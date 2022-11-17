የአልኮል መጠጥ በጉበት ላይ የሚያሳድረዉ ተፅኖ

የአልኮል መጠጥ ጉበታችንን የሚያሳምመው በቀለሙ ምክንያት ሳይሆን በውስጡ በያዘው የአልኮል ይዘት መጠን ነው። ስለዚህ ነጭ ቀለም ያላቸው የአልኮል መጠጦች ጉበትን አይነኩም የሚል አባባል ሳይንሳዊ መሰረት የለውም።
የጉበት በሽታ የተለያዩ መንስኤዎች ቢኖሩትም አብዝቶ አልኮል መጠጦችን መውሰድ፣ ጉበት አማጭ ቫይረስ፣ ለተለያዩ በሽታዎች ማከሚያ ተብለው የሚወሰዱ ዘመናዊና ባሕላዊ መድሃኒቶችና ስኳርነት ያላቸውን ምግቦችን አብዝቶ መጠቀም በዋነኛነት ይጠቀሳሉ። በተለይ የዛሬው ዝግጅታችን ትኩረት የአልኮሆል መጠጥና የጉበት በሽታ ላይ ያተኩራል። ዶክተር ነብያት ገብሩ አዲስ አበባ በሚገኘው ተክለሃይማኖት ሆስፒታል ጠቅላላ ሃኪም ናቸው። እሳቸው እንዳብራሩት የጉበት በሽታ መኖሩን የሚጠቁሙ ምልክቶች ተብለው ከሚጠቀሱት የዓይን ብሌናችንና ቆዳችን ቢጫ ቀለም መታየት፣የሆድ ህመም እና እብጠት፣ ጥቁር የሽንት ቀለም፣ ሥር የሰደደ የድካም ስሜት ይጠቀሳሉ።
ከመጠጥ ጋር በተያያዘ በአዘውታሪዎቹ ዘንድ የሚጠቀስ አንድ አባባል አለ። ``ቀለም አልባ የአልኮል መጠጦች ጉበት አይነኩም`` የሚል አባባል። ይህ ምን ያህል ሳይንሳዊ ነው አልናቸው ዶክተር ነብያትን። `` የአልኮል መጠጥ ጉበታችንን የሚያሳምመው በቀለሙ ምክንያት ሳይሆን በውስጡ በያዘው የአልኮል ይዘት መጠን ነው። ስለዚህ ይ አባባል ሳይንሳዊ መሰረት የለውም`` ብለዋል።
በጉበት በሽታ ከሚሞቱት 5 ሰዎች መካከል 4ቱ የሚሞቱት ከአልኮል ጋር በተያያዘ እንደሆነ ጥናቶች ይጠቁማሉ። አሁንም በአገራችን የአልኮች መጠጦች የጨጓራ ህመምን ለመስታገስ እንደሚጠቅሙ በተለምዶ ሲናገሩ ይደመጣል። ዶክተር ነብያት ግን ይህንን ይቃወማሉ። የአልኮል መጠጥ ጨገራችንን በማስቆጣት የበሽታው ምክንያት እንጂ ፈዋሽ ሊሆን እንደማይችል አስረድተዋል። በሽታ ከሰው ወደ ሰው በምራቅና በደም በመሳሰሉ ፈሳሾች ሊተላለፍ እንደሚችል በማከል።
የጉበት በሽታ የሚያስከትላቸውን የህመም ምልክቶችን መቀነስ አልያም ማስታገስ ካልሆ ሙሉ በሙሉ የሚፈውስ ሕክምና እንደሌለው የገለጹት ዶክተር ነብያት ገብሩ እሚሻለው አስቀድሞ መጠንቀቅ ነው በማለት ይመክራሉ።
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ነጋሽ መሐመድ