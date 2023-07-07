የአማራ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ወቅታዊ መግለጫ

የአማራና የትግራይ ክልሎች ለ30 ዓመታት የይገባኛል ጥያቄ የሚያነሱባቸው አካባቢዎች በሕዝበ ውሳኔ እንዲፈቱና ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን የአማራ ክልል መንግሥት እየሠራ አንደሆነ የክልሉ መንግሥት አስታወቀ። በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች ያሉ ሕገወጥነትና የሰላም መደፍረስ የሚወገደው የውስጥ አንድነትን በማጠናከር መሆን እንዳለበትም አመልክቷል።
የአማራ ክልል የመንግሥት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ዛሬ በጽሕፈት ቤታቸው አጠቃላይ በክልሉ የልማት፣ ማኅበራዊና የሰላም ጉዳዮችን አስመልክተው ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸው ትኩረት ከሰጡባቸው ጉዳዮች መካከል በአማራና በትግራይ አዋሳኛ አካባቢዎች ስለሚነሱ የማንነትና የወሰን ጉዳይ ነው። ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የህዝበ ውሳኔ በአካባቢዎቹ እንዲካሄድ የክልሉ መንግሥት እየሠራ እንደሆነ ለመጀመሪያ በሚባል ደረጃ ይፋ አድርገዋል። የሕገ መንግሥት መሻሻል ጉዳይንም በውይይት እንዲፈታ እየተሠራ እንደሆነ አብራርተዋል።
በአብዛኛው የአማራ ክልል አካባቢዎች የተረጋጋና ሰላማዊ እንቅስቃሴ መኖሩን ያመለከቱት አቶ ግዛቸው፣ ሆኖም በአንዳንድ የክልሉ አካባቢዎች ሰላማዊ ነዋሪውን የሚያውኩ፣ ሰው የሚገድሉ መንገድ የሚዘጉ «ሕገወጥ» ያሏቸው አካላት መኖራቸውን ጠቅሰዋል።
በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች ያጋጠመውን የሰላም እጦት፣ ሕገወጥነነትና የአማራ ሕዝብ ለዘመናት ሲያነሳቸው የነበሩ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ የውስጥ አንድነትን ማጠናከር፣ መደማመጥና መከባበር አስፈላጊ መሆናቸውን ነው አቶ ግዛቸው የተናገሩት።
በ2015/16 ዓ ም በግብርናው ዘርፍ የተሸለ ምርት ለማምረት አምስት ሚሊዮን ሄክታር ማሳ ለግብርና ሥራ መዘጋጀቱን ጠቁመው ዓለም አቀፉ ገበያ የፈጠረውን የማዳበሪያ እጥረት ለማቃለል አምስት ሚሊዮን ኩንታል ማዳበሪያ ለክልሉ ተገዝቶ 3.2 ሚሊዮን ኩንታል የሚሆነው ወደ አማራ ክልል ገብቷል ብለዋል። በመሠረተ ልማት ረገድ 3.2 ቢሊዮን ብር ወጪ የተደረገባቸው 500 ፕሮጀክቶች ተጠናቅቀው ለአገልግሎት መብቃታቸውን ያስታወሱት ኃላፊው፣ በሕዝብ ተሳትፎ 900 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገባቸው 848 የከተማ ልማት ተግባራት መከናወናቸውንም ገልፀዋል።
ዓለምነው መኮንን
ሸዋዬ ለገሠ
ኂሩት መለሰ