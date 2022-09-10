የአማራ እና ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ተፈናቃዮች እና የአዲሱ ዓመት ክብረ በዓል

በአማራ እና ቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልሎች የሚገኙ ተፈናቃዮች አዲሱን ዓመት በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ ሆነው በተለያዩ ስሜቶች እንደሚያከብሩ ተናገሩ። ዓለምነው መኮንን እና ነጋሳ ደሳለኝ በሁለቱ ክልሎች የሚገኙ ተፈናቃዮችን የበዓል አከባበር በተመለከተ ዘገባዎች አጠናቅረዋል።
በአማራ እና ቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልሎች የሚገኙ ተፈናቃዮች አዲሱን ዓመት በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ ሆነው በተለያu ስሜቶች እንደሚያከብሩ ተናገሩ ። በአማራ ክልል በጃራ፣ በቀበሮሜዳና በደብረብርሀን የሚገኙ ተፈናቃዮች እንዳሉት ቀጣዩ አዲስ ዓመት በአገሪቱ በሁሉም አቅጣጫዎች ያሉ አለመግባባቶች፣ ግጭቶችና ጦርነቶች ተወግደው ሁሉም ወደ ቀያቸው የሚመለሱበት ጊዜ እንዲሆን ምኞታቸው ነው። ተፈናቃዮች ከዚህ በፊት በአደጉበትና በኖሩበት አካባቢዎች በሞቀና በደመቀ ሁኔታ ያከብሩ እንደነበር አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬሌ የሰጡ ተፈናቃዮች ገልጠዋል፡፡
ቀጣዩ ዓመት ሁሉም የሰላም ችግሮች ተወግደው ወደ አካባቢያቸው የሚመለሱበት ይሆንላቸው ዘንድ ምኞታቸውን ገልጸዋል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በነበረው የጸጥታ ችግር ተፈናቅለው በመጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ የሚገኙ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ተፈናቃዮች በዓሉን ከቤታቸው ውጭ ለማክበር መገደዳቸውን ገልጸዋል። ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት በክልሉ 475ሺ ተፈናቃዩች እንደሚገኙ በጥናት ማረጋገጡን ከዚህ ቀደም አመልክቷል፡፡
የተፈናቀሉ ዜጎችን ሙሉ በመሉ ለማቋቋም 2 ዓመት እና ከዚያ በላይ የሚሆን ጊዜ ሊወስድ እንደሚችል ተገልጸዋል፡፡ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ኦቻ ከዚህ ቀደም ይፋ ባደረገው ዘገባ መሰረት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል 538ሺ ተፈናቃዩች እንደሚገኙ ገልጸዋል።
ነጋሳ ደሳለኝ
እሸቴ በቀለ