 የአማራ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ወቅታዊ መግለጫ | ኢትዮጵያ | DW | 07.07.2023

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ኢትዮጵያ

የአማራ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ወቅታዊ መግለጫ

የአማራና የትግራይ ክልሎች ለ30 ዓመታት የይገባኛል ጥያቄ የሚያነሱባቸው አካባቢዎች በሕዝበ ውሳኔ እንዲፈቱና ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን የአማራ ክልል መንግሥት እየሠራ አንደሆነ የክልሉ መንግሥት አስታወቀ። በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች ያሉ ሕገወጥነትና የሰላም መደፍረስ የሚወገደው የውስጥ አንድነትን በማጠናከር መሆን እንዳለበትም አመልክቷል።

«የአማራ ክልል ኮሙኒኬሽን መግለጫ»

የአማራ ክልል የመንግሥት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ዛሬ በጽሕፈት ቤታቸው አጠቃላይ በክልሉ የልማት፣ ማኅበራዊና የሰላም ጉዳዮችን አስመልክተው ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸው ትኩረት ከሰጡባቸው ጉዳዮች መካከል በአማራና በትግራይ አዋሳኛ አካባቢዎች ስለሚነሱ የማንነትና የወሰን ጉዳይ ነው። ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የህዝበ ውሳኔ በአካባቢዎቹ እንዲካሄድ የክልሉ መንግሥት እየሠራ እንደሆነ ለመጀመሪያ በሚባል ደረጃ ይፋ አድርገዋል። የሕገ መንግሥት መሻሻል ጉዳይንም በውይይት እንዲፈታ እየተሠራ እንደሆነ አብራርተዋል።

በአብዛኛው የአማራ ክልል አካባቢዎች የተረጋጋና ሰላማዊ እንቅስቃሴ መኖሩን ያመለከቱት አቶ ግዛቸው፣ ሆኖም በአንዳንድ የክልሉ አካባቢዎች ሰላማዊ ነዋሪውን የሚያውኩ፣ ሰው የሚገድሉ መንገድ የሚዘጉ «ሕገወጥ» ያሏቸው አካላት መኖራቸውን ጠቅሰዋል።

Äthiopien Kommunikationsbüro der Amhara Region

በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች ያጋጠመውን የሰላም እጦት፣ ሕገወጥነነትና የአማራ ሕዝብ ለዘመናት ሲያነሳቸው የነበሩ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ የውስጥ አንድነትን ማጠናከር፣ መደማመጥና መከባበር አስፈላጊ መሆናቸውን ነው አቶ ግዛቸው የተናገሩት።

በ2015/16 ዓ ም በግብርናው ዘርፍ የተሸለ ምርት ለማምረት አምስት ሚሊዮን ሄክታር ማሳ ለግብርና ሥራ መዘጋጀቱን ጠቁመው ዓለም አቀፉ ገበያ የፈጠረውን የማዳበሪያ እጥረት ለማቃለል አምስት  ሚሊዮን ኩንታል ማዳበሪያ ለክልሉ ተገዝቶ 3.2 ሚሊዮን ኩንታል የሚሆነው ወደ አማራ ክልል ገብቷል ብለዋል። በመሠረተ ልማት ረገድ 3.2 ቢሊዮን ብር ወጪ የተደረገባቸው 500 ፕሮጀክቶች ተጠናቅቀው ለአገልግሎት መብቃታቸውን ያስታወሱት ኃላፊው፣ በሕዝብ ተሳትፎ 900 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገባቸው 848 የከተማ ልማት ተግባራት መከናወናቸውንም ገልፀዋል።

ዓለምነው መኮንን

ሸዋዬ ለገሠ

ኂሩት መለሰ

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«የአማራ ክልል ኮሙኒኬሽን መግለጫ»

ተዛማጅ ዘገባዎች

Wolaita referendum voters Wo – Wolaita, Ethiopia Wann – 19.06.2023 Author- Shewangizaw Wegayehu (DW)

የዎላይታው ህዝበ ውሳኔ፤ የአሽከርካሪዎች አፈና በአሊዶሮ፤ኢትዮጵያ ለአምስት የውጭ ባንኮች ፈቃድ ልትሰጥ ነው፤በጀርመን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋኅዶ ቤተ ክርስቲያን ምስረታ 40ኛው ዓመት 23.06.2023

ሀሰን ነጋሽ « አሁንኮ አማራ ክልል ጩኸት እና ጦርነት በሌለበት ምድር ላይ "የነገር ያለህ ና ወዲህ በለኝ" ! እያለ በግድ ጦር አውርድ የሚለው እልፍ አዕላፍ መከላከያ፣ አሊደሮ ላይ ሄዶ ምስኪን ሹፌሮችን ለምን አያስለቅቅልንም?» ሲሉ ይጠይቃሉ ።«ወንበዴ ያለ ሌላ ቦታ መከላከያ ያለ አማራ ክልል። አልተገናኝቶም።» ኃይለ ሥላሴ አማረ

የትግራይ ባለስልጣናት የአማራ ክልል ጉብኝት የተሰጡ አስተያየቶች

የትግራይ ባለስልጣናት የአማራ ክልል ጉብኝት የተሰጡ አስተያየቶች 12.06.2023

"እኛ የምንፈልገው በአውሮፕላን እየሔዱ እና እየመጡ መሪዎች እንዲገናኙ፤ እንዲሞካሹ አይደለም" የሚሉት ፖለቲከኛው አቶ ሐጎስ ወልዱ በአማራ እና ትግራይ ክልሎች መካከል የሕዝብ መጓጓዣ እና የንግድ እንቅስቃሴ ሊጀመር እንደሚገባ ተናግረዋል። የመቐለው ነዋሪ ፊልሞን አሰፋ በበኩላቸው ተፈቃዮችን ወደ ቀያቸው መመለስ የሚስችል እርምጃ ያስፈልጋል ብለዋል

የጠለምት ወረዳ ነዋሪዎች የማንነት ጥያቄ

የጠለምት ወረዳ ነዋሪዎች የማንነት ጥያቄ 19.06.2023

“በጠለምት፣ ማይፀምሪና ዲማ አካባቢዎች አጠቃላይ ህዝቡ ሰልፍ ወጥቷል፣ የሰልፉ ዋና ዓላማ እኛ የጠለምት ነዋሪዎች ማንነታችን ይከበርልን፣ ማንነታችን በአመፅ በጉልበት፣ ተጨቁነን የሰው ባህል፣ የሰው ማንነት ይዘን ለ30 ዓመታት ቆይተናል፣ አሁን ነፃ ወጥተናል፣መንግስት ላለፉት ሁለት ዓመታት ያለበጀት ቆይቷል፣ በጀት እንዲበጅትልን፡፡ ”