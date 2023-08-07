 የኒጀር ወታደራዊ ጁንታ የሀገሪቱን የአየር ክልል ዘጋ | አፍሪቃ | DW | 07.08.2023

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አፍሪቃ

የኒጀር ወታደራዊ ጁንታ የሀገሪቱን የአየር ክልል ዘጋ

የኒጀር ወታደራዊ ጁንታ የሀገሪቱ የአየር ክልል መዘጋቱን አስታወቀ። ወታደራዊ ጁንታዉ ይህን ያደረገዉ ኤኮዋስ ወታደራዊ ጣልቃ ገብነትን ለመፈፀም ያስቀመጠዉ ቀነ ገደብ መጠናቀቁን ተከትሎ ነዉ። የምዕራብ አፍሪቃ ሀገራት የኤኮኖሚ ማሕበረሰብ «ECOWAS» ኒጀርን በተመለከተ ዛሬ ሰኞ መግለጫ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል።

Niger, Niamey | Kundgebung von Anhänger der Putschisten

የኒጀር ወታደራዊ ጁንታ የሀገሪቱ የአየር ክልል መዘጋቱን አስታወቀ። ከሁለት ሳምንት ገደማ በፊት የኒጀርን ፕሬዚዳንት ሞሐመድ ባዙምን ከስልጣን አዉርዶ መንበሩን የተቆጣጠረዉ የኒጀሩ ወታደራዊ ጁንታ የሃገሪቱን የአየር ክልል መዝጋቱን ያስታወቀዉ የምዕራብ አፍሪቃ ሀገራት የኤኮኖሚ ማሕበረሰብ «ECOWAS» የኒዠርን ዴሞክራሲ ለመመለስ ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት እንደሚፈፅም የያዘዉን ቀነ ቀጠሮ ማብቃቱን ተከትሎ ነው።
ኤኮዋስ የኒጀርን ስልጣን በጉልበት ይዞ የሚገኘዉ ወታደራዊ ቡድን አስርዋቸዉ የሚገኙትን ፕሬዚዳንት ወደ ስልጣን እንዲመልስ ሲል እስከ ትናንት እሁድ ድረስ ቀነ ገደብ አስቀምጦ ነበር። በጎርጎረሳዉያኑ በ 2020 እና 2022 ዓ.ም ወታደራዊ ኃይላት በጉልበት ሥልጣን የያዙባቸዉ ማሊ እና ቡርኪና ፋሶ ዛሬ ሰኞ ከኒጀር ጋር ለመተባበራቸዉ የጋራ ልዑካን በመላክ አጋርነታቸዉን እንደሚያሳዩ ገልፀዉም ነበር። የምዕራብ አፍሪቃ ሀገራት የኤኮኖሚ ማሕበረሰብ «ECOWAS» ኒጀርን በተመለከተ ዛሬ ሰኞ መግለጫ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል። ኒጀር በዓለም ላይ ትልቋ የዩራኒየም አምራች ሃገር ናት። ከዚህ ሌላ ኒጀር  ጽንፈኝነትን በመዋጋት ረገድ ቁልፍ አጋር ተደርጋም ተወስዳለች። ይሁን እንጂ ከአስር ቀናት በፊት በተካሄደው ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ኒጀር እርዳታ ለማግኘት ወደ ሩሲያ ፊትዋን ታዞራለች የሚል ግምት እንዳለተነግሯል።  
 

አዜብ ታደሰ 

እሸt በቀለ

ተዛማጅ ዘገባዎች

ኒዠር፦ የኢኮዋስ ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት ይሳካ ይሆን?

ኒዠር፦ የኢኮዋስ ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት ይሳካ ይሆን? 05.08.2023

የምዕራብ አፍሪቃ የመከላከያ አዛዦች ሐሙስ ዕለት በናይጀሪያ ዋና ከተማ አቡጃ ላይ ተሰብስበዉ፤ የኒዠርን ፕሬዝዳንት ሞሐመድ ባዙምን ወደ ስልጣን ለመመለስ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ካልተደረገ ወይም ካልተሳካ ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት ሊኖር እንደሚችል ተወያይተዋል።

ይህ ካልሆነ ግን የኃይል አማራጭን ጨምሮ አስፈላጊውን እርምጃ ሊወስድ እንደሚችል ማኅበረሰቡ አስጠንቅቋል

ኒዠር ድንበሯን ከፈተች 02.08.2023

ቡድኑ መፈንቅለ መንግስቱን ከፈጸመ ሳምንት በኋላ ከማሊ ፣ ቡርኪና ፋሶ ፣ አልጄሪያ ፣ ሊቢያ እና ቻድ ጋር ያለውን ድንበር መልሶ መክፈቱን ቃል አቃባዩ ትንናት ምሽት በመንግስታዊ ቴሌቪዥን ገልጿል

ማሕደረ ዜና፣ መፈንቀለ መንግስትና አፀፋዉ

ማሕደረ ዜና፣ መፈንቀለ መንግስትና አፀፋዉ 02.08.2023

ዑመር ሙክታር ወይም ኢትዮጵያዊዉ አቡነ ጴጥሮስ እንደ ዘመኑ የአፍሪቃ መሪዎች ትዕዛዝ አክብረዉ ለኢጣሊያ ቅኝ ገዢዎች ገብረዉ ቢሆን ኖሮ በየአደባባዩ ተሰቅለዉ ባልተገደሉ ነበር።እነ ፓትሪስ ሉሙምባ እንደነ ሙሴ ቬኒ የተባሉትን አድርገዉ ቢሆን ኖሮ ታሪካቸዉን (አፈሩበትም ኮሩበት) መተረክ በቻሉ ነበር።