 የአሌ ልዩ ወረዳ ምክር ቤት የቀረበለትን አስተዳዳሪ ሹመት ውድቅ አደረገ | ኢትዮጵያ | DW | 22.10.2021

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ኢትዮጵያ

የአሌ ልዩ ወረዳ ምክር ቤት የቀረበለትን አስተዳዳሪ ሹመት ውድቅ አደረገ

በደቡብ ክልል የአሌ ልዩ ወረዳ ምክር ቤት አስቸኳይ ገባኤ በገዢው ፓርቲ የቀረበለትን የወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ሹመት በአብላጫ ድምፅ ውድቅ አደረገ ።  ምክር ቤቱ የዋና አስተዳዳሪውን ሹመት ሳይቀበለው የቀረው በእጩነት የቀረቡት ግለሰብ የማስፈጸም አቅም የላቸውም በሚል መሆኑን የልዩ ወረዳው የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት አስታውቋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:11

ውድቅ የተደረገው የአሌ ልዩ ወረዳ አስተዳዳሪ ሹመት

በደቡብ ክልል የአሌ ልዩ ወረዳ ምክር ቤት አስቸኳይ ገባኤ በገዢው ፓርቲ የቀረበለትን የወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ሹመት በአብላጫ ድምፅ ውድቅ አደረገ ። 
ምክር ቤቱ የዋና አስተዳዳሪውን ሹመት ሳይቀበለው የቀረው በእጩነት የቀረቡት ግለሰብ የማስፈጸም አቅም የላቸውም በሚል መሆኑን የልዩ ወረዳው የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ገኒሶ ገሳቶ ለዶቼ ቬለ (DW) ገልጸዋል።  ዶቼ ቬለ (DW) ያነጋገራቸውና ሹመቱ ውድቅ የተደረገባቸው እጩ በበኩላቸው የምክር ቤቱን ውሳኔ የሚቀበሉት ቢሆንም በሂደቱ ግን አሻጥር ተሰርቶብኛል ይለሉ። 

ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ 
ታምራት ዲንሳ
ነጋሽ መሐመድ
 

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ውድቅ የተደረገው የአሌ ልዩ ወረዳ አስተዳዳሪ ሹመት  

ተዛማጅ ዘገባዎች

landslide in Ethiopia’s Oromia region West Arsi Zone, May 26, 2018

የመሬት ናዳው በመቶዎች የሚቆጠሩትን ከቄዬአቸው አፈናቅሏል 09.05.2020

በደቡብ ክልል አሌ ልዩ ወረዳ ጎሮዜ በተባለ ቀበሌ ትናንት የደረሰውን የመሬት ናዳ ተከትሎ ነዋሪዎች አካባቢውን በመልቀቅ ላይ ይገኛሉ።የልዩ ወረዳው መስተዳድር አንዳስታወቀው በቀበሌ የተሰነጠቁ በመታየቱ ከሶስት መቶ በላይ የሚሆኑ ነዋሪዎችን አካባቢውን አንዲለቁ እየተደረገ ይገኛል።