 የአማራ ክልል የፀጥታ ሁኔታ የዛሬ ነሐሴ 30 ቀን 2015 ዓ.ም ውሎ | ኢትዮጵያ | DW | 05.09.2023

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ኢትዮጵያ

የአማራ ክልል የፀጥታ ሁኔታ የዛሬ ነሐሴ 30 ቀን 2015 ዓ.ም ውሎ

በአማራ ክልል በተለይ በምዕራብ ጎጃም ዞን ከሰሞኑ በመከላከያ ሰራዊት እና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ሲደረጉ የነበሩ ውግያዎች ዛሬም በከባድ መሳሪያ ታግዘው ተጠናክረው መቀጠላቸውን የየአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። በዞኑ ውግያው ተጠናክሮ ከቀጠለባቸው አካባቢዎች መካከል አራፋት ፣ ገንዳ ዉሃ እና ዝኩል ቃና የተባሉ አካባቢዎች ተጠቃሾች ናቸው ።

በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን አንዳንድ ወረዳዎች ዛሬም ውጊያው ተጠናክሮ ቀጥሏል

በአማራ ክልል በተለይ በምዕራብ ጎጃም ዞን  ከሰሞኑ በመከላከያ ሰራዊት እና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ሲደረጉ የነበሩ ውግያዎች ዛሬም በከባድ መሳሪያ ታግዘው ተጠናክረው መቀጠላቸውን የየአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። በዞኑ ውግያው ዛሬም ተጠናክሮ ከቀጠለባቸው አካባቢዎች መካከል አራፋት ፣  ገንዳ ዉሃ እና ዝኩል ቃና የተባሉ አካባቢዎች ተጠቃሾች ናቸው ።የአማራ ክልል ግጭት፤ የጅምላ እስር እና የመገናኛ አውታሮች ሽፋንበሰሜን ሸዋ ደራ የተከሰተው ግጭት በተፋላሚዎቹ መካከል በአካባቢው እየተካሄደ ያለው ውግያ ሳምንት ሳምንት ሊሞላው ሲቃረብ በተለይ በዙሪያዋ ብርቱ ውግያ እየተደረገባት ከነበረችው ፈረስ ቤት ከተማ ነዋሪው ለደህንነቱ ሽሽት መግባቱን ዶይቼ ቬለ ከነዋሪዎች ጠይቆ ተረድቷል።

በአማራ ክልል ግጭት ጦርነቱን ሽሽት የተፈናቀሉ ዜጎች ተበራክተዋል

የመከላከያ ሰራዊትም ወደ ፈረስ ቤት መቃረቡ ተሰምቷል። በክልሉ ከምዕራብ ጎጃም  በተጨማሪ ሰሜን ሸዋ ዞን ማጀቴ አካባቢ እንዲሁም በሰሜን ጎንደር ዞን ዳባት አካባቢዎች አለመረጋጋት መኖሩን ዶይቼ ቬለ ከየአካባቢው ነዋሪዎች ጠይቆ ተረድቷል።

የመከላከያ ሰራዊትም ወደ ፈረስ ቤት መቃረቡ ተሰምቷል። በክልሉ ከምዕራብ ጎጃም  በተጨማሪ ሰሜን ሸዋ ዞን ማጀቴ አካባቢ እንዲሁም በሰሜን ጎንደር ዞን ዳባት አካባቢዎች አለመረጋጋት መኖሩን ዶይቼ ቬለ ከየአካባቢው ነዋሪዎች ጠይቆ ተረድቷል። በአማራ ክልል ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታ እና በክልሉ የጸጥታ ዘርፍ የተደረገው ሹም ሽር።በክልሉ ከከተሞች ውጭ ራቅ ብለው በሚገኙ የገጠር አካባቢዎች ስልክ ሊሰራ ባለመቻሉ ዶይቼ ቬለ በወቅቱ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ጠይቆ ማወቅ አልቻለም ።

በክልሉ ወደ መረጋጋት ከመጡ ከተሞች መካከል የባህርዳር ከተማ አንዷ ናት

በክልሉ አለመረጋጋት ይታይባቸው በነበሩ እንደ ደብረማርቆስ ፣ ደብረ ታቦር እና አዴት ያሉ ከተሞች አንጻራዊ መረጋጋት እየታየባቸው እንደሚገኝ  ነዋሪዎች ገልጸዋል።

በሌላ በኩል ግን አለመረጋጋት ይታይባቸው በነበሩ እንደ ደብረማርቆስ ፣ ደብረ ታቦር እና አዴት ያሉ ከተሞች አንጻራዊ መረጋጋት እየታየባቸው እንደሚገኝ  ነዋሪዎች ገልጸዋል።

ዓለምነው መኮንን

ታምራት ዲንሳ 

ኂሩት መለሰ

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በሰሜን ሸዋ ደራ የተከሰተው ግጭት

ከአማራ ክልሉ የፀጥታ መደፍረስ ጋር ተያይዞ በክልሉ ሰሜን ሸዋ ከኦሮሚያ ክልል ደራ ወረዳ ጋር በሚዋሰንበት አከባቢ ከእሁድ ጀምሮ በተፈጠረው ግጭት በርካታ ታጣቂዎች መገደላቸውን አንድ ባለሥልጣን ተናገሩ።«ደራ ወረዳ ውስጥ ፋኖ ብለው እራሳቸውን አደራጁ»ያሏቸው አካላት የተለያዩ ጥቃቶችን ፈጽመዋል ሲሉ እኚሁ ስሜ አይጠቀስ ያሉ ባለስልጣን ገልጸዋል።

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በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን አንዳንድ ወረዳዎች ዛሬም ውጊያው ተጠናክሮ ቀጥሏል

ተዛማጅ ዘገባዎች

የአማራ ክልል የጸጥታ ሁኔታ፤ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንን ጨምሮ ዓለም አቀፍ ተቋማት ተፋላሚ ኃይሎች ወደ ውይይት እንዲመጡ ጥሪ አቅርበዋል።

የአማራ ክልል የጸጥታ ሁኔታ፤ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንን ጨምሮ ዓለም አቀፍ ተቋማት ተፋላሚ ኃይሎች ወደ ውይይት እንዲመጡ ጥሪ አቅርበዋል። 31.08.2023

በአማራ ክልል ሰሞኑን ውጊያ የተካሄደባቸው አካባቢዎች መረጋጋታቸው ቢነገርም በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች በፋኖ እና በመንግሥት ኃይሎች መካከል ግጭት መቀጠሉም እየተነገረ ነው። ሰላም ለማስፈን ተፋላሚ ኃይሎች ተኩስ አቁመው ወደ ውይይት እንዲመጡ የአውሮጳ ኅብረት፤ የአፍሪቃ ኅብረት እና የኢትዮጵያ የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ጥሪ አቅርበዋል።

በሰሜን ሸዋ ደራ የተከሰተው ግጭት

በሰሜን ሸዋ ደራ የተከሰተው ግጭት 31.08.2023

ከአማራ ክልሉ የፀጥታ መደፍረስ ጋር ተያይዞ በክልሉ ሰሜን ሸዋ ከኦሮሚያ ክልል ደራ ወረዳ ጋር በሚዋሰንበት አከባቢ ከእሁድ ጀምሮ በተፈጠረው ግጭት በርካታ ታጣቂዎች መገደላቸውን አንድ ባለሥልጣን ተናገሩ።«ደራ ወረዳ ውስጥ ፋኖ ብለው እራሳቸውን አደራጁ»ያሏቸው አካላት የተለያዩ ጥቃቶችን ፈጽመዋል ሲሉ እኚሁ ስሜ አይጠቀስ ያሉ ባለስልጣን ገልጸዋል።

ምዕራብ ጎጃም ዞን በሁለት ዞን መዋቀሩ

ምዕራብ ጎጃም ዞን በሁለት ዞን መዋቀሩ 22.05.2023

በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ይባል የነበረው ዞን ለአስተዳደር አመቺ ባለመሆኑ በኅብረተሰቡ ጥያቄ መሠረት ለሁለት ተከፍሎ ሰሜን ጎጃም በሚል አዲስ ዞን መዋቀሩን የአማራ ክልል መንግሥት አስታውቋል።