 የኖርድ ስትሪም የጋዝ ማስተላለፊያ መስመር ውዝግብ | ዓለም | DW | 30.09.2022

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ዓለም

የኖርድ ስትሪም የጋዝ ማስተላለፊያ መስመር ውዝግብ

ከሩሲያ ወደ ጀርመን ጋዝ የሚያስተላልፉት ኖርድ ስትሪም 1 እና 2 የተባሉት ቧንቧዎች መሸንቆር ከሞስኮ ጋር ውዝግብ ውስጥ ለገባው ምዕራቡ ዓለም ሌላ መነታረኪያ ምክንያት ሆኗል። በባልቲክ ባሕር ሥር የተዘረጉት ሀገር አቋራጭ የጋዝ ማስተላለፊያ ቧንቧዎች ሰኞ ዕለት ነበር ሦስት ቦታ መሸንቆራቸው የተሰማው።

ኖርድ ስትሪም 1 እና 2

ከሩሲያ ወደ ጀርመን ጋዝ የሚያስተላልፉት ኖርድ ስትሪም 1 እና 2 የተባሉት ቧንቧዎች መሸንቆር ከሞስኮ ጋር ውዝግብ ውስጥ ለገባው ምዕራቡ ዓለም ሌላ መነታረኪያ ምክንያት ሆኗል። በባልቲክ ባሕር ሥር የተዘረጉት ሀገር አቋራጭ የጋዝ ማስተላለፊያ ቧንቧዎች ሰኞ ዕለት ነበር ሦስት ቦታ መሸንቆራቸው የተሰማው። በዚህም ምክንያት በሺህዎች ኪዩቢክ ሜትር የተገመተ ጋዝ ከባሕር ጠለል በታች 70 ሜትር መፍሰሱ ተገልጿል። ሁሉም ወገኖች አሁን መንስኤውን ለማጣራት ምርመራ እንዲካሄድ እየጠየቁ ነው። ሸዋዬ ለገሠ ዝርዝሩን አጠናቅራለች።

ኖርድ ስትሪም 1, እና ኖርድ ስትሪም 2 የተሰኙት የጋዝ ማስተላለፊያ ባንቧዎች ምንም እንኳን አሁን ያንን ተግባር በስጠት ላይ ባይሆኑም በውስጣቸው ጋዝ ተሸክመዋል። ሐሙስ ዕለት ደግሞ የስዊድን የባሕር ወደብ ጠባቂዎች ተጨማሪ አራተኛ ሽንቁር አግኝተዋል። ሦስት ቦታ የተሸነቆረው የጋዝ ማስተላለፊያ ቧንቧ በዴንማርክ አቅራቢያ የሚገኝ ሲሆን የተከሰተው በአሻጥር ነው የሚለው ጥርጣሬ ከጀርመንና ከሌሎች የምዕራብ አውሮጳ ሃገራት እየተነገረ ነው። ስዊድን ቀደም ብላ ድርጊቱ ሆን ተብሎ የተፈጸመ ሻጥር ነው ስትል ዴንማርክን ዋቢ አድርጋ ገልጻለች። የስዊድን ጠቅላይ ሚኒስትር ማግደሊና አንደርሰን፤

«የስዊድን የስለላ መረጃ አለን፤ ሆኖም ከዴንማርክም መረጃ ደርሶናል። በዚህ ላይ በመመርኮዝም ምናልባት ሆን ተብሎ የተፈጸመ ድርጊት ነው ወደሚለው ድምዳሜ ደርሰናል። ምናልባትም ሻጥር ይሆናል።» ነው የሚሉት።

Dänemark Ostsee bei Bornholm | Leck Nord Stream 2

ዴንማር አቅራቢያ በባልቲክ ባሕር ላይ የታየው መታወክ

የአብዛኞቹ ጥርጣሬ ሩሲያ ሆን ብላ በፍንዳታ ጉዳት አድርሳበታለች የሚለው ቢሆንም እስካሁን ለአደጋው መንስኤ የሆነው ነገር ተረጋናግጦ አልተገለጸም ወይም በተጨባጭ መረጃ አልቀረበበትም። ሐሙስ ዕለት የተሰማው ችግሩ ከመታወቁ አስቀድሞ ባልቲክ ባሕር በፍንዳታ ተናውጧል የሚለው የርዕደ መሬት ተመራማሪዎች ፍንጭ ግን የሁለቱ የጋዝ ቧንቧዎች ጉዳት በሻጥር ተፈጽሟል የሚለውን ጥርጣሬ አጉልቶታል። ሩሲያ በበኩሏ የጋዝ ቧንቧዎቹ የአሸባሪ ጥቃት ሰለባ ሳይሆኑ አይቀሩም ባይ ናት። የክሪምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ጉዳዩን አስመልክተው ሐሙስ ዕለት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ መንስኤውን ለመመርመር ሩሲያ ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር ለመተባበር የሚያስችላት መንገድ አለመኖሩን ገልጸው በሞስኮ በኩል ያለውን ጥርጣሬ ይፋ አድርገዋል።

«ይኽ ክስተት ነው፤ ምንነቱን ለመግለጽ ገና ነው። ሆንም የጥፋቱ ይዘት የሆነ ድርጊት መፈጸሙን ያመላክታል። እንዲህ ያለ የአሸባሪ ድርጊት  ደግሞ ያለ አንድ መንግሥት ትብብር ይፈጸማል ብሎ ለመገመት በጣም ያዳግታል።»

ፖስኮቭ እጅግ አደገኛ ያሉትን ይኽን ድርጊት ለማጣራትም ባስቸኳይ ምርመራ እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል።

Deutschland | Schwesig und Habeck am Energiestandort Lubmin

ጀርመን ግዛት የሚገኘው የኖርድ ስትሪም 1 የጋዝ ቧንቧ

ዩናይትድ ስቴትስ በፍንዳታ ጉዳት የደረሰባቸው የኖርድ ስትሪም 1 እና 2 የጋዝ ማስተላለፊያ ቧንቧዎች እና የሚፈሰው ጋዝ ጉዳይ ያሳስበኛል ብላለች። የኋይትሃውስ ቃል አቀባይ ካሪን ጂን ፒየር ሀገራቸው ከአውሮጳ አጋሮቿ ጋር በቅርበት ጉዳዩን እየመረመረች ነው ብለዋል። «የጋዝ ቧንቧዎቹን ሻጥር በተመለከተ ከአውሮጳ አጋሮቻችን ጋር በቅርበት እየተወያየን ነው። ይኽን ለመመርመር አውሮጳ የሚያደርገውን ጥረት እየደገፍን ነው። እንደገለጹኩት ጉዳዩ ምርመራ ላይ ነው። ሁላችሁ እንደምታውቁት እነዚህ ቧንቧዎች ወደአውሮጳ ጋዝ የሚያስተላልፉ ነበሩ፤ ማለቴ ይቅርታ አሁን እያስተላለፉ አይደለም። ኖርድ ስትሪም 2 እንደውም በሥራ ላይ አልነበረም። ኖርድ ስትሪም አንድም ቢሆን ሩሲያ የኃይል ምንጭን ለጦር መሳሪያነት በመጠቀሟ ምክንያት ከሳምንታት በፊት ተዘግቷል።»

Deutschland | Pipeline Nord Stream 1

የአውሮጳ ሕብረት ለአባል ሃገራት ጋዝ የሚያስተላልፉት ቧምቧዎችን ከተጨማሪ ጉዳት ለመከላከል ጥበቃውን አጠናክራለሁ ብሏል። የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃልኪዳን ኔቶም 30 በሚሆኑት የአባል ሃገራቱ መሠረተ ልማት ላይ ጉዳት ባደረሰው አካል ላይ የአጸፋ ጥቃት እንደሚወስድ ዝቷል። ኖርድ ስትሪም 1 እና ሁለት የጋዝ ማስተላለፊያ ቧንቧዎች ለፊንላንድ ከምትቀርበው ከሰሜናዊ ምዕራብ ሩሲያዋ ከተማ ፋይቦርግ በመነሳት በሰሜናዊ ምሥራቅ የጀርመን ግዛት ሜከለንቡርግ ፎርፐመርን ድረስ የተዘረጉ ናቸው። የእያንዳንዱም ርዝመት 1,200 ኪሎ ሜትር እንደሚደርስ መረጃዎች ያመለክታሉ።  

ሸዋዬ ለገሠ

ታምራት ዲንሳ

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ኖርድ ስትሪም 1 እና 2  

ተዛማጅ ዘገባዎች

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የኅብረቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት እንደሚሉት አዳዲሶቹ ማዕቀቦች ደግሞ ህገ ወጥ ባሉት በአማጽያን ለተያዙ ሁለቱ ግዛቶች እውቅና በመስጠቱ ሂደት የተሳተፉትን የሩስያ ባለስልጣናት ፣ባንኮችን ለጦር ኃይሉ የሚደረግ የፋይናንስ ድጋፍንም ያካትታል።ራሳቸውን ከዩክሬን የገነጠሉት ሁለቱ ግዛቶች ከኅብረቱና ኅብረቱም ከነርሱ ጋር የሚያካሂደውን ንግድም ይጨምራል።

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የዩክሬን ቀውስ ሩስያና የምዕራቡ ዓለም ዛቻ  25.01.2022

የኅብረቱ አባል ሀገራትና መንግሥታት መሪዎች በመርህ ደረጃ በሩስያ ላይ የቅጣት እርምጃዎች ለመውሰድ ቢስማሙም ምን ዓይነት እርምጃዎች ይሁኑ በሚለው ላይ ግን መግባባት አልቻሉም። የዚህም ምክንያቱ ከአባል ሀገራት መካከል ከሩስያ ጋር ቅርብ የኤኮኖሚ ግንኙነት ያላቸው ሀገራት መኖራቸው ነው።በዚህ ረገድ ጀርመን ኦስትሪያ እና ሀንጋሪ ይጠቀሳሉ።

March 21, 2022, Kyiv, Kyiv, Ukraine: Wreckage of a damaged shopping mall in Podilskyi district of Kyiv by the Russian air strikes, amid Russian invasion. Local media have reported that the attack has caused 4 deaths. (Credit Image: Â© Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire

የሩስያ-ዩክሬን ጦርነትና ምዕራባውያን 21.03.2022

ሩሲያ በከፈተችው ጦርነት የሰላማውዊ ዜጎች መኖሪያ አፓርትመንቶች ትምህርት ቤትችና የጤና ተቋማት ወድመዋል። አስከፊ የጦር ወንጀል እየፈጸመች ነው። ምዕራባውያን ሃገራት ዩክሬን ራሷን ከጄኖሳይድ መከላከል እንድትችል ልዩ ልዩ ወታደራዊ ድጋፍ እናደርግላታለን እያሉ ነው።