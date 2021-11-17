የአማራና አፋር ክልሎች ሰብአዊ ቀውስ በሕወሓት

ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት)በኃይል በያዛቸው አፋር እና አማራ ክልሎች ተፈናቅለው የሚገኙ ሰብአዊ ድጋፍ የሚሹ ዜጎች ከትግራይ ክልል ሕዝብ ቁጥር በላይ ነው ሲል የመንግሥት ኮሙኒኬሽን ገልግሎት ዛሬ ተናገረ
ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) በኃይል በያዛቸው አፋር እና አማራ ክልሎች ተፈናቅለው የሚገኙ ሰብአዊ ድጋፍ የሚሹ ዜጎች ከትግራይ ክልል ሕዝብ ቁጥር በላይ ነው ሲል የመንግሥት ኮሙኒኬሽን ገልግሎት ዛሬ ተናገረ። ሚኒስትር ድኤታው ከበደ ዴሲሳ የሰብዓዊ እርዳታ አቅርቦት እና ሌሎች ወቅታዊ ገዳዮችን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ መንግሥት ዛሬም ሆነ ነገ ለተጎጅዎች ሰብዓዊ ድጋፍ ማቅረቡን ይቀጥላል ብለዋል። ወደ ትግራይ ክልል ከተላኩ ሰብአዊ ድጋፍ ጫኚ 1114 ረዣዥም ተሽከርካሪዎች 872ቱ አለመመለሳቸውን እና ሕወሓት ለጦርነት እየተገለገለባቸው መሆኑንም ጠቅሰዋል። የተወሰኑ በስም የጠቀሷቸው መገናኛ ብዘኃን የሠሯቸው ያሉት ኢ ፍትሓዊ ዘገባዎች አገራት ዜጎቻቸውንና የኤምባሲ ሠራተኞቻቸውን ከኢትዮጵያ እስኪያስወጡ ድረስ ተፅእኖ ማሳደሩን ገልፀዋል።
ሰለሞን ሙጬ
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ኂሩት መለሰ