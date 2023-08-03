የአማራና የኦሮሚያ ቀዉስ፣የመከላከያ ማስጠንቀቂያ

የመከላከያ ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮሎኔል ጌትነት አዳነ፤ በኦሮሚያ በስፋት ለሰላም እጦቱ ምክኒያት ሆኗል ያሉት ታጣቂ ቡድን የመንግስት የሰላም ጥሪን ካልተቀበለ ወታደራዊ እርምጃው ይወሰዳል ሲሉ ዝተዋል
በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አከባቢዎች የሚደረገዉ ግጭት፣ የሚፈፀመዉ ጥቃትና የሚጣለዉ አደጋ አሁንም አሁንም እንደቀጠለ ነዉ።አራት ዓመት የዘለቀዉ ግጭትና ጥቃት በርካታ ሕዝብ አፈናቅሏል።ገበሬዉ እንዳያርስ ከስፍራ ስራ እንዳይንቀሳቀስም እንቅፋት ሆኖበታል።የኢትዮጵያ መከላከያ ሚንስቴር በአሮሞያና በአማራ ክልሎች በሸመቁ ኃይላት ከመንግስት የተደረገላቸዉን የሰላም ጥሪ ካልተቀበሉ የኃይል ርምጃ እንዲሚወስድባቸዉ አስጠንቅቋል።
“ምን ሰላም አለ ያው እንደቀድሞው ነው፡፡ ትራንስፖርት እንኳ አስቸጋሪ ነው፡፡ ከከተማ ከተማ በቀላሉ መንቀሳቀስ አዳጋች ነው፡፡ ምንም ችግሩ ብብስ እንጂ አልቀነሰም፡፡”
ይህን አስተያየት የሰጡን በምዕራብ ሸዋ ዞን ግንደበረት ወረዳ የጸጥታ ችግሩ ህዝቡን እንዳማረረ መቀጡን በአስተያየታቸው ያረጋገጡት ነዋሪ ናቸው፡፡ ነዋሪው በአስተያየታቸው፤ እንዳሉት በነዚህ አከባቢዎች ውሎ መግባት አሳሳቢ ጉዳይ ነው፡፡ ሰው በትራንስፖርት እጦት አንድ ሰኣት የማፈጀውን መንገድ ቀኑን ሙሉ ለመጓዝም ይገደዳል ባይ ናቸው፡፡ ባለው የፀጥታ ችግር በተለይም በግንደበረት እና አቡና ግንደበረት እቅስቃሴው በመገደቡ አርሶ አደር ማዳበሪያ እንኳ እንደልብ አግኝቶ ዘር መዝራት ፈተና ሆኖበታል፡፡ “ለምሳሌ ብነግርህ ዘመድ ብሞት እንኳ ሄዶ የሚቀብር የለም፡፡ እንደ ለመድነው እዚህ እንኳ ሰው ብሞት አስከሬን ተወስዶ እዛው ይቀበር የነበረውም አሁን ባለው የጸጥታ ችግር መተላለፊያው አስቸጋሪ ስለሆነ እዚሁ ነው የሚቀበረው፡፡ አሁን ለምሳሌ አንድ ዘመዳችን በሰሞኑ የቡራዩ የመኪና አደጋ ሞቶ አስከሬን መውሰድ ስላልተቻለ መጥተን እዛው ነው ቀብረን የተመለስነው፡፡”
የምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረሙ ወረዳ ተፈናቃ ሌላው አስተያየት ሰጪ ከጸጥታው እጦት የተነሳ አርሶ አደሩ እርሻውን ትቶ በከተማው እንደመሸገ ነው ባይ ናቸው፡፡ “ያው ገበሬው አላረሰም ከተማው ውስጥ ይንቆራጠጣል፡፡ ታጣቂዎች አሁን መከላከያ ኪረሙ ከተማ ውስጥ ከገባ ወዲህ ወደዚህ መጥተው አደጋ ባያደርሱም ምንም ለውት የለም፡፡ ስጋት ነው፡፡ አርሶ አደር ከከተማ ስንዝር ከወጣ ሞትና ዘረፋ ነው የሚጠብቀው፡፡”
ጉጂ ዞን ስር ከነበረችና በቅርቡ በምስራቅ ቦረና ተከለለች ከሚባለው ጎሮዶላ ወረዳ አስተያየታቸውን የሰጡን ነዋሪ በፊናቸው ህብረተሰቡ አሁን ላይ ከሁለት አቅጣጫ በሚመነጭ፤ ማለት ከዞን መዋቅር ተቃውሞ እና ታጣቂዎች በሚፈጥሩት ስጋት የህብረተሰቡ ጸትታ መፈተኑን ያወሳሉ፡፡ “በአንድ በኩል መንግስት ህብረተሰቡ የሚጠይቀውን የዞን መዋቅር ጥያቄ በመደማመት መርህ ባለመመለሱ የመንግስት ሰራተኛ ጨምሮ ሰው ከከተማ ወትቶ ተቃውሞታል፡፡ በመንገዱ ማለፍ አስቸጋሪ ነው እስካሁን አራት ተሽከርካሪዎች ተቃትለዋል፡፡ በዚያ ላይ ደግሞ ሸነ የተባሉ ታጣቂዎች በመኖራቸው አከባቢው ለከፋ የጸጥታ ችግር የተዳረገ ነው፡፡”
ይህ በክልሉ ላለፉት አራት ኣመታት እልባት አልባ ሆኖ የቀጠለው የጸጥታ ችግር ለአንዳንዱ ደግሞ ኑሮን የሚያፈርስ ህይወትንም የሚያመሰቃቅል መዘዝን አስከትሏል፡፡ ከምእራብ ጉጂ ዞን ቡሌ ሆራ ወረዳ ሀሮ ማደና ቀበሌ 2011 ኣ.ም. የኢትዮጵያ መንግስት ሰራዊት እና የአነግ ታጣቂዎች ግጭት ከጀመሩ ወዲህ ሸማቂቆችን ትደግፋለህ በሚል ከሞቄ ቄየዬ ተሰዳች ከሆንኩ አራት ዓመታትን አስቆጠርኩ ይላሉ፡፡ በርካታ ቤተሰብ የሚያስተዳድሩና የሰፊ እርሻና ከብቶች ባለቤት እንደነበሩም ያነሱት እኚ አዛውንት የምእራብ ጉጂ ዞን ነዋሪ የጸትታ መዘዙ ለአስከፊው የህይወት ገጽታ ዳርጎናል ብለዋል፡፡ “ለህይወት ሲፈልጉን ከአከባቢው ተሰወርኩ፡፡ በኔ ምክኒያት ልጆቼም ይታሰራሉ፡፡ እኔ ግን ከማንም ጋር ግኙኙነት የለኝም፡፡ ከዛሬ ነገ ይህ ነገር ይሻሻላል እያልኩ እየተደበቅኩ እኖራለሁ፡፡ ቤተሰብ የምታዳደርበት ንብረቶቼ ግን አልቋል፡፡”
ሰሞኑን ለአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን መግለጫ የሰጡት የመከላከያ ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮሎኔል ጌትነት አዳነ፤ በኦሮሚያ በስፋት ለሰላም እጦቱ ምክኒያት ሆኗል ያሉት ታጣቂ ቡድን የመንግስት የሰላም ጥሪን ካልተቀበለ ወታደራዊ እርምጃው ይወሰዳል ሲሉ ዝተዋል፡፡ “በኦሮሚያ አንዳንድ አከባቢዎች የሚንቀሳቀሰው የሸነ ቡድን የክልሉን መንግስት የሰላም ጥሪ የመቀበል አለመቀበል ኃላፊነቱ የራሱ ሆኖ ሰራዊታችን ግን ጉልበተኛ እና መሳሪያ ታጥቆ እንቅፋት እሆናለሁ ያለውላይ የሃይል እርምጃ ይወስዳል፡፡”
ከዚሁ ጋር አያይዘውም በአማራ ክልልም ተመሳሳ ወታደራዊ እርምጃ ይወሰዳል ያሉት ኮሎኔል ጌትነት መከላከያ ላይ ነፍጥ ከሚያነሱ በተጨጨማሪ ሚዲያን ጨምሮ ሌሎች ግንባሮችን ይመራሉ ያሏቸው ላይም እርምጃ በመውሰድ አገራዊ ጸጥታን የማስከበር ኃላፊነቱን ተቋማቸው እንደሚወጣ አስገንዝበዋል፡፡
ስዩም ጌቱ
ነጋሽ መሐመድ
ሸዋዬ ለገሰ