የአማራ ክልል በአወዛጋቢዎቹ የአማራና ትግራይ አካባቢዎች ህዝበ ውሳኔ እንዲካሄድ ማቀዱን የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ተቃወመ

የትግራይ ክልል የግዚያዊ አስተዳደሩ ቺፍ ካቢኔ ሴክሬታሪያት አቶ አማኑኤል አሰፋ የአማራ ክልላዊ መንግሥት ፣ሕጋዊ ያሏቸው የትግራይ ግዛቶች ላይ ህዝበ ውሳኔ እንዲካሄድ ማቀዱ ሕገወጥ ግዛት የማስፋፋት ተግባር ነው ሲሉ ኮንነው የሀገሪቱን ሕገ መንግሥትም ወደጎን የገፉ ሲሉ ገልፀውታል።ተቃዋሚው«ሳልሳይ ወያነ ትግራይ»ም እቅዱን ሕገወጥ አካሄድ ብሎታል።
የአማራ ክልል መንግስት አወዛጋቢ በተባሉ የአማራና ትግራይ አዋሳኝ አካባቢዎች ህዝበ ውሳኔ እንዲካሄድ ማቀዱ እንደሚቃወም የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር አስታወቀ። የአማራ ክልል መንግስት በሐይል በተያዙ ባላቸው አከባቢዎች ሕገወጥ ስራዎች እየከወነ ነው ሲል የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ከሷል። የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ቺፍ ካቢኔ ሴክሬታሪያት አቶ አማኑኤል አሰፋ ከምዕራብ ትግራይ እና ራያ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ዜጎች ወደቀያቸው እንዲመለሱ የፌደራሉ መንግስት ሐላፊነቱ ሊወጣ ይገባል ሲሉም ለዶቼቬለ ተናግረዋል።ከዚህ በተጨማሪ ህዝብ ተፈናቅሎ ባለበት በትግራይ እና አማራ አዋሳኝ አካባቢዎች ህዝበ ውሳኔ ለማድረግ ማቀድ፥ በኃይል የተያዘ ላሉት መሬት ሕጋዊ ሽፋን መስጠት ነው ሲል ሳልሳይ ወያነ ትግራይ የተባለ በትግራይ የሚንቀሳቀስ ተቃዋሚ ፓርቲ ገልጿል።
የአማራ ክልላዊ መንግስት ላለፉት 30 ዓመታት ይገባኛል ጥያቄ ይነሳባቸው ነበሩ ያሏቸው በትግራይ እና አማራ አዋሳኝ ያሉ አካባቢዎች፣ ውዝግቡ በህዝበ ውሳኔ እንዲፈታ ጥረት እያደረገ መሆኑ በቅርቡ በክልሉ ኮምኒኬሽን ቢሮ በኩል ተገልጿል። በትግራይ ያለው ጊዚያዊ አስተዳደር ይህን የአማራ ክልል መንግስት ህዝበ ውሳኔ የማካሄድ ፍላጎት እንደማይቀበለው አስታውቋል።
በዚህ ጉዳይ ላይ ከትግራይ ክልል አስተዳደር በኩል ስላለው አቋም የጠየቅናቸው የግዚያዊ አስተዳደሩ ቺፍ ካቢኔ ሴክሬታሪያት አቶ አማኑኤል አሰፋ የአማራ ክልላዊ መንግስት ሕጋዊ ያሏቸው የትግራይ ግዛቶች ላይ ህዝበ ውሳኔ እንዲካሄድ ማቀዱ ሕገወጥ ግዛት የማስፋፋት ተግባር ብለው የኮነኑት ሲሆን የሀገሪቱን ሕገ መንግሥትም ወደጎን የገፉ ሲሉ ገልፀውታል።
በትግራይ የሚንቀሳቀሰው ሳልሳይ ወያነ ትግራይ የተባለ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲም በበኩሉ የአማራ ክልላዊ መንግስት እና የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስቴር ከወሰንና ማንነት ጋር በተያያዘ አወዛጋቢ በተባሉ የአማራና ትግራይ አዋሳኝ አካባቢዎች ጉዳዩ ወደ ህዝበ ውሳኔ እንዲያመራ ማቀዳቸውን ሕገወጥ አካሄድ ብሎታል። ከጦርነቱ በኃላ ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባ የነበረው የትግራይ ግዛታዊ አንድነትን ማስከበር፣ ተፈናቃዮችን ወደ ቀዬአቸው መመለስ እና የመሳሰሉ ጉዳዮችን ወደጎን በመተው የትግራይን ግዛት በኃይል ወሮ በመያዝ፣ የተወረረ ላሉት ግዛት ሕጋዊ ሽፋን ለመስጠት የሚደረግ እንቅስቃሴ ሲሉ ያወገዙት የሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኮምኒኬሽን ሐላፊ አቶ ኃይለአብ ኃይለስላሴ ይህ አካሄድ በዘላቂ ሰላም እና በህዝቦች ጉርብትና ላይም አሉታዊ ጫና የሚፈጥር ብለውታል።የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ቺፍ ካቢኔ ሴክሬታሪያት አቶ አማኑኤል አሰፋ፣ የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት የፈረመውን የፕሪቶርያ ውል አክብሮ በትግራይ ያሉ የውጭ ኃይሎችን እንዲያስወጣ፣ ሕገወጥ ተግባራትንም እንዲከላከል ፣ የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር እንደሚጠበቅ ተናግረዋል።
ሚሊዮን ኃይለሥላሴ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ