 የነአቶ እስክንድር ነጋ የፍርድ ቤት ዉሎ | ኢትዮጵያ | DW | 25.10.2021

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ኢትዮጵያ

የነአቶ እስክንድር ነጋ የፍርድ ቤት ዉሎ

በማረሚያ ቤት ውስጥ እያሉ የድብደባ ወንጀል እንደተፈፀመባቸው ለፍርድ ቤት አቤቱታ ያቀረቡት የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፖርቲ ፕሬዝዳንት አቶ እስክንድር ነጋ አቤቱታቸው በኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን እና እና በፌዴራል ወንጀል ምርመራ እንዲጣራ በፍርድ ቤት ታዘዘ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:11

«ደብዳቢዉን ሳይሆን አስደብዳቢዉን መክሰስ እፈልጋለሁ» እስክንድር ነጋ

በማረሚያ ቤት ውስጥ እያሉ የድብደባ ወንጀል እንደተፈፀመባቸው ለፍርድ ቤት አቤቱታ ያቀረቡት የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፖርቲ ፕሬዝዳንት አቶ እስክንድር ነጋ አቤቱታቸው በኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን እና እና በፌዴራል ወንጀል ምርመራ እንዲጣራ በፍርድ ቤት ታዘዘ።

Äthiopien Addis Abeba | Journalist Eskindir Nega bei Presskonferenz

የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 1ኛ የፀረ ሽብር እና የሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት በዛሬው ዕለት ካለፈው ሳምንት ያደረውን የዐቃቤ ሕግን የ1ኛ ምስክር ድጋሜ ጥያቄ እና የፍርድ ቤት የማጣሪያ ጥያቄዎችን አድምጣል።

በመቀጠል የዐቃ ሕግ ሁለተኛ ምስክርነትን አድምጧል። ፍርድ ቤቱ ከአንደኛ ተከሳሽ ከቤተሰብ ጋር በስልክ ልገናኝ የሚልንና እና ከሁለተኛ ተከሳሽ ውጪ በግል ልታከም በሚል የቀረቡ የመብት ጥያቄዎችን ካደመጠ በኋላ ትዕዛዝ ለመስጠት ለጥቅምት 17 ቀን ቀጠሮ ሰጥቷል። የዐቃቤ ሕግ ምስክር የመሥማት ሂደት ደግሞ ነገ እንዲቀጥል ችሎቱ አዟል።

 

ሰለሞን ሙጬ

አዜብ ታደሰ

እሸቴ በቀለ

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«ደብዳቢዉን ሳይሆን አስደብዳቢዉን መክሰስ እፈልጋለሁ» እስክንድር ነጋ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የየካቲት 20/2013 ዓ/ም የዓለም ዜና 27.02.2021

በጎ ፈቃደኛ የባህር ቃኚ የነብስ አድን ሰራተኞች በሜዴትራንያን ባህር በመስመጥ ላይ ከነበረች ጀልባ ከ100 በላይ ፍልሰተኞችን ታደጉ። ጀልባዋ ከተነሳችበት የሊቢያ የባሕር ዳርቻዎች ከ102 በላይ ሰዎችን አሳፍራ እንደነበር መቀመጫውን በርሊን ያደረገው « የባሕር ሰዎች 3» መርከብ የነብስ አድን ሰራተኞች ዛሬ አስታውቋል።

6.3.2020, Addis Abeba, Äthiopien, All Ethiopian Unity party and Balderas political party merge ceremony in Addis Ababa 06.03.2020

የባልደራስ እና የመኢአድ ቅንጅት 06.03.2020

የመላዉ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት «መኢአድ» እና  ባልደራስ ለእዉነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ መቀናጀታቸዉን ገለፁ። ባልደራስ ለእዉነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ ሊቀመንበር እስክንድር ነጋ እና የመላዉ አንድነት ድርጅት ዛሬ በሰጡት የጋራ መግለጫ ነዉ።

Dejene Taffa OFC General Secretary Deutschland Äthiopiens Oromo federalist congress. Rechte: Eshete Bekele Tekele/DW

የነአቶ ጃዋር ቅሬታ እና የኮሮና ስጋት 24.07.2020

እስር ላይ የሚገኙት የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ «ኦፌኮ» ባለስልጣናት አቶ ጃዋር መሐመድ እና አቶ በቀለ ገርባ የሚገኙባቸዉ አራት ተጠርጣሪዎች እስር ቤት የሚገኙበት ሁኔታ ለጤናቸዉ አስጊ የሆነ ነዉ ሲሉ ጠበቃጠዉ ተናገሩ። አቶ ደጀኔ ጣፋ ኤካ የኮሮና ማገገምያ ናቸዉ ተብሎአል።