዳሉ ሁሉ ሹምሽሩ እስከታችኛው መዋቅር እንዲወርድ የጠየቁም አሉ። አስተያየት ሰጪዎቹ የክልሉን ሰላም ወደነበረበት ለመመለስም ተቀምጦ በጋር ምክክር ማድረግ ይገባል ብለዋል። የኢንተርኔት አገልግሎት በመቋረጡ የመረጃ አማራጮችን ማግኘት እንዳልቻለ ተገልጿል።

የአማራ ክልል ወቅታዊ ሁኔታ

የአማራ ክልል ምክር ባሳለፍነው ሳምንት የአመራር ለውጥ ማድረጉን ይፋ አድርጓል። ክልሉ ባልተረጋጋባት በዚህ ወቅት ፕሬዝደንቱን ጨምሮ የተደረገው የአመራር ለውጥ ኅብረተሰቡ ያነሳቸውን መሠረታዊ ጥያቄዎች ለመመለስ እንደማይችል ዶቼ ቬለ አስተያየታቸውን የጠየቃቸው የክልሉ ነዋሪዎች አመልክተዋል። አስተያየት ሰጪዎቹ አክለውም የክልሉን ሰላም ለመመለስም በጋራ ተቀምጦ መምከር እንደሚገባም አጽንኦት ሰጥተዋል። በአንጻሩ ክልሉ ምክርቤት የተደረገው ሹም ሽርን በመደገፍ የተጀመረው ወደታችኛው የአስተዳደሩ አካል ድረስ ወርዶ መፈጸም ይኖርበታል ያሉና ሂደቱን የደገፉም አሉ።

ፎቶ ከማኅደር፤ የኢንተርኔት ግንኙነት

በአማራ ክልል የኢንተርኔት አገልግሎት ከተቋረጠ ሳምንታት ተቆጥረዋል፤ ኅብረተሰቡ የመረጃ አማራጮችን ማግኘት እንዳልቻለ እየገለጸ ነው። ፎቶ ከማኅደር፤ የኢንተርኔት ግንኙነት

ይክ በእንዲህ እንዳለም በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች በፋኖ እና በመንግሥት ኃይሎች መካከል ግጭት ውጊያው መቀጠሉ ይሰማል። በተለይም በደብረ ማርቆስ እና በደብረ ታቦር ከተሞች አካባቢ በተኩስ ልውውጡ ሕይወታቸውን ያጡ የየከተሞቹ ነዋሪዎችን የቀብር ሥርዓት ዛሬ መፈጸሙን ዶቼ ቬለ ካነጋገራቸው ነዋሪዎች ለመረዳት ተችሏል። በአማራ ክልል የኢንተርኔት አገልግሎት ከተቋረጠ ሳምንታት ተቆጥረዋል፤ ኅብረተሰቡ የመረጃ አማራጮችን ማግኘት እንዳልቻለ እየገለጸ ነው።

ዓለምነው መኮንን

ሸዋዬ ለገሠ

ነጋሽ መሐመድ

Audios and videos on the topic

የአማራ ክልል ወቅታዊ ሁኔታ

ተዛማጅ ዘገባዎች

በአማራ ክልል አዲስ ርዕሰ መስተዳድር ተሾመ

በአማራ ክልል አዲስ ርዕሰ መስተዳድር ተሾመ 25.08.2023

ምክር ቤቱ ዛሬ ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤ አቶ አረጋ ከበደን አዲሱ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አድርጎ ሾሟል።ከለውጡ ወዲህ በሰው እጅ የተገደሉትን ዶ/ር አምባቸው መኮንንን ጨምሮ የአማራ ክልል የርዕሰ መስተዳድር ለውጥ ሲያደርግ የዛሬው ለ6ኛ ጊዜ ነው። ሌሎች ሹም ሽሮችንም ያካሄደው ጉባኤው ዛሬ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል።

ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ስለ አማራ ክልል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅና ስለሀገሪቱ አለመረጋጋት

ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ስለ አማራ ክልል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅና ስለሀገሪቱ አለመረጋጋት 04.08.2023

«አሁን የትግራይ ግጭት ትንሽ መልክ የያዘ ቢመስልም ቀሪ የቤት ስራዎች ያሉበት ነው።የግዛት ይገባኛል ጥያቄ ከዚህ የሚጠቀስ ነው።አገሪቱ ትልቁ ግዛት ኦሮሚያ ውስጥ የተፈጠረው ግጭትን በሰላም እልባት ለመስጠት በታንዛኒያ የተጀመረው ድርድርም የሰመረ አይመስልም፡፡አሁን ደግሞ ሁለተኛው ሰፊ የአገሪቱ ግዛት አማራም ወደ ሰፋ ግጭት መግባቱ ያሰጋል።»

የአማራ ክልል ጦርነት - የፓርላማ አባሎችን ጨምሮ በአዲስ አበባ በማንነት ላይ ያተኮረዉ እስር፤ የሀገር በቀል የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጥሪ፤ እንዲሁም በትግራይ የረሀብ አደጋ የተሰኙ ርዕሶች ተቃኝተዋል

የአማራ ክልል ጦርነት - የፓርላማ አባሎችን ጨምሮ በአዲስ አበባ በማንነት ላይ ያተኮረዉ እስር፤ የሀገር በቀል የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጥሪ፤ እንዲሁም በትግራይ የረሀብ አደጋ የተሰኙ ርዕሶች ተቃኝተዋል 11.08.2023

የአማራ ክልል ጦርነት - የፓርላማ አባሎችን ጨምሮ በአዲስ አበባ በማንነት ላይ ያተኮረዉ እስር ፤ በፖሊስ ቁጥጥር ስር - የጅምላ እስር። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በመላ ሃገሪቱ የሚታዩ ግጭቶች “ያላንዳች ቅደመ ሁኔታ ቆመው” “በአስቸኳይ” በምክክር እንዲፈቱ ጥሪ ማቅረቡ በተሰኙ ርዕሶች ላይ የተሰጡ አስተያየቶች ተካተዋል።