 የአልበርት አይንሽታይን መታሰቢያ ተቋም | ኢትዮጵያ | DW | 25.03.2022

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ኢትዮጵያ

የአልበርት አይንሽታይን መታሰቢያ ተቋም

ሪፊውጅ ኢኒሺየቲቭ የተባለዉ የጀርመን ግብረ-ሠናይ ድርጅት ባለፉት ሁለት ዐሥርት ዐመታት ከተለያየ አገር መጥተው ኢትዮጵያ ውስጥ የተጠለሉ 2135 ስደተኞችን የዩኒቨርሲቲ ትምህርት እያስተማረ መሆኑ ተገለፀ።በዕዉቁ ሳይንቲስት በአልበርት አይን ሽታይን ስም የተሰየመዉ ተቋም  ከተመሰረተ ትናንት 30 ኛ ዐመቱን ደፍኗል

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በእዉቁ ሳይቲስት ስም የተሰየመዉ ተቋም 30ኛ ዓመት

 

ለስደተኞች ነፃ የከፍተኛ ትምህርት ዕድል የሚሰጠዉ ሪፊውጅ ኢኒሺየቲቭ የተባለዉ የጀርመን ግብረ-ሠናይ ድርጅት ባለፉት ሁለት ዐሥርት ዐመታት ከተለያየ አገር መጥተው ኢትዮጵያ ውስጥ የተጠለሉ 2135 ስደተኞችን የዩኒቨርሲቲ ትምህርት እያስተማረ መሆኑ ተገለፀ።በዕዉቁ ሳይንቲስት በአልበርት አይን ሽታይን ስም የተሰየመዉተቋም  ከተመሰረተ ትናንት 30 ኛ ዐመቱን ደፍኗል።የተቋሙ 30ኛ ዓመት በአዲስ አበባዉ  ጀርመን ኤምባሲ ግቢ ውስጥ ሲከበር እንደተገለፀዉ፣ ተቋሙ ከ55 ሐገራት የተሰደዱ 21 ሺሕ 500 ሰዎችን በየተሰደዱበት ሐገራት በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች አስተምሯል።

ሰለሞን ሙጬ 

ነጋሽ መሐመድ

አዜብ ታደሰ
 

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በእዉቁ ሳይቲስት ስም የተሰየመዉ ተቋም 30ኛ ዓመት  

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በየመን ጦርነት መውጪያ ስላጡ ኢትዮጵያውያን እና አፍሪቃውያን ስደተኞቹ ተሳክቶላቸው ወደ ሳዑዲ ዓረቢያ እና ሌሎች የአረብ ሃገራት ቢያቀኑም እዚያ የሚጠብቃቸው ሌላ መከራና እና ሰቆቃ ነው። የመን ውስጥ ካለፉት ስምንት ዓመታት አንስቶ የተቀሰቀሰው የእርስ በእርስ ጦርነት ባያባራም ቢያንስ 190,000 ስደተኞች ይገኛሉ።  

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