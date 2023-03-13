የኖርድ ስትሪም ፍፃሜ፣የአሜሪካ ሸፍጥ

የጀመሪያዉ ከሰሜን ሩሲያዊቱ የወደብ ከተማ ቭይቦርግ፣ ሁለተኛዉ ከኡስት-ሉግ ተነስተዉ የቦልቲክ ባሕር ዉስጥ-ለዉስጥ ተጉዘዉ ሰሜናዊቱ የጀርመን ከተማ ሉብሚን ብቅ ይላሉ።1200 ኪሎ ሜትር ይርዘማል።በ2021 ብቻ 59 ቢሊዮን ኪዩብኪ ሜትር የሩሲያ ጋዝ ወደ ጀርመን ተንቆርቁሮበታል
የአሜሪካ መራሹ ዓለም-የዓለም ልዕለ ኃያልነት ተረጋግጦ፣ሶቬት ሕብረት ተፈረካክሳ፣ የትልቅ-ሐብታም-ኃያል ፍርካሽዋ የሩሲያና የምዕራባዉያን ወዳጅነት በደራበት በ1997 (ዘመኑ በሙሉ እንደ ግሪጎሪያኑ አቆጣጠር ነዉ) ጥናቱ ተጀመረ።በዘመን ሒደት፣ በፖለተካ-ኩባንያ መሪዎች ፍላጎት መለዋወጥ ስም፣ግንባታ፣ግዝፈት-ርዝመቱ እየተቀያየረ አዝግሞ የመጨረሻ መጨረሻ በጀርመንኛ Nord Stream (የሰሜን ምንጭ) አሉት።ቧንቧ ነዉ-የጋስ መፍሰሺያ ቧምቧ።የመጀመሪያዉ መስመር ሰሜን ሩሲያዋ ከተማ ቭይቦርግ ላይ የተጋተዉን ጋዝ ሰሜን ጀርመንዋ ሉብሚን ጋን ላይ ይተፋዉ ያዘ።መስከረም 2011።መስከረም 2022 በቦምብ ጋየ።እንዴት?ለምን እና በማን? አሜሪካዊዉ የምርመራ ጋዜጠኛ ሴይሞር ሔርሽ ዋሽግተኖች ለማፈንዳታቸዉ ፍንጭ አለኝ ይላል።ሌሎች ሌላ።ላፍታ እንጠይቅ
የሩሲያዉ ጋዝፕሮም፣የፊንላንዱ ኔስተ፣የጀርመኖቹ ቪንተር ሼል፣ኢ-ኦን፣የኔዘርላንድሱ ጋሱኒ፣የፈረንሳዩ ኢንጊ፣የብሪታንያዉ ሮስልስ ሮይስ፣የኢጣሊያ----ብዙ ናቸዉ።ገንዘብ ያላዋጣ፣ በግንባታዉ ያልተሳተፈ፣ ወይም የግንባታ ቁሳቁስ ያልሸጠ የምዕራባ አዉሮጳ ትልቅ ኩባንያ የለም።
ኖርድ ስትሪም።ቁጥር አንድ እና ቁጥር ሁለት ይባላል።እያንዳዱ ሁለት ሁለት ቧንቧ አለዉ።ዝርጋታዉ የመጀመሪያዉ ጥንድ 7.5 ቢሊዮን፣ ሁለተኛዉ 11 ቢሊዮን ዶላር ወጥቶበታል። ሁለተኛ አዲስ ነበር።ከሙከራ ያለፈ አገልግሎች አልጀመረም።
የጀመሪያዉ ከሰሜን ሩሲያዊቱ የወደብ ከተማ ቭይቦርግ፣ ሁለተኛዉ ከኡስት-ሉግ ተነስተዉ የቦልቲክ ባሕር ዉስጥ-ለዉስጥ ተጉዘዉ ሰሜናዊቱ የጀርመን ከተማ ሉብሚን ብቅ ይላሉ።1200 ኪሎ ሜትር ይርዘማል።በ2021 ብቻ 59 ቢሊዮን ኪዩብኪ ሜትር የሩሲያ ጋዝ ወደ ጀርመን ተንቆርቁሮበታል።ከአዉሮጳ ዓመታዊ የጋዝ ፍጆታ 40 ከመቶ ያክሉ ነዉ።
አሜሪካኖችና ኩባንዮቻቸዉ በመስመር ዝርጋታዉ፣ በጋዝ ፍጆታዉ፣ በፖለቲካ እንድምታዉም ተጠቃሚ ወይም ተሳታፊ ስላይደሉ ከመጀመሪያዉ ጀምሮ አልተደሰቱበትም።ኋላ በግልፅ ተቃዉመዉታል።የኪቭና የዎርሶ ሹማምትም ከሞስኮ ጋር በተቃቃሩ ቁጥር የሚዝቱበት የድሮዉ ቧንቧ ተፈላጊነትን ስለሚያሳጣ ተቃዉመዉታል።
መስከረም 26-2022 ቦርንሆልም-ደሴት ቦልቲክ ባሕር ኖርዌ።
ድምፁ፣ ስለፍንዳታዉ ሰፊ ጥናት ያደረገዉ አሜሪካዊዉ ዕዉቅ የምርመራ ጋዜጠኛ ሴይሞር ሔርሽ እንደሚለዉ መጠነኛ ነዉ።«C-4 የሚባል ፈንጂ አለ።በጣም ኃይለኛ ነዉ።ከሩቅ መቆጣጠር ትችላለች።የሚለቀዉ ድምፅም አነስተኛ ነዉ።»ይላል ሔርሽ። ፍንዳታዉ ባሕሩን እየሰበቀ፣ ዉኃዉን ሽቅብ እያጓነ መልሶ ዉኃ ላይ ለመፍጥፈጥ፣ ከሁሉም በላይ ከአራቱ ቧንቧዎች ሶስቱን ለማነካከት ከበቂ በላይ ነበር።
«የፍንዳታዉ ታሪክ ራሱ» አለ ሔርሽ በቅርቡ «ተርኩኝ» እያለ ሲማፀን ነበር።
ሴይሞር ሔርሽ።
የምስራቅ አዉሮጳ የሁዲ ስደተኛ ልጅ ነዉ።በ1968 የዩናትድ ስቴትስ ጦር ማይ-ላይ ቬትናም ዉስጥ 347 ሰላማዊ ሰዎችን በመደዳ መጨፍጨፉን በማጋለጡ በ1970 ፑልቱዘር የተሰኘዉን ታላቅ የጋዜጠኞች ሽልማትን አግኝቷል።ከዚያ በኋላ በዘገባቸዉ የምርመራ ዉጤቶቹ ተደጋጋሚ ሽልማት፣አድናቆት፣ ክብርና ሞገስ አግኝቷል፤ የምርመራ ጋዜጠኝነት አብነትም ነዉ።
ሔርሽ «እባካችሁ ተርኩኝ እያለ ይለምናል» ያለዉን ታሪክ ልመና ሰምቶ ጥቅምት ላይ ዕዉነታዉን ፍለጋ ይቆፍር ገባ።
«ታሪኩ ባጭሩ፣ ባለፈዉ ጥቅምት ጠየቅሁ።ቧንቧዉ የፈነዳዉ መስከረም ነዉ።እንዲያዉ በተራ ግምት ፑቲን ያደርጉታል ብሎ ማሰብ አይቻልም።ፑቲን የባይደን ዋይት ሐዉስ ባሰማዉ መጥፎ ቋንቋ ተቀቆጥተዉ የመጀመሪያዉን ቧንቧ እንዲዘጋ አዘዉ ነበር።ይኽ የሆነዉ ስለ ዩክሬን ወረራ ጭራሽ ከመነሳቱ በፊት ነበር።»
ሔርሽ በስም ያልጠቀሰዉን ዉስጥ አዋቂ የሰጠዉን መረጃ ጠቅሶ እንደዘገበዉ ቧንቧዉን የማፈንዳቱ ሴራ የተወጠነዉ በፕሬዝደንት ጆ ባይደን ትዕዛዝ፣ ታሕሳስ 2021 ዋሽግተን ዉስጥ ነዉ።
የፕሬዝደንት ጆ ባይደን ብሔራዊ የፀጥታ አማካሪ ጃክ ሱሊቫን የሚመሩት ልዩ ግብር ኃይል ዋይትሐዉስ አጠገብ በሚገኘዉ «የስራ አስፈፃሚ ቢሮ» በሚባለዉ ክፍል ዉስጥ መሰብሰብ ያዘ።«ልዩ ግብር ኃይሉ ከጥምር ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሞች፣ ከማዕከላዊ የስለላ ድርጅት (CIA)፣ ከዉጪ ጉዳይና ከገንዘብ ሚኒስቴር የተወከሉ ባለስልጣናትን ያካተተ ነዉ።» ይላል ጋዜጠኛዉ።
የካቲት 7፣ 2022 የዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን፣ ዋይት ሐዉስ ዉስጥ የጀርመኑን መራሔ መንግስት ኦላፍ ሾልስን ካነጋገሩ በኋላ በጠሩት ጋዜጣዊ መግለጫ ጋዜጠኛዋ ጠየቀች።ፕሬዝደንቱ ዕቅድ፣ፍላጎት ምናልባት ሚስጥሩንም አፈረጡት።
«ሩሲያ ከወረረች፣ ይሕ ማለት የሩሲያ ታንኮችና ወታደሮች የዩክሬን ድንበርን ዳግም ጥሰዉ ከገቡ ኖርድ ስትሪምም አይኖርም።እንፈጥመዋለን።»
ጋዜጠኛዋ አላረፈችም እንደገና ጠየቀች።እንዴት? ጀርመን የምትቆጣጠረዉን ቧንቧ እንዴት---ታደርጉታላችሁ እያለች።የጀርመኑ መራሔ መንግስት ባይደን አጠገብ ቆመዉ ይቁለጨለጫሉ።ምንም አላሉም።አዛዉንቱ ፕሬዝደንት ረጋ ብለዉ መለሱ።«እናደርገዋለን።ቃል እገባልሻለሁ-እንችላለን።» እያሉ።
የባይደን ዛቻ በተሰማ በሶስተኛዉ ሳምንት ግድም ሩሲያ ዩክሬንን ወረረች።ሴይሞር ሔርሽ ባለፈዉ የካቲት መጀመሪያ እንደዘገበዉ ዋሽግተን ዉስጥ የተዉጠነጠነዉ ሴራ በጋዉ ላይ ኦስሎ ምናልባትም ኪቭ ደርሶ ይቀለጣጠፍ ገባ።
ሴይሞር ሔርሽ-የምርመራ ጋዜጠኛ
«(አሜሪካኖች ኖርዌ ሔዱ።ኖርዌ-ዎች በጣም ጎበዝ የባሕር ሰዉ ናቸዉ።ቧንቧዉ 750 ማይል (1200 ኪሎ ሜትር) ይረዝማል።እና ኖርዌዎችን ቧንቧዉን ለማፈንዳት አማራጩን ስጡን አሉ።እና አደረጉት።»
የዚያ ረጅም፣ዉድ፣ብዙ ኩባንዮች የተሳተፉበት፣ ዘመናይ የርካሽ ግን ንፁሕ ጋዝ ማፍሰሻ ቧንቧ ወገብ ተገነደሰ።ምዕራብ አዉሮጳ በተለይ ጀርመን ጋዝ እየተጠማች፣ሴጎችዋን በብርድ እያንዘፈዘፈች ታንክ፣መድፍ፣ቢሊነ-ቢሊዮናት ዩሮዋን ለሩሲያ ሚሳዬል ትቀልብ ያዘች።
የሔርሽን ዘገባ የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናት፣ደጋፊዎቻቸዉና ጥቂት መገናኛ ዘዴዎች «ባንድ ምንጭ-ያዉም ስሙ ባልተጠቀሰ ላይ የተመሠረተ፤ የጋዜጠኛዉ ምናብ ዉጤት፣የሴራ ትወራ ወዘተ» እያሉ አጣጥለዉ ነቅፈዉታል።
የሔርሽ ዘገባ እስኪሰራጭ ድረስ አድፍጠዉ የነበሩ ወይም የመንግስታቸዉን ፕሮፓጋንዳ ሲያሰራጩ የነበሩ ኒዮርክ ታይምስና ዋሽግተን ፖስትን የመሳሰሉ ዕዉቅ የአሜሪካ ጋዜጠኞች ሰሞኑን ባሳተሙት ዘገባ ደግሞ ቧንዉን ያፈነዱት የዩክሬን ነዉጠኛ ብሔረተኞች ናቸዉ በማለት ወንጀሉን በቦምብ ሚሳዬል በምትጋየዉ ሐገር ዜጎች ላይ ለጥፈዉታል።
የጀርመንን ጨምሮ የበርካታ ሐገራት ፖለቲከኞች፣የምክር ቤት እንደራሴዎች፣የፖለቲካ አቀንቃኞችና ጦርነትን የሚቃወሙ ወገኖች የፕሬዝደንት ጆ ባይደን መስተዳድር ዕዉነቱን እንዲያወጣ እየጎተጎቱ ነዉ።
ባለፈዉ የካቲት የሙኒክ የፀጥታ ጉባኤ ከሚካሔድበት ሆቴል ፊትለፊት የተሰለፉ የጀርመን የቀድሞ የምክር ቤት እንደራሴዎች፣ፖለቲከኞችና ጦርነት ተቃዋሚዎች ፍንዳታዉን በይፋ አዉግዘዋል።የቀድሞዉ የጀርመን ምክር ቤት እንደራሴና የወግ አጥባቂዉ CDU ፓርቲ አባል ዲተር ዴሕም አንዱ ናቸዉ።
ጄፍሬይ ሳክስን የመሳሰሉ የዩናይትድ ስቴትስ፣የአዉሮጳ፣ የእስያና የአፍሪቃ ምሑራንም የዩናይትድ ስቴትስን አቅም፣ ቧንቧዉን የምታፈነዳበትን ምክንያት፣ ዉጤቱ-እንድምታዉን እየተነተኑ ድርጊቱ እንዲጣራ እየጠየቁ ነዉ።የራባቱ ዩኒቨርስቲ ፕሮፌሰር ዤን-ኖኤል ቤካ ንጉዬማ አንዱ ናቸዉ።
«የቧንቧዉ መጋየት ለዩናይትድ ስቴትስ ሁለት ጥቅም አለዉ።መጀመሪያ ኔቶ ከሩሲያ ጋር ዩክሬን ዉስጥ የገጠመዉ ወታደራዊ ጠብ በተባበሰበት ወቅት ቧንቧዉ መፈንዳቱ ፀረ-ሩሲያ ፕሮፓጋንዳን ይበልጥ ያቀጣጥለዋል።ሁለተኛዉ እንደማምነዉ፣ አዉሮጳን ከሩሲያ ጋስ አላቅቆ ይበልጥ ከዩናይትድ ስቴትስ የሚገዛ የተፈጥሮ ጋዝ ጥገኛ በማድረግ በዩክሬኑ ጦርነት አዉሮጳን ሙሉበሙሉ በአሜሪካ ቁጥጥር ስር ማድረግ ይቻላል።
ጂኦፕራግማ የተሰኘዉ የፈረንሳይ የጂኦፖለቲካል ጥናት ተቋም ምክትል ኃላፊ ፓትሪሺያ ላሎንዴ እንደሚሉት ደግሞ የዩናይትድ ስቴትስ ዋና ዓላማ አዉሮጳን ከሩሲያ ጋር ማቆራረጥ ነበር።
«የአሜሪካኖች ሐሳብ አዉሮጳን ከሩሲያ ጋር ማቆራረጥ ነዉ።አንዲት አዉሮጳዊት ሐገር ጀርመን፣ በምጣኔ ሐብት ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር እየተፎካከረች ነዉ።ጀርመን ደግሞ የሩሲያ ጋስ ጥገኛ ናት።ስለዚሕ አሜሪካ አንድ ነገር ማድረግ ፈለገች።»
አደረገችዉ።ድፍን አዉሮጳም በፖለቲካ-ምጣኔ ሐብቱ ከሩሲያ ጋር ተበጣጠሰ።በዤኔቭ የዲፕሎማሲ ዩኒቨርስቲ የዓለም አቀፍ ሕግ ፕሮፌሰር አልፍሬድ ደ ዛያስ ዩናይትድ ስቴትስ መረጃ መስጠት፣የተባበሩት መንግስታ ድርጅት ጉዳዩን ማጣራት አለባቸዉ።
«እንደ ዓለም አቀፍ ሕግ ፕሮፌሰር ነገሩ ለኔ ግልፅ ነዉ።ዩናይትድ ስቴትስ መረጃዉን መስጠት አለባት።የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ዓለም አቀፍ፣ተጨባጭ፣ግልፅና ያልወገነ ምርመራ እንዲደረግ መወሰን ይገባዋል።»
ጋዜጠኛ ሴይሞር ሔርሽ የአሜሪካ መንግስት «ያደረገዉን አደረግሁ አይልም» ይላል።ገለልተኛ ምርመራ ይደረግ የሚለዉን ግን «እኔስ ሌላ ምን አልኩና፤ ይጠይቃል።«የፈጣሪ ያለሕ» አከለበት።
«የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መርማሪ ኮሚሽን ቢያቋቁም ደስተኛ እሆን ነበር።ከዚሕ ቀደም መስርተዉ ነበር።የፈጣሪ ያለሕ!! ሁላችንም በምንሳማባባቸዉ ሰዎች የሚመራ ገለልተኛ ኮሚሽን ቢመሰረት---እንዴት ጥሩ ነበር።የአሜሪካ መንግስት እኛ አደረግነዉ እንደማይሉ ግን ሊገባችሁ ይገባል።»
ነጋሽ መሐመድ
አዜብ ታደሰ