የአማራ ክልል ተማሪዎች ችግር

የአማራ ትምሕርት ቢሮ የሕዝብ ግንኙነትና የፅሕፈት ቤት ኃላፊ ጌታቸዉ ቢያዝን ለዶቸ ቬለ እንደነገሩት «ወራሪ» ያሉት ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) በክልሉ ከ1500 በላይ ትምሕርት ቤቶችን አዉድሟል ወይም ዘርፏል
በአማራ ክልል ጦርነት በተደረገና በሚደረግባቸዉ አካባቢዎች ከአንድ ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች ትምህርት ማቋረጣቸዉን የክልሉ ትምሕርት ቢሮ አስታወቀ።የአማራ ትምሕርት ቢሮ የሕዝብ ግንኙነትና የፅሕፈት ቤት ኃላፊ ጌታቸዉ ቢያዝን ለዶቸ ቬለ እንደነገሩት «ወራሪ» ያሉት ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) በክልሉ ከ1500 በላይ ትምሕርት ቤቶችን አዉድሟል ወይም ዘርፏል።ጦርነት በማይደረግበት አካባቢዎች የሚገኙ በርካታ ትምሕርት ቤቶችም ከየጦርነቱ ቀጠና የተፈናቀሉ ሰዎች ስለተጠለሉባቸዉ ቢሮዉ የትምሕርቱን ሒደት ለመቀጠል ትልቅ ፈተና እንደገጠመዉ ኃላፊዉ አክለዉ ገልፀዋል።
ዓለምነዉ መኮንን
ነጋሽ መሐመድ
ኂሩት መለሰ