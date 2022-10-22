የአማራ ማኅበር በአሜሪካ ሕወሃት አደረሰ ባለው ጉዳት ላይ ያወጣው ዘገባ

የህወሓት ኀይሎች በዐማራ ክልል አድርቃይ ወረዳ እና ራያ ቆቦን ተቆጣጥረው በነበረበት ወቅት በትንሹ 293 ሰላማዊ ሰዎች መግደላቸውን የዐማራ ማኀበር በሰሜን አሜሪካ አስታወቀ። ማኀበሩ በአካባቢዎቹ አካሄድኹት ባለው ምርመራ፣ዕድሜያቸው ያልደረሱ ልጆች ላይ የመድፈር ጥቃት መፈጸሙን አመልክቷል።
የህወሓት ኀይሎች በዐማራ ክልል አድርቃይ ወረዳ እና ራያ ቆቦን ተቆጣጥረው በነበረበት ወቅት በትንሹ 293 ሰላማዊ ሰዎች መግደላቸውን የዐማራ ማኀበር በሰሜን አሜሪካ አስታወቀ። ማኀበሩ በአካባቢዎቹ አካሄድኹት ባለው ምርመራ፣ዕድሜያቸው ያልደረሱ ልጆች ላይ የመድፈር ጥቃት መፈጸሙን፣በርካታ ሰዎች መፈናቀላቸውንና መሠረተ ልማቶችም በታጣቂዎቹ መውደማቸውን አመልክቷል።
በሰሜን አሜሪካ የዐማራ ማኀበር የአድቮኬሲ ዳይሬክተር አቶ ሆነ ማንደፍሮ፣በማኀበሩ ተካሄደ ያሉትን ምርመራ አስመልክቶ ለዶይቸ ቨለ እንደተናገሩት፣በአደርቃይ ወረዳ በተፈጸመ ጥቃት፣ከ100 በላይ ሰላማዊ ሰዎች የተገደሉ ሲሆን፣ከእነዚህም መኻከል የ70 ሰዎችን ስም መለየት ተችሏል።
"በዚህ ሪፖርት የአማራ ማኀበር በአሜሪካ፣ያካተተው ከሐምሌ አጋማሽ 2013 ዓ ም ጀምሮ፣ነሐሴ መጨረሻ 2014 በነበሩ የመብት ጥሰቶችና በትህነግ ሚሊሻዎች የተፈጸሙ የተለያዩ ግድያዎችን፣ ዝርፊያዎችንና አስገድዶ መድፈር እንዲሁም ተቋማትን የማውደም ጥቃቶችን ነው።"በውጭ የሚገኙ የኢትዮጵያ ሲቪል ድርጅቶች ጦርነቱን አወገዙ
እንደ አቶ ሆነ ገለጻ፣ ዕድሜያቸው ያልደረሱ ልጃገረዶችን ጨምሮ፣ ከ100 በላይ ሴቶች የመድፈር ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል።
"ስለአስገድዶ መድፈሩ ስናወራ፣አንድ በጣም ያልተለመደ ከአካባቢው ማኀበረሰብ ባህል ከኃይማኖት አባቶች ጋር ከሚሰጠው ክብር አንጻር በጣም ያልተለመደ አንድ ዶክመንት ያደረግነው፣ የስገድዶ መድፈር ታሪክ የሚያሳየው የትህነግ ተዋጊዎች፣አድርቃይን እንደተቆጣጠሩ፣አዚያ አካባቢ ያለ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቄስ የሚኖሩበት ቤት ቀበሌ ሁለት አድርቃይ ከተማ ውስጥ፣ገብተው ምግብ እንዲሰጧቸው ያስገድዳሉ።እንግዲህ በዚህ ወቅት ቤት የነበሩት ቄሱ፣ባለቤታቸውና የ11 ዓመት ልጅ ነበረች።እነሱም ምግብ ከሰጧቸው በኇላና በልተው ከጨሰሱ በኇላ፣ቄሱን ከቤት ጀርባ የፊጥኝ አስረው ተኩሰው ከገደሏቸው በኇላ እናትዬዋን እና የቄሱን ባለቤት እና የ11 ዓመት ህጻን የሆነችውን ልጅ አስገድደው ደፍረው በቡድን ጥለዋቸው ሄደዋል።በዚህ ምክንያት ልጅቷ ወዲያው ራሷን የመሳትና የመሞት አደጋ ሲያጋጥማት፣እናትዬዋ ምንም እንኳን በወቅቱ ራሷን ስታ የወደቀች ቢሆንም ባለመሞቷ ደባርቅ ሆስፒታል በአሁኑ ወቅት፣ህክምና ዕርዳታ እያገኘች ትገኛለች።"
ከ80 በላይ የሚሆነው የአካባቢው ሕዝብ መፈናቀሉንም አቶ ሆነ ገልጸዋል። ታጣቂዎቹ፣መኖሪያ ቤቶችን፣ትምህርት ቤቶችን፣ሆስፒታሲቪክ ድርጅቶች ለአሜሪካ መንግሥት ያቀረቡት ጥያቄሎችን፣የመንግስት ህንጻዎችንና የሃይማኖት ተቋማትን ሆን ብለው እንዳወደሙና እንደዘረፉም ዳይሬክተሩ አመልክተዋል።በሰሜን አሜሪካ የአማራ አስቸኳይ ጊዜ ገንዘብ ማሰባሰብ ግብረ ሃይል በወሎ
በዚህም መሠረት፣13 ትምህርት ቤቶች፣ሁለት የኃይማኖት ተቋማት፣ሰባት የጤና ጣቢያዎችና ሌሎች የተዘረፉና የወደሙ የግል ንብረቶች መለየታቸውን ተናግረዋል።
በተመሳሳይ ሁኔታ፣በራያ ቆቦ ከተማና አካባቢው፣የህወሓት ታጣቂዎች ፈጸሙት በተባለ ጥቃት በትንሹ 193 ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን የዐማራ ማኀበር በሰሜን አሜሪካ ያወጣው ሪፖርት አስታውቋል።
ከእነዚህ ተጎጂዎች መኻከል፣ማኀበሩ 108 የሚሆኑትን በስም ለይቷል። ዕድሜያቸው ያልደረሱትን ጨምሮ፣ከ143 በላይ ሴቶች ላይ የአስገድዶ መድፈር ጥቃት እንደተፈጸመባቸውና፣የሰላማዊ ሰዎች የመሠረተ ልማት ተቋማትም ከፍተኛ ዘረፋና ውድመት እንደደረሰባቸውም ሪፖርቱ አስረድቷል።
ህወሓት ለሚቀርቡበት መሠል ውንጀላዎችበተደጋጋሚ በሰጠው ምላሽ፣ጉዳዩ በገለልተኛ አካላት እንዲመረመር ይጠይቃል። ዶቸ ቨለ አስተያየታቸውን የጠየቃቸው በኒውዮርክ ሲቲ ዩኒቨርሲቲ መምህር ዶክተር ገላውዴዎስ አርአያም ይህንኑ ነው የሚሉት።
"ገልተኛ የሆነ ቡድን አዚያ ሄዶ መርምሮ እንደ የዩናይትድ ኔሽን ሂውማን ራይትስ ኮሚሽን የኢትዮጵውም ራሱ ሄዶ መመርመር ይኖርበታል ነው የምለው።ይህን ያህል ሰው ሞቷል፣ይህን ያህል ሴቶች ተደፍረዋል ይህን ያህል ንብረት ወድሟል ብለው አስቀምጠውታል።የአንድ ወገን ዘገባ ብቻ ነው እያየሁ ያለሁት።ሚዛናዊ ይሁን አይሁን፣በመጠኑ እውነትነት ያለው ሊሆን ይችላል፣የተጋነነም ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ቦታ እንደዚያ ስለሚደረግ ነው።"
የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ከሆኑት አምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሒውማን ራትስ ዋች፣ስለጉዳዩ ማብራሪያ ለማግኘት በኢሜይልና በስልክ ጥያቄ ብናቀርብም እስካሁን ምላሻቸውን ልናገኝ አልቻልንም።
ታሪኩ ኃይሉ
ታምራት ዲንሳ
ኂሩት መለሰ