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ትምህርትኢትዮጵያ

የነፃ ትምህርት ተጠቃሚ ታዳጊዎች ተመረቁ

ቅዳሜ፣ መስከረም 12 2016

"ብሩህ ትውልድ" የተባለውና በዩናይትድ ስቴትስ ቨርጂኒያ ግዛት ተመስርቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በልዩ ልዩ ክህሎቶች ላይ ስልጠና የሚሰጠው ድርጅት ለሦስተኛ ጊዜ ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች ዛሬ አዲስ አበባ ላይ አስመረቀ።

https://p.dw.com/p/4WjGu
Äthiopien | Ausbildung von Jugendlichen
ምስል Solomon Muchie/DW

ኢትዮጵያዊያን በጎ ፈቃደኛ መምህራን የተሳተፉበት የነጻ ትምህርት ዕድል ተመራቂዎች

ነፃ ትምህርት ለ ታዳጊዎች

"ብሩህ ትውልድ" የተባለውና በዩናይትድ ስቴትስ ቨርጂኒያ ግዛት ተመስርቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በልዩ ልዩ ክህሎቶች ላይ ስልጠና የሚሰጠው ድርጅት ለሦስተኛ ጊዜ ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች ዛሬ አዲስ አበባ ላይ አስመረቀ።
ተቋሙ እድሜያቸው ከ 18 ዓመት በታች የሆኑትንና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችን በቋንቋ፣ በአስተሳሰብ ክህሎት፣ በተግባቦት ፣ በአመራርነት እና ሌሎችም ዘርፎች በመላው ዓለም በበጎ ፈቃድ በሚሳተፉ መምህራን በበይነ መረብ የ12 ሳምንታት ስልጠና ሲሰጥና ሲያስመርቅ ይህ ሦስተኛ ጊዜው ነው ተብሏል።
ከሁለት የድርጅቱ መስራቾች አንዷ የሆኑት ዶክተር ፀጋ ሰለሞን ዕድሉን የሚያገኙት ተማሪዎች ከቤተሰብ አልፎ እንዴት የቀጣይ ትውልድ የሀገር ተረካቢ መሆን ይችላሉ በሚለው ዙሪያ ተጨባጭ በጎ ተጽዕኖ ማሳደር የሥራቸው ዋነኛ ግብ መሆኑን ገልፀዋል።ዲግሪያችንን አላገኘንም የሚሉ ተመራቂዎች አቤቱታ
በዶክተር ብርሃኑ ቡልቻ እና በዶክተር ፀጋ ሰለሞን ከ ሁለት ዓመታት በፊት ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የተመሰረተው "ብሩህ ትውልድ" የተባለውና ለትርፍ ያልተቋቋመው ድርጅት በውጪ ሀገራት የሚኖሩ በማስተማር ሙያ ላይ የተሰማሩ ኢትዮጵያዊያንን በማስተባበር ከ በተለያየ የኢትዮጵያ ክፍል ያሉ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጎበዝ ተማሪዎችን በበይነ መረብ ልዩ ልዩ ክህሎቶችን እያስተማረ መሆኑን አስታውቋል።
ይህ የሦስተኛው ዙር የክህሎት ትምህርት ከተሰጠባቸው 33 ማዕከላት መካከል ከሆሳዕና የመጣው የ 11 ኛ ክፍል ተማሪ ሮቤል ኢያሱ አንዱ ሲሆን አገኘሁት ከሚለው ከብዙ በጥቂቱ በራስ የመተማመን ብቃቱ ማደጉን ይግልፃል።
"በዚህ ፕሮግራም ውስጥ የተማርኩት ነገር እንዴት ከሰው ጋር መነጋገር፣ መኖር እንደሚቻል አውቂያለሁ"
ይህ ወጣት ኢትዮጵያዊያን ተማሪዎች ላይ የጠለቀ የትምህርት መረዳት እንዲኖራቸው እየሠራ መሆኑን የገለፀው ድርጅት እስካሁን ባደረጋቸው ስልጠናዎች 1000 ተማሪዎችን ማስተማሩን ገልጿል።
የምልመላ መስፈርቱን አልፈው ከገቡ ተማሪዎች መካከል ከደብረ ብርሃን የመጣችው ቅድስት አረጋ ትገኝበታለች።"እዚህ ፕሮግራም ላይ በምሳተፍበት ጊዜ የግጭት አፈታት ክህሎቶችን አግኝቻለሁ"
ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ የተመረጡ ጎበዝ የሁለትኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ይህንን እድል ያቀረበው ብሩህ ትውልድ በሂደት ተማሪዎች በላቀ ቁጥር እድል እንዲያገኙ ጥረት እንደሚያደርግ ከመስራቾች አንደኛዋ ዶክተር ፀጋ ሰለሞን ገልፀዋል።
ተማሪዎቹ ከነደፋችሁት ትምህርት በላቀ ግጭት አፈታት፣ በመከባበር ላይ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ድርጅታችሁ ምን ጥረት አድርጓል ያልናቸው ዶክተር ፀጋ ሥነ ምግባር ተማሪዎቹ እንዲማሩ ከሚደረግባቸው ዘርፎች መካከል መሆኑን ጠቅሰዋል።
"እርስ በርስ ተስማምቶ፣ ተነጋግሮ አንድ ነገር ማስፈፀምን፣ እውነተኛ ፣ ሀገር የሚወድ ትውልድ ነው የምንረዳቸው"
ከየትኛውም መንግሥት የገንዘብ ድጋፍ እንደሌለው ያስታወቀው ይህ ድርጅት ወጪውን በበጎ ፈቃደኞች እንደሚሸፍንና በማስተማር ላይ የሚሳተፉ 100 በጎ ፈቃደኛ ኢትዮጵያውያን አስተማሪዎችን ከመላው የዓለም ዳርቻ ማሰባሰብ መቻሉንም አስታውቋል።

ተመራቂዎች እና ቤተሰቦቻቸው በምርቃት ስነስረዓቱ ላይ
የሦስተኛው ዙር የክህሎት ትምህርት ከተሰጠባቸው 33 ማዕከላት መካከል ከሆሳዕና የመጣው የ 11 ኛ ክፍል ተማሪ ሮቤል ኢያሱ አንዱ ሲሆን አገኘሁት ከሚለው ከብዙ በጥቂቱ በራስ የመተማመን ብቃቱ ማደጉን ይግልፃል።ምስል Solomon Muchie/DW
ከሁለት የድርጅቱ መስራቾች አንዷ የሆኑት ዶክተር ፀጋ ሰለሞን ዕድሉን የሚያገኙት ተማሪዎች ከቤተሰብ አልፎ እንዴት የቀጣይ ትውልድ የሀገር ተረካቢ መሆን ይችላሉ
ተቋሙ እድሜያቸው ከ 18 ዓመት በታች የሆኑትንና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችን በቋንቋ፣ በአስተሳሰብ ክህሎት፣ በተግባቦት ፣ በአመራርነት እና ሌሎችም ዘርፎች በመላው ዓለም በበጎ ፈቃድ በሚሳተፉ መምህራን በበይነ መረብ የ12 ሳምንታት ስልጠና ሲሰጥና ሲያስመርቅ ይህ ሦስተኛ ጊዜው ነው ተብሏል።ምስል Solomon Muchie/DW

ሰለሞን ሙጬ

ታምራት ዲንሳ

ቀጣዩን ክፍል ዝለለዉ የ DW ታላቅ ዘገባ

የ DW ታላቅ ዘገባ

በጎርፍ የተጎዳዉ ህዝብ ቁጣዉን ባደባባይ ሰልፍ ሲገልጥ

ትኩረት በአፍሪቃ፤ የሊቢያ መቅሰፍት፤ የጊኒ ቢሳዉ ነፃነት

ፖለቲካቅዳሜ፣ መስከረም 12 2016
ቀጣዩን ክፍል ዝለለዉ ተጨማሪ መረጃ ከ DW

ተጨማሪ መረጃ ከ DW

Äthiopien | Ausbildung von Jugendlichen

የነፃ ትምህርት ተጠቃሚ ታዳጊዎች ተመረቁ

የነፃ ትምህርት ተጠቃሚ ታዳጊዎች ተመረቁ

ትምህርትቅዳሜ፣ መስከረም 12 2016
Äthiopien | Kämpfer der Fano-Miliz in Lalibela in der nördlichen Amhara-Region

ከፋኖ ቃል አቀባይ ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ

ከፋኖ ቃል አቀባይ ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ

ፖለቲካዓርብ፣ መስከረም 11 2016
ፎቶ ከማኅደር፤ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጽሕፈት ቤት

የኢሰመኮ መግለጫ የኦሮሚያ ክልል ማስተባበያ፤ የትግራይ የጦርነት ሰለባዎች፤ የሰላም ውይይት ጥሪ

የኢሰመኮ መግለጫ የኦሮሚያ ክልል ማስተባበያ፤ የትግራይ የጦርነት ሰለባዎች፤ የሰላም ውይይት ጥሪ

ፖለቲካዓርብ፣ መስከረም 11 2016
መቐለ ከተማ፤ ትግራይ

ፖለቲካ ምህዳሩ የጠበባት እና ሰላማዊ ትግል የታገደባት ትግራይ ክልል

ፖለቲካ ምህዳሩ የጠበባት እና ሰላማዊ ትግል የታገደባት ትግራይ ክልል

ፖለቲካዓርብ፣ መስከረም 11 2016
Äthiopien Blutspender

የበጎ ፈቃድ አገልግሎቱ መቀዛቀዝ እና ዘመን ተሻጋሪ ህልመኞች

የበጎ ፈቃድ አገልግሎቱ መቀዛቀዝ እና ዘመን ተሻጋሪ ህልመኞች

ኅብረተ ሰብዓርብ፣ መስከረም 11 2016
በዓለም ቅርስነት የተመዘገበዉ የላሊበላ ዉቅር አብያተ ክርስትያን

የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን አደጋ ላይ መሆናቸዉ ተገለፀ

የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን አደጋ ላይ መሆናቸዉ ተገለፀ

ኅብረተ ሰብዓርብ፣ መስከረም 11 2016
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