 የኔቶ ዋና ፀሐፊ የሩቅ ምስራቅ ጉብኝት | ዓለም | DW | 31.01.2023

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ዓለም

የኔቶ ዋና ፀሐፊ የሩቅ ምስራቅ ጉብኝት

የስሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ዋና ጸሐፊ የንስ ስቶልትንበርግ ጃፓንና ደቡብ ኮሪያ፤ ለዩክሬን የሚስጡት እርዳታ ከሰብዓዊ እርዳታ ባሻገር የጦር መሳሪያዎችንም እንዲጨምር አሳሰቡ። ሚስተር ስቶልትንበርግ ይህን ያሳሰቡት ባለፉት ሁለት ቀናት በደቡብ ኮሪያና ዛሬ ደግሞ በጃፓን እያደረጉ ባለው ጉብኝት ነው።

«ጃፓንና ደቡብ ኮሪያ ከሰብዓዊ ርዳታ ባሻገር የጦር መሳርያንም እንዲሰጡ» ኔቶ

የስሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ዋና ጸሐፊ የንስ ስቶልትንበርግ ጃፓንና ደቡብ ኮሪያ፤ ለዩክሬን የሚስጡት እርዳታ ከሰብዓዊ እርዳታ ባሻገር የጦር መሳሪያዎችንም እንዲጨምር አሳሰቡ። ሚስተር ስቶልትንበርግ ይህን ያሳሰቡት ባለፉት ሁለት ቀናት በደቡብ ኮሪያና ዛሬ ደግሞ በጃፓን እያደረጉ ባለው ጉብኝት ነው። ሩሲያ ዩክሬንን እነደወረርች ምዕራባውያን በሩሲያ ላይ የጣሉትን ማዕቀብ ተግባራዊ በማድረግና ለዩክሬንም እርዳታ በመለገስ ከጥምር ኃይሉ ጎን ከተሰለፉት አገሮች ቀድሚዎቹ እንደሆኑ የሚታወቅ ሲሆን፤ የሁለቱ አገሮች መሪዎች ባለፈው ዓመት በተደረገው የኔቶ የመሪዎች ጉባኤም ተሳትፊዎች ነበሩ ። 

Südkorea Seoul | NATO Generalsekratär Stoltenberg und Südkoreas Außenminister Park Jin

የኔቶ ዋናፀሐፊ እና የደቡብ ኮርያ የዉጭ ጉዳይ ሚኒስትር

ዋና ጸሐፊ ስቶልትንበርግ በአሁኑ ወቅት የሚይደርጉት ጉብኝትም ሁለቱ አገሮች ለዩክሬን እየሰጡ ካለው የሰባዊና የሎጂስቲክስ ድጋፍ  ባለፈ የወታደራዊ እርዳታዎችንና የጦር መሳሪያዎችን እንዲጨምሩ ለማግባባት እንደሆነ ተገምቷል። ዋና ጸሐፊው ባለፉት ሁለት ቀናት  የዴቡብ ኮሪያ ጉብኝታቸው፤ ከኮሪያ መሪዎችና ባለስልጣኖች ጋር ባደረጓቸው ውይይቶች፤ የሩሲያ ዩክሬንን መውረር በአካባቢው ሰላም ጭምር የፈጠረውን  ስጋት  በመግለጽ ዩክሬንን በመሳሪያ በመርዳት የሩሲያን ጦረንነት  መግታትን ወቅታዊነትና  አስፈላጊነት አስረድተዋል።

“ የኔቶና ደቡብ ኮሪያ ደህንነት ጉዳይ የተያያዘ መሆኑን እንረዳለን።  የሰሜን ኮሪያ የሚሳይል ሙክራዎችንና የኒውክለር ፕሮግራሞች ስጋት መሆኑ ግልጽ ሲሆን፤ ስሜን ኮሪያ ለሩሲያ የሮኬትን ሚሳይል ድጋፍ እያደረገች መሆኑ ለአካባቢውም አደጋ“ መሆኑ ግልጽ ነው በማለት ለዩክሬን የሚስጠውን እርዳታ በዓይነትና በመጠን ማሳደገን አስፈላጊነት አስገንዘበዋል። 

ደቡብ ኮሪያ የጦር መሳሪያን በግጭት ውስጥ ላሉ አገሮች መስጠትን የሚከለክል ህግ እንዳላት ቢታወቅም፤ እንደፖላንድ ካሉ  አገሮች ጋር ባላት ከፍተኛ  የመስሪያ ንግድ አማካይነት እርዳታዋን ልትሰጥ እንደምትችል ነው የሚነገረው። 

ሚስተር ስቶልትንበርግ ዛሬ በጃፓን አየር ሀይል ቢዝ ተገንተው ባደረጉት ንግግርም፤ “ የዩክሬን ጦርነት የጋራ ደህንነታችን የተያያዘ መሆኑን ያረጋገጠ ነው። ፕሬዝዳንት ፑቲንን ዩክሬንን ካሸነፉ ለዩክሬኖች አሳዛኝ ክስተትና ትልቅ ሽንፈት ነው፤ ለአምባገነች ደግሞ  በጦር ሀይል የሚፈልጉትን ሊያገኙ እንደሚችሉ መልእክት የሚያስተላልፍ ነው” በማለት የዩክሬን ጦርነት የሁላቸውም ጦርነት የሚሆነውም በዚህ ምክኒያት እንደሆነ ገልጸዋል።  

ሚስተር ስቶልትንበርግ እና የጃፓኑ ጠቅላይ ሚኒስተር ሚስተር  ፉሚዮ ኪሺዳ ዛሬ በጋራ ባወጡት የጋራ መገልጫም ሩሲያ በዩክሬን የፈጸመችው ወረራና ከቻይና ጋርም የፈጠሩት ወታደራዊ ትብብር ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ ታይቶ የማይታወቅ  የወታደራዊ ስጋት የፈጠረ መሆኑን ገልጸዋል። ቻይና በበኩሏ ኔቶ በእስያ የሚያደርገውን መስፍፋት አጥብቃ ስታወግዝ ቆይታለች።  

Japan PM Kishida NATO Jens Stoltenberg

የኔቶ ዋና ፀሐፊ እና ጃፓን ጠቅላይ ሚኒስትር

በአሁኑ ወቅት ኔቶ ለምን የሩቅ ምስራቅ አገሮችን፤ በተለይም የጃፓንና ደቡብ ኮሪያን ድጋፍ እንደፈለገና ያላቸውን ታሪክዊ ግንኙነት በሚመመለከት ሚስተር ብሌከ ሄርዚንገር በአሜሪካ  ኢንተርፕሪዝስ ተመርማሪ ሲናገሩ፤

 “ የኔቶ ጃፓንና ደቡብ ኮሪያ አጋርነት ከ80ዎቹና  ዘጠናዎቹ ዓመታት ጀምሮ የነበረ ነው በማለት የቆየ የመከላከያ ግንኙነት እንዳላቸውና የአሜሪንንም የተለያዩ ወታደራዊ ዘመቻዎች ይደግፉ እንደነበር“ አስታውሰዋል። 

ዋና ጸፊ ስቶልትንበርግ በነገው ዕለት በቶኪዮ ዩንቨርስቲ ንግግር እንደሚያደርጉም ተገልጿል። ጉብኝታቸው ጃፓን በዓለም የበለጸጉት ሰባት አገሮች ወይም ጂ ሰቨን የሚባሉት አገሮች ስብሰብ  የወቅቱን የፕሬዚዳንትነትን ስልጣን በያዘችበት ወቅትና በሚቀጥለው ወርም ጠቅላይ ሚኒስተር ኪቪዳ ዩክሬንን ይጎበኛሉ ተብሎ በሚጠበቅበት፤ እንዲሁም የዩክሬን የጦር መሳሪያ ጥያቄ እያደገ ባለበት ወቅት ነው።፡የዩከሩኑ ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ አጥብቀው ሲጠይቁ የነበረውን የጦር ታንክ እርዳታ ባለፈው ሳምንት ከጀርመንና ሌሎች አገሮች ያገኙ ቢሆንም  አሁንም ግን የተዋጊ ጀቶች ካልተሰጠኝ እያሉ ነው። ሆኖም ግን አሜሪካና ጀርመን የተዋጊ ጀቶችን ጥያቄ ከወዲሁ ውድቅ እንዳደረጉት ተገልጿል።   

 

ገበያው ንጉሴ  

ለዲደብሊው  

ብራስልስ

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«ጃፓንና ደቡብ ኮሪያ ከሰብዓዊ ርዳታ ባሻገር የጦር መሳርያንም እንዲሰጡ» ኔቶ

ተዛማጅ ዘገባዎች

Sudan's deputy chief of the ruling military council General Mohamed Hamdan Dagalo gives a press conference in Khartoum in which they announced ruling generals and protest leaders have reached an agreement on the disputed issue of a new governing body on July 5, 2019. - The landmark agreement came after two days of talks following the collapse of the previous round of negotiations in May over who should lead the new ruling body -- a civilian or soldier. The two sides agreed on establishing a sovereign council with a rotating military and civilian (presidency) for a period of three years or little more, African Union mediator Mohamed El Hacen Lebatt told reporters. (Photo by Ebrahim Hamid / AFP) (Photo credit should read EBRAHIM HAMID/AFP/Getty Images)

የጥር 14 ቀን 2014 ዓ.ም. የዓለም ዜና 22.01.2022

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ዓለም በዚህ (በ2022) ዓመት-ክፍል I 27.12.2022

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2021 ጋዜጠኞች ከ1935 ወዲሕ የሰላም ኖቤል የተሸለሙበት፣ ኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ ኢትዮጵያ ዉስጥ ጦር ሜዳ የዘመተበት፣ ምያንማር ዉስጥ ከስልጣን የተወገዱ፣ ወሕኒ የተወረወሩበት፣ ደቡብ አፍሪቃ ዉስጥ ካንድም ሁለት የሰላም ጀግኖች ያረፉበት ዓመት ነበር።