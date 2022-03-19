የአልበርት አይንሽታይን መታሰቢያ ተቋም

ሪፊውጅ ኢኒሺየቲቭ የተባለዉ የጀርመን ግብረ-ሠናይ ድርጅት ባለፉት ሁለት ዐሥርት ዐመታት ከተለያየ አገር መጥተው ኢትዮጵያ ውስጥ የተጠለሉ 2135 ስደተኞችን የዩኒቨርሲቲ ትምህርት እያስተማረ መሆኑ ተገለፀ።በዕዉቁ ሳይንቲስት በአልበርት አይን ሽታይን ስም የተሰየመዉ ተቋም ከተመሰረተ ትናንት 30 ኛ ዐመቱን ደፍኗል
ለስደተኞች ነፃ የከፍተኛ ትምህርት ዕድል የሚሰጠዉ ሪፊውጅ ኢኒሺየቲቭ የተባለዉ የጀርመን ግብረ-ሠናይ ድርጅት ባለፉት ሁለት ዐሥርት ዐመታት ከተለያየ አገር መጥተው ኢትዮጵያ ውስጥ የተጠለሉ 2135 ስደተኞችን የዩኒቨርሲቲ ትምህርት እያስተማረ መሆኑ ተገለፀ።በዕዉቁ ሳይንቲስት በአልበርት አይን ሽታይን ስም የተሰየመዉተቋም ከተመሰረተ ትናንት 30 ኛ ዐመቱን ደፍኗል።የተቋሙ 30ኛ ዓመት በአዲስ አበባዉ ጀርመን ኤምባሲ ግቢ ውስጥ ሲከበር እንደተገለፀዉ፣ ተቋሙ ከ55 ሐገራት የተሰደዱ 21 ሺሕ 500 ሰዎችን በየተሰደዱበት ሐገራት በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች አስተምሯል።
ሰለሞን ሙጬ
ነጋሽ መሐመድ
አዜብ ታደሰ