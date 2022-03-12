 የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር መግለጫ | ኢትዮጵያ | DW | 19.05.2022

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ኢትዮጵያ

የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር መግለጫ

ርዕሰ መስተዳድሩ በመግለጫቸው በክልሉ ህገወጥ ተኩስ፣ የኮንትሮባንድ ንግድ፣ ዘረፋ፣እገታ፣ በህዝብ ትራንስፖርት ላይ እገዳ ማድረግ፣የፍርድ ቤት ውሳኔዎችን አለመቀበል፣ በመንግስት አሰራር ላይ የህገወጦች ጫና የህብረተሰቡን የእየለት ኑሮ ፈተና ላይ ጥሎታል ብለዋል፡

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የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር መግለጫ

በአማራ ክልል እየተስፋፋ መጥቷል የተባለውን ህገወጥነት ለመከላከል ህግ የማስከበር ስራ አጠናክሮ እንደሚቀጥል የአማራ ክልል መንግስት አስታወቀ። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ዶ/ር ይልቃል ከፋለ ዕሮብ ማምሻውን ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ህብረተሰቡ ህገወጥነትን መንግስት እንዲያስቆም ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ማቅረቡን  ተናግረዋል። አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች የርዕሰ መስተዳድሩን መግለጫ በአዎንታ ሲመለከቱት ያጣጣሉትም አልጠፉም።

ርዕሰ መስተዳድሩ በመግለጫቸው በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ህገወጥ ተኩስ፣ የኮንትሮባንድ ንግድ፣ ዘረፋ፣እገታ፣ በህዝብ ትራንስፖርት ላይ እገዳ ማድረግ፣የፍርድ ቤት ውሳኔዎችን አለመቀበል፣ በመንግስት አሰራር ላይ የህገወጦች ጫና የህብረተሰቡን የእየለት ኑሮ ፈተና ላይ ትሎታል ብለዋል፡፡ ህግን ለማስከበር በተጀመረው ስራ ባለፉት ጥቂት ቀናት “በህገወጥ ስራ የተሰማሩ” ያሏቸውና ቁጥራቸው ያልተገለፀ በርካታ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ርዕሰ መስተዳድር ዶ/ር ይልቃል ከፋለ ተናግረዋል፡፡
የህግ ማስከበሩ ዋና ዓላማ የአማራን ህዝብ ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ እንደሆነም ነው ርዕሰ መስተዳድሩ ያስረዱት።
አንድ የባሕር ዳር ከተማ አስተያየት ሰጪ ህግ መከበር እንዳለበት ቢያምኑም የርዕሰ መስተዳድሩን መግለጫ ህገወጥን ህጋዊ ለማስመሰል የተደረገ መግለጫ ነው ሲሉ ተችተዋል፡፡
ርዕሰ መስተዳድሩ ግን ማነኛውም ተጠርጣሪ ግልፅ በሆነ መንገድ መያዝና ቤተሰቦቻቸውም እንዲጎበኟቸው ማድረግ ተገቢ እንደሆነ ነው ያመለከቱት፡፡
መንግስት ፋኖን አያሳድድም፣ ግን ደግሞ በእርሱ ስም የሚነግዱትን መንግስት እንደማይታገስ ተናግረዋል፡፡
አንድ የደሴ ከተማ ነዋሪ መግለጫው መልካም ቢመስልም በተግባር ሲታይ ግን እውነተኛነቱ እንደሚያጠራጥራቸው ነው ለዶይቼ ቬለ አስተያየት የሰጡት፡፡
የገንዳ ውሀ ነዋሪ አስተያየት ሰጪ ግን የርዕሰ መስተዳድሩን መግለጫ በአወንታዊ መልኩ እንደተቀበሉት ነው ያስረዱት፡፡
ርዕሰ መስተዳድሩ በመግለጫቸው የአማራ ክልል ህግ የማስከበር ሙሉ አቅም እንዳለውም አረጋግጠዋል፡፡ ርዕሰ መስተዳድሩ የጥያቄ ጊዜ ባለመፍቀዳቸው በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ተጨማሪ ማብራሪያዎችን ለማግኘት አልተቻለም፡፡

ዓለምነው መኮንን

ልደት አበበ
ኂሩት መለሠ

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የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር መግለጫ  

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