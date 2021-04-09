የንግስት ኤልሳቤጥ ሞትና የቻርልስ መንገሥ

ብሪታንያን እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጠር ከ1952 ጀምሮ የገዙት ንግስት ኤልሳቤጥ ያረፉት ትናንት ነዉ።96 ዓመታቸዉ ነበር።በብሪታንያ ታሪክ ዙፋኑን ለመዉረስ ረጅም ዘመን የጠበቁት ልዑል ቻርልስ ትናንትናዉኑ የንግስናዉን ዙፋን ይዘዋል።
የብሪታንያ የረጅም ጊዜ ንግስት ግራማዊት ዳግማዊት ኤልሳቤጥ በመሞታቸዉ የብሪታንያና ብሪታንያ የምትመራዉ የጋራ ብልፅግና ማሕበረሰብ አባል ሐገራት ሕዝብ፣የተለያዩ መንግስታትና የዓለም አቀፍ ማሕበራት መሪዎች ሐዘናቸዉን እየገለጡ ነዉ።ብሪታንያን እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጠር ከ1952 ጀምሮ የገዙት ንግስት ኤልሳቤጥ ያረፉት ትናንት ነዉ።96 ዓመታቸዉ ነበር።በብሪታንያ ታሪክ ዙፋኑን ለመዉረስ ረጅም ዘመን የጠበቁት ልዑል ቻርልስ ትናንትናዉኑ የንግስናዉን ዙፋን ይዘዋል። ንጉስ ቻርልስ በይፋ ተቀብተዉ ዘዉዱን የሚደፉት ግን ወደፊት ነዉ።
ድልነሳዉ ጌታነሕ
ነጋሽ መሐመድ
ማንተጋፍቶት