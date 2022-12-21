የነቀምቴ ከተማ ከንቲባ መታሰር

የነቄምቴ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ የነበሩት አቶ ደሳለኝ ቦኮንጃ እስካሁን ማንነታቸው ባልታወቁ አካላት በተገደሉበት ማግስት አቶ ቶሌራ ከሾፌራቸውና ጥበቃቸውን ጨምሮ ከሌሎች 11 ሰዎች ጋር ሆነው መታሰራቸውን ጉዳዩን ከሚከታተሉ ሰዎች መስማታቸውን አረጋግጠውልናል፡፡
ላለፉት ሁለት ዓመታት ገደማ የነቀምቴ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ሆነው ሲያገለግሉ የቆዩት አቶ ቶሌራ ረጋሳ መታሰራቸውን የገለጹት ባለቤታቸው ወ/ሮ እጅጋየሁ አንባራስ ለዶይቼ ቬለ በሰጡት አስተያየታቸው እንዳብራሩትም ለእስራታቸው ግን ምክኒያት የሆነውን ጉዳይ አያውቁም፡፡ በነቀምቴ ከተማ ባለው የፀጥታ ስጋት የተነሳ እሳቸው እና ልጆቻቸው ከከተማዋ ወጥተው አሁን ላይ ሌላ ቦታ እየኖሩ እንደሆነ የሚገልጹት ወ/ሮ እጅጋየሁ፤ የፀጥታ ችግሩ በፈጠረው አለመረጋጋት በችግር ውስጥ መሆናቸውንም አመልክተዋል፡፡
“አቶ ቶሌራ ባለቤቴ ናቸው፡፡ እንደገባኝ የሚያስጠረጥር ችግር ተገኝቶበታል በሚል መታሰሩን ነው የማውቀው፡፡ ይህ ያስጠረጠረው ችግር ግን ምን እንደሆነ የማውቀው ነገር የለም፡፡ ከፀጥታ ችግር የተነሳ እኔ ሶስት ልጆቻችንን ይዤ ከነቀምቴ ከወጣሁ ዓመት ገደማ ሆኖኛል፡፡ ሌላ ከተማ ነው ያለሁት፡፡ ከዚያች ከታሰረበት ቀን መጋቢት 21 ጀምሮ ግን በስልክም እንኳ አግኝቼው አላውቅም፡፡ በጣም ነው የተሰማኝ፡፡ ሶስት ልጆች ይዤ እየተንከራተትኩ ነው፡፡ እንደተነገረኝ የታሰረው ነቀምቴ 07 ፖሊስ ጣቢያ ነው፡፡ ምንም ቤተሰብ እንኳ በዚያች ከተማ የለውም፡፡ ማን እንዳሰረውና እስራቱም ምን አስመልክቶ እንደሆነ የማውቀው ነገር የለም፡፡ ያለንበት ሁኔታ አስቸጋሪ ነው፡፡”
ከታሰሩበት ቀን ወዲህ በስልክም ሆነ በየትኛውም መንገድ ባለቤታቸውን እና ያሉበትን ሁኔታ ለማወቅም ሆነ ለመጠየቅ መቸገራቸውን የሚገልጹት ወ/ሮ እጅጋየሁ፤ ባለቤታቸው የጨፌ ኦሮሚያ አባል ቢሆኑም የታሰሩትም ይህ የምክር ቤት አባልነታቸው ተነስቶ ይሁን ሳይነሳ የሚያውቁት የለም፡፡ ይሁንና የነቄምቴ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ የነበሩት አቶ ደሳለኝ ቦኮንጃ እስካሁን ማንነታቸው ባልታወቁ አካላት በተገደሉበት ማግስት አቶ ቶሌራ ከሾፌራቸውና ጥበቃቸውን ጨምሮ ከሌሎች 11 ሰዎች ጋር ሆነው መታሰራቸውን ጉዳዩን ከሚከታተሉ ሰዎች መስማታቸውን አረጋግጠውልናል፡፡
“በእለቱ በከተማዋ የተፈጠረውን ግድያ ተከትሎ ከዚያው ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው መታሰራቸውን እንጂ ቦታው ላይ ስለሌለሁ ምንም የተረጋገጠ ነገር የለኝም፡፡ እሱንም ማግኘት አልቻልኩም፡፡ እስካሁን እንዲሁ ታስሮ መቀመጡን እንጂ ፍርድ ቤትም እንዳልቀረበ ነው የሚደርሱኝ መረጃዎች የሚያሳዩት፡፡ ሌሎች ከእሱ ጋር የታሰሩ 11 ሰዎች ፍርድ ቤት ሲቀርቡ ለምን እንደሆነ ባላውቅም እሱ ግን እስካሁን አልቀረበም፡፡ ምናልባት የጨፌ አባል ስለሆነ ላለመክሰስ አስበው እንዲሁ አስሮ ለማስቀመጥም ከሆነ አላውቅም፡፡ እኔ እስከማውቀው ከአመራሩ ግድያው ጋር በተያያዘ ታስረው ከሆነ ምን እንዳስጠረጠረውም እስካሁን አላውቅም፡፡ የጨፌ አባልነቱን በማስመልከት የአለመከሰስ መብት መነሳቱም እርግጠኛ አይደለሁም፡፡ እስካሁን ግን ምርመራ እንኳ ያካሄዱበት አይመስለኝም፡፡”
በዚህ ጉዳይ ላይ ከነቀምቴ ከተማ የፖሊስ እና ኮሚዩኒኬሽ መምሪያ ሃላፊዎች ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልሰመረም፡፡ በሌለ በኩል አቶ ቶሌራ የጨፌ አባል እንደመሆናቸው በኦሮሚያ ክልል ህገመንግስት አንቀጽ 48 ቁጥር 05 ላይ አንድ የጨፌ አባል ወንጀል ሲሰራ እጅ ከፍንጅ ካልተያዘ በስተቀር ከጨፌ ፍቃድ ውጪ አይያዝም አይከሰስም ተብሎ ተጽፎ ሳለ፤ አቶ ቶሌራ የጨፌ አባል ሆነው ሳሉ መታሰራቸውን ታውቃላችሁ ወይ ብለን ማብራሪያ ለመጠየቅ ለጨፌ ኦሮሚያ አፈ-ጉባኤ ወ/ሮ ሰዓዳ አብዱራሃማን በተደጋጋሚ ደውለን ስልካቸው ባለመነሳቱ ለጊዜው አስተያየታቸውን ማካተት አልቻልንም፡፡ የጨፌ ኦሮሚያ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጭምዴሳ ወልዱም በዚሁ ላይ ተጠይቀው ማብራሪያ ለመስጠት ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል፡፡
ከዚህ በፊት ጠዋት ቢሮያቸው ገብተው ወደ ስራ በሚያመሩበት ወቅት የተገደሉት የነቀምቴ ከተማ አስተዳደር የብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ በኮንጃን በተመለከተ ስለግድያቸው ሁኔታ በመንግስት በኩል ይፋ የተደረገ የፖሊስ ምርመራ ውጤት እስካሁን አልተሰማም፡፡ ነቀምቴ ከተማን ጨምሮ በምእራብ ኦሮሚያ ባለፉት አራት ዓመታት በተለያዩ ጊዜያት የመንግስት ባለስልጣናት ሲገደሉ ቢሰማም ለተጠያቂነቱ የመንግስት ባለስልጣናት ሲታሰሩ ከዚህ በፊት እምብዛም ተሰምቶ አይታወቅም፡፡ መንግስት ለባለስልጣናት ግድያ ከዚህ በፊት በአከባቢው ታጥቆ የሚንቀሳቀሰው እራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ያለውና መንግስት ሸነ በሚል ስያሜ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የፈረጀው አካልን ተጠያቂ ሲያደርግ እንደነበር ይታወሳል፡፡ ታጣቂ ቡድኑ በፊናቸው ግድያዎቹን አልፈፀምኩም ሲል በተደጋጋሚ ሲያስተባብል እንደነበርም አይዘነጋም፡፡
ሥዩም ጌቱ
ነጋሽ መሐመድ
ታምራት ዲንሳ