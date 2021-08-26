 የአማራ ክልል ተማሪዎች ችግር | ኢትዮጵያ | DW | 15.10.2021

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ኢትዮጵያ

የአማራ ክልል ተማሪዎች ችግር

የአማራ ትምሕርት ቢሮ የሕዝብ ግንኙነትና የፅሕፈት ቤት ኃላፊ ጌታቸዉ ቢያዝን ለዶቸ ቬለ እንደነገሩት «ወራሪ» ያሉት ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) በክልሉ ከ1500 በላይ ትምሕርት ቤቶችን አዉድሟል ወይም ዘርፏል

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አማራ ክልል በጦርነቱ ምክንያት 1ሚሊዮን በላይ ተማሪ አይማርም

                     
በአማራ ክልል ጦርነት በተደረገና በሚደረግባቸዉ አካባቢዎች ከአንድ ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች ትምህርት ማቋረጣቸዉን የክልሉ ትምሕርት ቢሮ አስታወቀ።የአማራ ትምሕርት ቢሮ የሕዝብ ግንኙነትና የፅሕፈት ቤት ኃላፊ ጌታቸዉ ቢያዝን ለዶቸ ቬለ እንደነገሩት «ወራሪ» ያሉት ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) በክልሉ ከ1500 በላይ ትምሕርት ቤቶችን አዉድሟል ወይም ዘርፏል።ጦርነት በማይደረግበት አካባቢዎች የሚገኙ በርካታ ትምሕርት ቤቶችም ከየጦርነቱ ቀጠና የተፈናቀሉ ሰዎች ስለተጠለሉባቸዉ ቢሮዉ የትምሕርቱን ሒደት ለመቀጠል ትልቅ ፈተና እንደገጠመዉ ኃላፊዉ አክለዉ ገልፀዋል።

ዓለምነዉ መኮንን 

ነጋሽ መሐመድ

ኂሩት መለሰ

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አማራ ክልል በጦርነቱ ምክንያት 1ሚሊዮን በላይ ተማሪ አይማርም  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Pressekonferenz Tigray Defense Forces military spokesman Gebre Gebretsdik on the ongoing war against federal troops of Ethiopia C: Million Haileselassie / DW D: 19.11.2020

ሕወሓት ስለአማራና አፋር ክልሎች ውድመት ማስተባበሉ 26.08.2021

ሕዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ታጣቂዎቹ በአማራ እና አፋር ክልሎች የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችን አይፈጽሙም ሲል አስተባበለ። በአፋር እና አማራ ክልል ውስጥ ሕወሓት ግድያ እና ምዝበራ ፈጽሟል ሲሉ የመንግሥት ባለስልጣናት ተናግረዋል።

Presskonferenz über Arbeitslosigkeit in Amhara Region, Bahir Dar, Äthiopien Coypright: Alemenew Mekonnen (DW Bahir Dar)

መሐንዲሶች ሥራ አጡ 19.02.2021

የክልሉ የመሐንዲሶች ማሕበር እንደሚለዉ ተመራቂ መሐንዲሶች ቀጣሪ በማጣታቸዉ አንዳዶቹ በጫማ ጠራጊነት (ሊስትሮነት) እና በአስተናጋጅነት ለማደር ተገድደዋል።