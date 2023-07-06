የአማራ እና የትግራይ ክልሎች የሚወዛገቡባቸው አካባቢዎች ጉዳይ "በሕዝብ ውሳኔ በህጋዊ መንገድ " መፈታት እንደሚኖርበት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ተናገሩ

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ የአማራ እና የትግራይ ክልሎች የሚወዛገቡባቸው አካባቢዎች ጉዳይ "በሕዝብ ውሳኔ በህጋዊ መንገድ ለዘለቄታው ዕልባት" ማግኘት እንደሚኖርበት ተናገሩ። ዐቢይ በምክር ቤት "ተፈናቃይ አንቆ በእነሱ የሚነግድ" እንዲሁም "ሰው ሲፈናቀል የሚሰፋለት የሚመስለው" መኖራቸውን ገልጸዋል።
የትግራይ እና የአማራ ክልሎች በይገባኛል የሚወዛገቡባቸው አካባቢዎች ጉዳይ "በሰከነ መንገድ" ሊታይ እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ተናገሩ። ላለፉት 30 ዓመታት በሁለቱ ክልሎች "የይገባኛል ጥያቄ የሚነሳባቸው ቦታዎች" መኖራቸውን ያስታወሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዳዩን የአማራ እና የትግራይ ሕዝቦች "በሰከነ መንገድ እንዲያዩ" መክረዋል።
"በመሬት ምክንያት መባላት፤ መገዳደል አያስፈልግም። መሬት የጸብ ምንጭ መሆን የለበትም" የሚል አቋማቸውን በአጽንዖት የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ "ሕዝቦች ተወያይተው፣ ተመካክረው አንዱ አሸናፊ ሌላው ተሸናፊ ሳይሆን በwin win aproach ጊዜ ወስደው በሰከነ መንገድ የትኛው ክልል መኖር እንደሚፈልጉ መወሰን ይችላሉ" በማለት መፍትሔ ሊሆን ይችላል ያሉትን ጠቆም አድርገዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ "ከዚያ ውጭ ያለው አማራጭ ጥሩ አይደለም። ጥቅም የለውም። መነጣጠቅም ጥቅም የለውም" በማለት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት አስረድተዋል። "በሰከነ መንገድ በውይይት የተፈናቀለውን መልሰን፤ የተጎዳውን ጠግነን፤ የተጣላውን አስታርቀን በሕዝብ ውሳኔ ነገሮች በህጋዊ መንገድ ለዘለቄታው ዕልባት እንዲያገኙ በልበ ሰፊነት ካልሰራን በስተቀረ ጥፋት ነው" ያሉት ዐቢይ "ብንዋጋም ዘላቂ ድል አናመጣም" ሲሉ አስጠንቅቀዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ "ማንም የሚጋጭ ኃይል ስሙ ብዙ ቢሆንም ከኢትዮጵያ መንግሥት ጋር ተነጋግሮ በሰጥቶ መቀበል መርኅ ሕግ ተከትሎ ሊስማማ ፍላጎት ካለው የኢትዮጵያ መንግሥት እጁን ዘርግቶ ይቀበላል" ሲሉ ተደምጠዋል።
ዐቢይ የትግራይ እና የአማራ ክልሎች የሚወዛገቡባቸውን አካባቢዎች ጉዳይ ያነሱት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጥያቄዎች ምላሽ በሰጡበት ወቅት ነው። ዐቢይ በማብራሪያቸው በኢትዮጵያ ፌድራል መንግሥት እና በሕወሓት መካከል ጥቅምት 23 ቀን 2015 ስለተፈረመው ግጭት የማቆም ሥምምነት አፈጻጸም እና ቀሪ ጉዳዮች በአለፍ አገደም አንስተዋል።
በጦርነቱ የተፈናቀሉ ዜጎችን ወደ ቀያቸው የመመለስ አስፈላጊነት እና በአማራ እና በትግራይ ክልሎች መካከል ያለው የአካባቢ ይገባኛል ውዝግብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዘርዘር ያለ ማብራሪያ ከሰጡባቸው ጉዳዮች መካከል ናቸው።
"የተፈናቀሉ ኢትዮጵያውያን ወደ ቀያቸው መመለስ አለባቸው። ኢትዮጵያውያንን መሸከም የማይችል የትኛውም የኢትዮጵያ ግዛት መኖር የለበትም" ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ረገድ መንግሥታቸው የገጠሙትን ፈተናዎች ለምክር ቤቱ አባላት አስረድተዋል።
"አንደኛ ተፈናቃይ አንቆ ይዞ በእነሱ የሚነግድ አለ። ሁለተኛ ሰው ሲፈናቀል የሚሰፋለት የሚመስለው አለ" ሲሉ ተናግረዋል። "የተፈናቀሉ ዜጎችን መመለስ በሁሉም ቦታ የሁላችንም ሥራ መሆን አለበት" ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ "የታጠቁ ሰዎች ማስፈታት አለብን" ሲሉ ተናግረዋል።
በደቡብ አፍሪቃ በተፈረመው ግጭት የማቆም ሥምምነት መሠረት ታጣቂዎችን መበተን መልሶ ማቋቋም እና ወደ ኅብረተሰቡ የማዋሐድን ሥራ ዐቢይ "ጠቃሚ" ብለውታል። "የታጠቁ ሰዎች ካልፈቱ፣ ካልሰለጠኑ ሥራ ካልያዙ በየትኛውም ሰዓት ሊሸፍቱ፣ ሁለት ሶስት ሰው እያገቱ ሊያስቸግሩ ይችላሉ" ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ "ወንጀል የሰሩ ሰዎች መጠየቅ አለባቸው። ይኸ ግን በአንድ ቀን የሚከወን አይደለም። ሰፊ ሥራ ይፈልጋል" ብለዋል።
በደቡብ አፍሪቃ ስለተፈረመው የግጭት ማቆም ሥምምነት ሲያስረዱ "ባለፈው ስድስት ወር ለሰላሙ የሔድንው ርቀት እጅግ በጣም ብዙ ነው" ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ሥራው ግን "ሙሉ" እንዳልሆነ አምነዋል። "የገነባንው ትምህርት ቤትም ገና ነው ሙሉ አይደለም። መብራቱም ገና ነው፤ ስልኩም ገና ነው፤ ሥራ ይፈልጋል" ሲሉ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግሥታቸው በትግራይ ብቻ ሳይሆን ጦርነቱ ባዳረሳቸው የአማራ እና የአፋር ክልሎች ጭምር "ብዙ ሥራ" እንደሚጠበቅበት ገልጸዋል።
"ከጦርነት በኋላ ኢትዮጵያ የእፎይታ ጊዜ ትፈልጋለች" ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ "እንዴት ተጀመረ? እነ ማን ጀመሩ? እነማን ደገሱ? እነማን አዋጉ? እነማን አስጨረሱ? እነማን አሁን ተቀምጠው ይቀልዳሉ?" የሚሉት ጉዳዮች መመርመር እንደሚኖርባቸው ለምክር ቤቱ ተናግረዋል።