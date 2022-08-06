 የአልሸባብ ስጋት | ኢትዮጵያ | DW | 06.08.2022

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ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የአልሸባብ ስጋት

በአሁኑ ጊዜ የግድቡን የግንባታ ሂደት እናስቆማለን የሚለው የግብጾች ሐሳብ ምኞት ብቻ ነው ብለውታል። የፖለቲካ ሳይንስና ዓለምአቀፍ ግኑኝነት ሙሁርና ተመራማሪ ዶክተር ያቆብ አርሳኖ ለDW እንዳሉት አልሸባብ ለኢትዮጵያ ስጋት ነው።

የአልሸባብ ስጋት

እነዚህ ጽንፈኛ ታጣቂ ሃይሎች ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ቀንድም ከፍተኛ ስጋት መሆናቸውን አብራርቷል። አልሸባብ ከዚህ በፊት ከማስፈራራትና አልፎአልፎ ከሚያካሂዳቸው የሽብር ትንኮሳዎች በዘለለ እንደሰሞኑ አይነት ጥቃት መፈጸሙ ድርጅቱ በሰውሃይልም በውታደራዊ አቅምም እየተጠናከረ ለመምጣቱ ማሳያ እንደሆነ ዘገባዎች ያስረዳሉ።  ከዓባይ ግድብ ግንባታና የውሃ ሙሌት ጋ በተያያዘ ግብጽ በኢትዮጵያ አለመረጋጋትን ለመፍጠር በእጃዙር ስትንቀሳቀስ እንደነበር የራሷ ባለስልጣኖች ሳይቀሩ በግላጭ ሲናገሩት ተደምጧል። ዶክተር ያቆብ አርሳኖ ይህ እውነት መሆኑን ይጋራሉ። ሆኖም ግን በአሁኑ ጊዜ የግድቡን የግንባታ ሂደት እናስቆማለን የሚለው ሐሳብ ምኞት ብቻ ነው ብለውታል።


ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር

ልደት አበበ

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