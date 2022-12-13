የኔዘርላንድ የግብርና እና ዉጤታማነቱ

በኔዘርላንድስ ደቡብ ምስራቅ በምትንገኝ ኢግሄል በምትባል አነስተኛ መንደር የሚኖሩት ገበሬ ፒተር ዊነን በዚህ የግሪን ሃውስ በመጠቀም ውጤታማ የእርሻ ስራዎቻቸውን ያከናውናሉ።
የኔዘርላንድስ ግሪንሃውስ የእርሻ ዘርፍ 9 ቢሊዮን ዩሮ የሚያክል የወጪ ንግድ የሚያስገኝ ሲሆን በኔዘርላንድስ 100.000 ሜትር ስኬር ስፋት ያላቸው ግሪን ሃውስ የሚባሉ አትክልትና ፍራፍሬ የሚለሙባቸው ቤቶች አሉ ። በአውሮፓ ውስጥ ከሚበቅሉት የፈረንጅ ቃሪያ ዝርያዎች 20 በመቶ የሚበቅሉት በዚሁ በግሪን ሃውስ ነው። በአውሮፓ ከሚበቅሉት ክያር መካከል 21 በመቶዎቹም እንዲሁ።
በነዜርላንድስ በዚህ ግሪን ሃውስ የአንድ ገበሬን ተሞኩሮ ከማካፈላችን በፊት ግሪን ሃውስ ምንድነው ስንል በሃረማያ ዩኒቨርስቲ የተፈጥሮ ሃብት አያያዝና አካባቢ ሳይንስ ትምህርት ክፍል ተመራማሪና መምህር ዶክተር ተሰማ ቶሩን ጠየቅናቸው።
``ነገራችን ላይ በኢትዮጵያም ግሪን ሃውስ የሚል ቃል ነው የምንጠቀመው። አንድን ምርምር ወይም ምርትን በቁጥጥር ስር በሆነ አካባቢያዊ ሁኔታ የምናመርትበት ከመስተዋት አልያም ከፕላስቲክ የተሰራ ቤት ነው።``
በኔዘርላንድስ ደቡብ ምስራቅ በምትንገኝ ኢግሄል በምትባል አነስተኛ መንደር የሚኖሩት ገበሬ ፒተር ዊነን በዚህ የግሪን ሃውስ በመጠቀም ውጤታማ ማግብርና ያከናውናሉ። ፒተር ለDW የእንግሊዝኛ ክፍል በሰጡት ቃለምልልስ እንዲህ ብለዋል
``በ32 ሄክታው መሬት ጣፋጩ ማለትም የማያቃጥለው ቃሪያ እናመርታለን በዓመት 50 ሚልዮን ፍሬ እናመርታለን።ምርቱ ከማሳደግ ፣ ከመንከባከብና ከመሰብሰብ ጋር በተያያዘ በሁሉም ዘርፎች የተወሳሰበና የተዋጣለት ክንዋኔ ነው የምንሰራው። እዚህም እዚያም የምታየው ነገር ረጃጅም የእንግሊዝ ክያር በዓመት ወደ 30 ሚሊዮን የሚጠጋ ፍሬ ነው የምናመርተው።``
ፒተር ከአካባቢው የኤሌክትሪክ ብሔራዊ ቋት ኤሌትሪክ የሚያገኝ ቢሆንም የተረፈ ምርትና የከብቶች እበትን በማመቅ የኤሌክትሪክ ሃይልን በማመንጭት በብርድና ጸሃይ በማትኖርባቸው ጊዜያት ግሪን ሃውሱን ለማሞቅ ይጠቀምበታል።
`` ይህ የምትመለከተው ባለ 20 ሲሊንደር ሶስት ሜጋ ዋት የኤሌክትሪክ ሞተር ነው። ማሽኑ 3 ሜጋ ዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ያመነጫል። ይህን ሃይል ለማመንጨት የምንጠቀመው ከዚሁ እርሻ ቦታችን የሚገኝ ተረፈ ምርት በመጠቀም ነው። በዚሁ መሰረት የሚመነጨው የኤሌክትሪክ ሃይል ሙቀት እያመነጨ ግሪንሃውሱን ለማሞቅ የምንጠቀምበት ኃይል ይህ ነው። ``
ፒተር ለግዙፍ ማሳው የሚጠቀመው ጓዳ ሰራሽ የኤሌክትሪክ ሃይል በቂ ስላልሆነ ጋዝ መጠቀሙ ግድ ነው። አሁን በአውሮፓ ያለው የጋዝ እጥረት እሱንም እንደጎዳው ቢገልጽም ችግሩን ተቋቁሞ ለማለፍ ግን እጅ እንደማይሰጥ ተናግሯል።
በአገራችን የግሪን ሃውስ ቴክኖሎጂ በአበባ እርሻዎችና በተወሰኑ የችግኝ ጣቢያዎች ካልሆነ በስተቀር ብዙም የተለመደ አደለም። በምግብ እጥረት ለዘመናት በምትታወቀው ኢትዮጵያ እንዲህ አይነቱ ቴክኖሎጂ ቢስፋፋ ጥቅሙ ሳይታለም የተፈታ ነው በማለት አስረድተዋል ዶክተር ተሰማ ቶሩ።
ግሪን ሃውስ በተጨማሪ ብስባሽን ወደ ተፈጥሮአዊ የአፈር ማዳበሪያ በመቀየር እንዲሁም የኤሌክትሪክ ሃይል በማመንጨት ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ፒተር የተጠቀመባቸው ተሞክሮዎች ጠቃሚነታቸው አያጠያይቅም። በሃገራችን እነዚህ ተግባራት በኤክስቴንሽን ሰራተኞች በመታገዝ ጭምር ጅማሮዎች ቢኖሩም ከዘመቻ ስራ በዘለለ ቀጣይነት ባለው መልኩ የእርሻ ስርአታችን በሚቀይር መልኩ እንዳልተሰራበት ብዙዎች ይስማሙበታል።
በግብርናው ዘርፍ በተለይም የግሪንሃውስ ቴክኖሎጂ የኔዘርላንድስን ተሞክሮ ከሃገራችን ነባራዊ ሁኔታ ጋር ቀምረን የተመለከትንበት የዛሬው ዝግጅታችን በዚሁ ተፈጽሟል።
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሄር
ታምራት ዲንሳ