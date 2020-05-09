የአሌ ልዩ ወረዳ ምክር ቤት የቀረበለትን አስተዳዳሪ ሹመት ውድቅ አደረገ

በደቡብ ክልል የአሌ ልዩ ወረዳ ምክር ቤት አስቸኳይ ገባኤ በገዢው ፓርቲ የቀረበለትን የወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ሹመት በአብላጫ ድምፅ ውድቅ አደረገ ። ምክር ቤቱ የዋና አስተዳዳሪውን ሹመት ሳይቀበለው የቀረው በእጩነት የቀረቡት ግለሰብ የማስፈጸም አቅም የላቸውም በሚል መሆኑን የልዩ ወረዳው የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት አስታውቋል።
በደቡብ ክልል የአሌ ልዩ ወረዳ ምክር ቤት አስቸኳይ ገባኤ በገዢው ፓርቲ የቀረበለትን የወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ሹመት በአብላጫ ድምፅ ውድቅ አደረገ ።
ምክር ቤቱ የዋና አስተዳዳሪውን ሹመት ሳይቀበለው የቀረው በእጩነት የቀረቡት ግለሰብ የማስፈጸም አቅም የላቸውም በሚል መሆኑን የልዩ ወረዳው የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ገኒሶ ገሳቶ ለዶቼ ቬለ (DW) ገልጸዋል። ዶቼ ቬለ (DW) ያነጋገራቸውና ሹመቱ ውድቅ የተደረገባቸው እጩ በበኩላቸው የምክር ቤቱን ውሳኔ የሚቀበሉት ቢሆንም በሂደቱ ግን አሻጥር ተሰርቶብኛል ይለሉ።
ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ
ታምራት ዲንሳ
ነጋሽ መሐመድ