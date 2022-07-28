የአማራ ተፈናቃዮች አቤቱታ

በየወረዳው ለሚገኙ ተረጂዎች እርዳታ የሚያደርሰው የፌደራሉ መንግሥት አደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን ቢሆንም ለአንዳንድ ወረዳዎች ከኮሚሽኑ ወጪ መሆኑ ቢነገርም ወረዳዎች ጋ እርዳታው አለመድረሱ መረጋገጡን አቶ አበባው ተናግረዋል፡፡
ከተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ተፈናቅለው በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የሚኖሩ ተፈናቃዮች ለምግብና መጠለያ ችግር እየተዳረጉ እንደሆነ ተናገሩ፣ በተለይ ከክረምቱ ጋር በተያያዘ የመኖሪያ ቦታ ፈተና ሆኖብናል ብለዋል፣ በአንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ የመጠለያ ግንባታ እየተከናወነ እንደሆነ ተገልጧል፡፡
በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች በነበሩ ግጭቶችና በሰሜኑ ጦርነት ተፈናቅለው በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዝቋላ፣ በሸሜን ሸዋ ዞን ደብረብርሐን፣ በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ቀበሮ ሜዳና በሌሎችም የተፈናቃይ ካምፖች ከሚገኙ ተፈናቃዮች መካከል አንዳንዶቹ ለምግብ እጦትና ለመጠለያ እጥረት መዳረጋቸውን ለዶይቼ ቬሌ ተናግረዋል፡፡
በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አበርገሌ ወረዳ ተፈናቅለው ዝቋላ የሚገኙ ተፈናቃይና ከትግራይ ክልል ሽሬ ከተማ ተፈናቅለው በማዕከላዊ ጎንደር ቀበሮ ሜዳ የሚገኙ ተፈናቃዮች ችግራቸውን እንዲህ አስረድተዋል፡፡
« የምግብ እህል እጥረቱ ከፍተኛ ነው፣ የመጠለያ ጉዳይም አሳሳቢ ሆኗል» ብለዋል
ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው በሰሜን ሸዋ ደብረ ብርሐን የሚገኙ ተፈናቃይ ደግሞ የተወሰነ እርዳታ ቢመጣም ለሁሉም ተደራሽ እንዳልሆነ አመልክተዋል፣ የማደሪያው ሁኔታ ግን እጅግ አስቸጋሪ ነው ብለዋል፡፡
በዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የዝቋላ ወረዳ ምግብ ዋስትና ጽ/ ቤት ኃላፊ አቶ ንጉስ አዱኛ የተፈናቃዮች ቅሬታ ትክክል መሆኑን አረጋግጠዋል፡፡
የብሔረሰብ አስተዳደሩ ምግብ ዋስትና ኃላፊ አቶ ሰለሞን ንጉስ በበኩላቸው ያለውን የመጠለያ ችግር ለመፍታት ግንባታ እየተካሄደ እንደሆነ ገልጠዋል፣ አልፎ አልፎ የሚታየውን የምግብ አቅርቦት ችግር ለመፍታትም ከረጂ ድርጅቶች ጋር በመሆን ለመፍታት ጥረት ይደረጋል ብለዋል፡፡
የሰሜን ሸዋ ዞን የምግብ ዋስትና ኃላፊ አቶ አበባው መለሰ የተረጂው ቁጥር በዞኑ ከ77 ሺህ በላይ መድረሱን አመልክተው የመጠለያ ግንባታ በሂደት ላይ እንደሆነ አስረድተዋል
በየወረዳው ለሚገኙ ተረጂዎች እርዳታ የሚያደርሰው የፌደራሉ መንግስት አደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን ቢሆንም ለአንዳንድ ወረዳዎች ከኮሚሽኑ ወጪ መሆኑ ቢነገርም ወረዳዎች ጋ እርዳታው አለመድረሱ መረጋገጡን አቶ አበባው ተናግረዋል፡፡
ጉዳዩን በተመለከተ የኮሚሽኑን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ደበበ ዘውዴን ለማነጋገር ሞክሬ ነበር፡፡
«ክልሉን ጠይቅ፣ እኛ ከደብረብርሐን ጋር አይደለም ግንኙነታችን፣ እኛ ሁሌ ግንኙነት የምናደርገው ከክልሉ ነው፣ ደብረብርሐን ላይ ግለሰቦችን ጠይቀህ አልደረሰም ሌላ ጉዳይ ነው፣ ምክንያቱም የአሰራር መርህ አለን እኛ፡፡» ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል።
የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን የቅድመ ማስጠንቀቂያና ምላሽ ዳይሬክተር አቶ ጀንበሩ ደሴ ግን እርዳታው በፌደራሉ አደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን በኩል ለወረዳዎች እንደሚላክ አረጋግጠዋልናል፡፡
ዓለምነው መኮንን
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ሽዋዬ ለገሠ