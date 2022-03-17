የኔቶ አባል መከላከያ ሚንሥትሮች ስለ ዩክሬን ስብሰባ 

የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት በእንግሊዥኛ ምህጻሩ (NATO) አባል አገሮች የመከላከያ ሚኒስትሮች፤ ብራስልስ ቤልጂየም ውስጥ ትናንት ባደረጉት ልዩ ስብሰባ ለዩክሬን ድጋፋቸውን እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። በዩክሬን ጦርነት ግን በቀጥታ ተሳታፊ እንደማይሆን ኔቶ በድጋሚ አቋሙን አስታውቋል።
የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት በእንግሊዥኛ ምህጻሩ (NATO) አባል አገሮች የመከላከያ ሚኒስትሮች፤ ትናንት እዚህ ብራስልስ ባካሄዱት ልዩ ስብሰባ፤ ሦስት ሳምንት በዘለቀውና ለአውሮፓም ከፍተኛ የደህንነት ስጋት በደቀነው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ላይ ተወያይተው ተጨማሪ ውሳኔዎችን አሳልፈዋል። ድርጅቱ ዩክሬን ሉዑላዊነቷንና ዴሞክራሲያዋን ለመጠበቅ ለምታካሂደው ሕጋዊ ጦርነት የሚያደርገውን የመሳሪያና የቆሳቁስ ርዳታ እንዲቀጥል ሚኒስትሮቹ የተሳማሙ መሆኑን የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ ሚስተር የንስ ስቶልቴንበርግ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቀዋል። ሚኒስትሮቹ ለዩክሬን የሚሰጡትን የጦር መሳሪያ፤ የገንዘብና የሰባዊ ርዳታ ድጋፍ ለመቀጠል ተስምምተዋል፤ በማለት በማንኛውም የድርጅቱ አባል አገር ላይ ጥቃት ከተሰነዘረ ግን ኔቶ የማይታገስ መሆኑን ሞስኮ ልብ ልትል የሚገባ መሆኑንም አስገንዝበዋል።
ሩሲያ፤ ዩክሬን በተለይ ለኔቶ የጦር ስፈር በመስጠትና ሚሳያሎች በአገሯ እንዲተከሉ በማድረግ ለደህንነቴ ስጋት ፈጥራብኛለች በማለት የዛሬ ሦስት ሳምንት የከፈተችባት ጦርነት፤ ዛሬ መላ ዩክሬንን አዳርሶ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎችን ለሞት፤ ሶስት ሚሊዮን የሚሆኑትን ደግሞ ለስደት ዳርጓል። ዋና ከተማ ኪየቭን ጨምሮ የዩክሬን ዋና ዋና ከተሞች የሩሲያ ሚሳይሎች ኢላማ በመሆናቸው በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚደርሰው ጥቃት ጨምሯል። ከዚህ ቀደም አንድ የህጻናት ሆስፒታሏ ጥቃት የደረሰባት የማሪዮፖል ከተማ በትናንቱ እለትም በትያትር ቤት ላይ በደረሰ ጥቃት ተጠልለው የነበሩ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ሰዎች እንደተገደሉ የዩክሬን መንግስት አስታውቋል።
የዩክሬን ፕሬዝዳንት ሚስተር ዜለንስኪ ኔቶና የምእራቡ አለም የሩሲያን ወረራ ከማውገዝ አልፈው ጦርነቱን ለማስቆም የሚያስችል ርምጃ እንዲወስዱ እየወተወቱ ነው። ለምእራብ አገሮች በተለይም ለብርታኒያ፣ አሜርካና ካንዳ የፓርላማ አባላት በቪዲዮ ባደርጓቸው ንግግሮች፤ ዩክሬን ከሩሲያ ጋር የምታደረገው ጦርነት ለዴሞክርሳሲና ለሉአላዊነት የሚደረግ ጦረንት በመሆኑ አገሮቹ ከጎናቸው እንዲቆሙ ሲማጸኑ ተሰምተውል። በአገራቸው ሰማይ ላይ የበረራ እግድ በመጣልም የሩሲያን የአየር ጥቃት እንዲከላከሉላቸው ደጋግመው ጠይቀዋል።
ይሁን እንጂ ምዕራባውያኑ አገሮች በተለይም ጥያቄው በቀጥታ የቀረበላቸው የየኔቶ አባል አገሮች፤ ከጦር መሳሪያና የገንዘብ እርድታ ውጭ ወደ ዩክሬን በምድርም ይሁን ባየር እንደማይገቡ ገልጸውላቸዋል። የኔቶ ዋና ጸሐፊ ሚስተር ስቶልቴንበርግ በልዩው የመክላከያ ሚኒስትሮች ስብሰባ ይህ ጉዳይ እንደገና ታይቶ ከሆነ ተጠይቀው ሲመልሱ፤ «የኔቶ አባል አገሮች ዩክሬንን ለመርዳት ስምምነት እንዳላቸው ሁሉ፤ ድርጅቱ በዩክሬን ምድርም ይሁን ሰማይ ላይ ኃይል ማስፈር የለበትም በሚለው ሀሳብም ይስማማሉ» ብለዋል። ዋና ጸሐፊው ድርጅቱ ለምን ይህን አቋም እንደወሰደ ሲያስረዱም፤ ጦርነቱ ከዪክሬን አልፎ ወደ ሊሎች አገሮች እንዳይስፋፋ የማድረግ ኃላፊነት ስላለበት መሆኑን ገልጸዋል።
የጦርነቱ ግለትና የጥፋት መጠን አውርፓና አሜርካ፤ ሩሲያን በተለይም ፕሬዝዳንት ፑቲንን ከማውገዝ አልፈው በጦር ወንጀለኝነት ተፈርጀው እንዲጠየቁ እያሳሰቡ ነው። ፕሪዝዳንት ፑቲን ግን ጦርነቱ የተጀመረበትን የሩስያን ደኅንነት ጉዳይ ሳያረጋግጡ እንደማይቆም እየተናገሩ ነው። በሌላ በኩል በዚህ የጦርነትና ዲፕሎማቲክ ውዝግብ መሀልም ቢሆን፤ ሁለቱ ወገኖች ጦርነቱ ቆሞ ሰላም ሊመጣ በሚችልበት ሁኒታ እየተወያዩ መሆኑ ተገልጿል። ከሞስኮና ኪየቭ ትናንት የወጡ ዘገባዎች፤ የዩክሬን ገለልተኝነት ስለሚረጋግጥበትና የሩሲያ ወታደሮች ከዩክሬን ስለሚወጡበት የሰላም ሀሳብ አንዳንድ መሻሻሎች የታዩ መሆኑን ጠቁመዋል።። ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ዩክሬን የኔቶ አባል ላትሆን ትችላለች በማለት ሲናገሩ መሰማታቸው ሩሲያ ለስላሙ ውይይት እንድትቀርብ ሊያደርጋት እንደሚችል ተስፋ ተድርጓል። ከዚሁ የሩስያና ዩክሬን ጦርነት ጋር በተያያዘ፤ ፕሬዝዳንት ባይደንን ጨምሮ 30 ዎቹ የኔቶ አባል አገሮች መሪዎች በሚቀጥለው ሳምንት እዚህ ብራስልስ በሚገኘው የድርጅቱ ጽህፈት ቤት ለልዩ ጉባኤ መጠራታቸውም ታውቋል።
ገበያው ንጉሤ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ኂሩት መለሰ