 የኑሮ ዉድነት በትግራይ | ኢትዮጵያ | DW | 11.05.2022

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ኢትዮጵያ

የኑሮ ዉድነት በትግራይ

መቀሌ ዉስጥ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ 5 ብር ይሸጥ የነበረዉ 50 ግራም ዳቦ (ፉርኖ) ሰሞኑን 8 ብር ገብቷል።የፉርኖ ዱቄት፣የጤፍ፣ የበርበሬና የመሰል የምግብ ሸቀጦች ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ ሲጨምር ማኮሮኒና ፓስታን የመሳሰሉ የፋብሪካ ምርቶችን ገበያ ላይ ማግኘት ሲበዛ ከባድ ነዉ

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:57

የምግብ ሸቀጦች ዋጋ ከጊዜ ወደጊዜ እየጨመረ ነዉ

 

በጦርነት እና እገዳ ከሌላዉ የኢትዮጵያ ክፍል በተገለለችዉ ትግራይ አለቅጥ የናረዉ የምግብ ሸቀጦች ዋጋ የሕዝቡን ኑሮ እያቃወሰዉ መሆኑ ተዘገበ።የመቀሌዉ ወኪላችን ሚሊዮን ኃይለ ስሳሌ እንደዘገበዉ መቀሌ ዉስጥ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ 5 ብር ይሸጥ የነበረዉ 50 ግራም ዳቦ (ፉርኖ) ሰሞኑን 8 ብር ገብቷል።የፉርኖ ዱቄት፣የጤፍ፣ የበርበሬና የመሰል የምግብ ሸቀጦች ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ ሲጨምር ማኮሮኒና ፓስታን የመሳሰሉ የፋብሪካ ምርቶችን ገበያ ላይ ማግኘት ሲበዛ ከባድ ነዉ።የዚያኑ ያክል እዚያዉ ትግራይ የሚመረቱ እንደ ሽንኩርትና ቲማቲም የመሳሰሉ ማጣፈጫዎች ዋጋ ብዙ ለዉጥ አላሳየም።የከብትና የስጋ ዋጋ ግን ቀንሷል።

ሚሊዮን ኃይለ ስሳሌ

ነጋሽ መሐመድ

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የምግብ ሸቀጦች ዋጋ ከጊዜ ወደጊዜ እየጨመረ ነዉ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ሳልሳይ ወያኔ ትግራይ ዉስጥ መንቀሳቀስ አልቻልኩም አለ

ሳልሳይ ወያኔ ትግራይ ዉስጥ መንቀሳቀስ አልቻልኩም አለ 03.05.2022

በትግራይ ክልል የፖለቲካ ምህዳሩ «ሙሉ በሙሉ» ተዘግቷል ያለው ሳልሳይ ወያነ ትግራይ የተባለው ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት በክልሉ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ለማድረግ መቸገሩን ገለጸ። ፖርቲው በሰጠው መግለጫ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ቅዳሜ በመቐለ የጠራው ሕዝባዊ ስብሰባ በታጣቂ ኃይሎች መበተኑን ዐስታውቋል።

Title: Tigray Humanitarian Coordinator Dr.Atinkut Mezgebu Description: Tigray Humanitarian Coordinator Dr.Atinkut Mezgebu said more than 6.3 million people in Tigray needs help Keywords: Tigray, Ethiopia , Addis Ababa Copyright: Million Hailesselasie DW - Tigray Korri

ትግራይ ክልል ከ6.3 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ርዳታ ፈላጊ ናቸዉ ተባለ 04.05.2022

ተፋላሚ ኃይሎች ካሳለፉት የተክስ አቁም ውሳኔዎች በኃላ ወደ ትግራይ የገባው የሰብአዊ ርዳታ መጠን ዝቅተኛ ነዉ ሲል የትግራይ ክልላዊ መንግስት አስታወቀ። በትግራይ በጦርነቱ ምክንያት ከ6 ነጥብ 3 ሚልየን በላይ ዜጎች ርዳታ ፈላጊ ነው፤ «ተስፋ የተጣለበት» ሕይወት አድን ሰብአዊ ርዳታ የማዳረሱ ሥራ በሚፈለገውና በተጠበቀው ሁኔታ እየሄደ አይደለም።

(FILE) A file photograph dated 2011 showing camels with their guide at Danakil desert in northern Ethiopia. Reports state that on 18 January 2012, the Ethiopian government said that two Germans, two Hungarians and an Austrian tourists were killed by gunmen as they visited Erta Ale volcano in the remote region of Afar in northern Ethiopia in early hours of 17 January. Gunmen also kidnapped two Germans and two Ethiopians while injuring a Hungarian and an Italian in an attack took place near the Eritrean border. Ethiopia blamed its neighbor Eritrea for the attack, but Eritrea dismissed the allegation. In 2007, five Europeans and 13 Ethiopians were kidnapped in Afar region that is prone to banditry and separatist rebel fighters' movement. EPA/JOSEF FRIEDHUBER

የሚያዝያ 19 ቀን 2014 የዓለም ዜና 27.04.2022