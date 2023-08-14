የነሐሴ 8 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ

ብራዚሊያዊው ኔይማር የእነ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ተቀናቃኝ ቡድንን በሳዑዲ አረቢያ ሊቀላቀል ጫፍ ደርሷል ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከአል ናስር ቡድን ጋር ዋንጫ ማንሳት ችሏል ። የባየር ሙይንሽን ሽንፈት ደጋፊዎቹን አስቆጥቷል ። በሴቶች የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ ስፔን ከስዊድን፤ እንግሊዝ ከአውስትራሊያ ለግማሽ ፍጻሜ ነገ እና ከነገ በስትያ ይጋጠማሉ ።
ለረዥም ጊዜ ሲያወዛግብ የቆየው የቡዳፔስት የዓለም አትሌቲክስ ፉክክር ተሳታፊ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድን ምርጫ ተጠናቆ ሽኝት ተደርጓል ። ከባለሞያ ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ ይኖረናል ። የሳዑዲ አረቢያ እግር ኳስ ሊግ በርካታ የዓለም ምርጥ ተጨዋቾችን እየሳበ ነው ። ብራዚሊያዊው ኔይማር የእነ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ተቀናቃን ቡድንን በሳዑዲ አረቢያ ሊቀላቀል ጫፍ መድረሱ ተዘግቧል ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ባለፈው ሳምንት መገባደጃ ከአል ናስር ቡድን ጋር ዋንጫ ማንሳት ችሏል ። የባየር ሙይንሽን ሽንፈት ደጋፊዎቹን አስቆጥቷል ። በእንግሊዝ ፕሬሚየር ሊግ ቶትንሀም ከብሬንትፎርድ እንዲሁምሊቨርፑል ከቸልሲ ጋር ትናንት አቻ ወጥተዋል ። የሊቨርፑሉ አጥቂ ሞሐመድ ሳላህ 77ኛ ደቂቃ ላይ ሲቀየር እጅግ ተበሳጭቷል ። አሰልጣኝ ዬርገን ክሎፕ ሞሐመድ ሳላህ በትናንቱ ጨዋታ የግብ ክብረወሰን ለመስበር ማለሙን ዐላውቅም ነበር ብለዋል ። በሴቶች የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ ስፔን ከስዊድን፤ እንግሊዝ ከአውስትራሊያ ለግማሽ ፍጻሜ ነገ እና ከነገ በስትያ ይጋጠማሉ ።
አትሌቲክስ
በ19ኛው የቡዳፔስት የዓለም አትሌቲክስ ፉክክር ላይ ተሳታፊ ለሚሆነው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ልኡካን ቡድን ትናንት ደማቅ አሸኛኘት መደረጉ ተዘገበ ። ስማቸው ይፋ ሆኖ ልምምድ ሲያደርጉ ከቆዩ 31 አትሌቶች መካከል የመጨረሻዎቹን መምረጡ ሲያወዛግብ ቆይቶም ነበር ። የቡዳፔስቱ ፉክክር የሚካሄደው ከነሐሴ 13 እስከ 21 ቀን፣ 2015 ዓ.ም ድረስ ነው ። በኢትዮ ኤፍ ኤም 107.8 የኢትዮ ስፖርት መርኃ ግብር ዋና አዘጋጅ ምስጋናው ታደሰ በሽኝት መርኃ ግብሩ ላይ ተሳታፊ ነበር ።
እግር ኳስ
እጅግ ዝነኛ የአውሮጳ ተጨዋቾችን እያስፈረመ የሚገኘው የሳዑዲ አረቢያ እግር ኳስ ሊግ የበርካቶችን ትኩረት እየሳበ ነው ። በተለይ ደግሞ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ለአል-ናስር ቡድን ፈርሞ መጫወቱ ለበርካታ ተጨዋቾች በር ከፍቷል ። የ38 ዓመቱ ፖርቹጋላዊው አጥቂ ክርስቲያኖ ሮናልዶ በዓረብ ቡድኖች የዋንጫ ግጥሚያ ሁለት ኳሶችን ከመረብ በማሳረፍ ቡድኑ አል-ናስር የመጀመሪያ ዋንጫ እንዲያነሳ አስችሏል ። ንጉሥ ፋህድ ስታዲየም ውስጥ በጭማሪ ሰአት በተጠናቀቀው ግጥሚያ አል- ናስር ተጋጣሚው አል -ሒላልን ያሸነፈው 2 ለ1 ነው ። በዓረብ ሊግ ውድድር ሣዑዲ አረቢያ፣ ካታር፣ የተባበሩት ዓረብ ኤሚሬቶች፣ ኢራቅ፣ ሞሮኮ፣ ቱኒዝያ እና አልጀሪያ ውስጥ ያሉ ቡድኖች ይሳተፉበታል።
ናይጀርያ ድል አልቀናዉም፤ እንግሊዝ ሩብ ፍፃሜ ደርሷል
እስካሁን ድረስ በሳዑዲ ዓረቢያ ሊግ ፦ ከክርስቲያኖ ሮናልዶ፣ ካሪም ቤንዜማ፣ ንጎሎ ካንቴ፣ ሮቤርቶ ፊርሚኖ፣ ሳዲዮ ማኔ፣ ሪያድ ማኅሬዝ፣ ሠርጂዮ ሚሊንኮቮች ሳቪችን ጨምሮ የተለያዩ ዝነኛ ተጨዋቾች ለሊጉ ፈርመዋል ። ትናንት ደግሞ ብራዚሊያዊው ኔይማር ጁኒዬር በ90 ሚሊዮን ዩሮ ግድም ለሳዑዲ አረቢያው አል ሒላል የእግር ኳስ ቡድን መፈረሙ ተዘግቧል ። ኔይማር ከስድስት ዓመታት በፊት ለፈረንሳዩ ፓሪ ሳን ጃርሞ ሲፈርም የተከፈለው 222 ሚሊዮን ዩሮ በዓለም የእግር ኳስ ተጨዋች ክፍያ ታሪክ ከፍተኛውን ክብረወሰን የሰበረ ነበር ። ኔይማር ወደ ሳዑዲ ዓረቢያ ሲያቀና ሌላኛው ኮከብ ኬሊያን እምባፔ ግን በፓሪ ሳንጃርሞ መቆየቱ ተረጋግጧል ።
ከዚሁ የዝውውር እና ከፍተኛ ክፍያ ዘገባ ሳንወጣ፦ ሊቨርፑል ሞይሰስ ካይሴዶን ሊያስፈርም ጫፍ ደርሶ በስተመጨረሻ ቸልሲ በፕሬሚየር ሊግ ታሪክ ከፍተኛ በተባለ ክፍያ አማካይ ተጨዋቹን ከሊቨርፑል መንትፎ ከእጁ አስገብቷል ። የሊቨርፑል አሰልጣኝ ዬርገን ክሎፕ ሞይሰስ ካይሴዶን ለማስፈረም ከብራይተን አልቢዮን ጋር ተስማምተው እንደነበር ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ቅሬታና ግርታ በተሞላበት መልኩ ተናግረዋል ። ቸልሲ ጥር ወር ላይ ኤንዞ ፈርናንዴዝን ከቤኔፊካ ሲያስፈርም ያወጣው 121 ሚሊዮን ዩሮ በቡድኑ የክፍያ ታሪክ ክብረወሰን የሰበረ ተብሎ ነበር ። በዚህ የጨዋታ ዘመን ቸልሲ ያን ለመድገም አሳምኝ ምክንያት አለው ። ወሳኝ አማካዮቹ ሜሰን ማውንት፣ ካይ ሐቫርትስ፣ ማቲዮ ኮቫቺች፤ እና ኢንጎሎ ካንቴን ያጣው ቸልሲ በዚህም አለ በዚያ ሞይሰስ ካይሴዶን ማስፈረሙ ግድ ነበር
የሐምሌ 24 ቀን 2015 ዓ/ም የስፖርት ዝግጅት
ቸልሲ ሞይሰስ ካይሴዶን በ133 ሚሊዮን ዩሮ ነው ያስፈረመው ። ያም ብቻ አይደለም ለብራይተን አልቢዮን ተጨማሪ ድጎማም እንደሚከፍል ተዘግቧል ። ሊቨርፑል ለዚህ ብዙ ለተነገለት አማካይ የመደበው 127 ሚሊዮን ዩሮ ነበር ።
ብራይተን አልቢዮን ይህን ብዙ የተነገረለት አማካይ ሞይሰስ ካይሴዶን የዛሬ ሁለት ዓመት ወደ ቡድኑ ያስመጣው በ5, 2 ሚሊዮን ፓውንድ ብቻ ነበር ። አንድ የጨዋታ ዘመን ብቻ አጫውቶ ከፍተኛ ትርፍ አግኝቶ ተጨዋቹን ለቸልሲ በማስፈረም ካዝናውን ሞልቷል ። ባለፈው የጨዋታ ዘመን ሊቨርፑልን ተከትሎ ለአውሮጳ ሊግ ኮንፈረስን ማለፉን ላረጋገጠው ብራይተን አልቢዮን በዚህ ተጨዋች የዝውውር ክፍያ ያገኘው ገቢ ቡድኑን ይበልጥ እንደሚያጠናክረው ይጠበቃል ።
ብራይተን አልቢዮን በፕሬሚየር ሊጉ የመጀመሪያ ጨዋታ ዘንድሮ ከታች ያደገው ሉቶን ታውንን ቅዳሜ ዕለት 4 ለ1 አደባይቷል ። በአማካዩ ሞይሰስ ካይሴዶን የተወዛገቡት ሊቨርፑል እና ቸልሲ በስታምፎርድ ብሪጅ ሜዳ ትናንት ተጋጥመው አንድ እኩል ተለያይተዋል ። ቶትንሀም ከብሬንትፎርድ ጋር ትናንት ተጫውቶ ሁለት እኩል ወጥቷል ። ዛሬ ማታ ማንቸስተር ዩናይትድ ከዎልቨርሀምፕተን ጋር ይጋጠማል
የኢትዮጵያዊያን ስፖርት እና ባሕል ፌዴሬሽን በአውሮፖ ፌስቲቫል
ሊቨርፑል በቸልሲ ሜዳ ነጥብ በተጋራበት በትናንቱ ግጥሚያ በ77ኛው ደቂቃ ላይ የተቀየረው ሞሀመድ ሳላህ ከሜዳ ሲወጣ እጅግ ተበሳጭቶ ነበር ። በትናንቱ ግጥሚያ ከጨዋታ ውጪ ግቡ የተሻረበት እና ቀዳሚዋን ግብ እንድትቆጠር ለሉዊስ ዲያዝ ኳስ በግሩም ሁኔታ ያመቻቸው ሞሀመድ ሳላህ የተበሳጨው አቅዶ ወደ ሜዳ የገባውን ሳያሳካ በመውጣቱ ነው ። ሞሐመድ ሳላህ በስምንት የፕሬሚየር ሊግ የመክፈቻ ጨዋታዎች በተከታታይ በሁሉም አንድ አንድ ግቦችን በማስቆጠር ክብረወሰን ለመስበር ዓልሞ ነበር ። የሊቨርፑል አሰልጣኝ ዬርገን ክሎፕ ተጨዋቻቸው ይህን አልሞ ሜዳ ስለመግባቱ እንደማያውቁ ተናግረዋል ። አዳዲስ ተጨዋቾችን እድል የመስጠት ኃላፊነቱም አለብኝ ብለዋል ። በእርግጥም ተቀይረው የገቡት አዳጊ ተጨዋቾች የ17 ዓመቱ ቤን ዶዋክ እና የ20 ዓመቱ ሐርቬይ ኤሊዮት የቸልሲ የበላይነት የተኢ,በት የሁለተና አጋማሽ ጨዋታ ስልት መቀየር ችለዋል ።
ቅዳሜ ዕለት በነበሩ የፕሬሚየር ሊግ ግጥሚያዎች፦ ቶትንሀም ወደ ብሬንትፎርድ አቅንቶ ሁለት እኩል ተለያይቷል ። አስቶን ቪላ በኒውካስል 5 ለ1 ተሸንፏል ። እንደ ኒውካስል አያያዝ አስቶን ቪላ ከዚያም በላይ በርካታ ግቦች ሊቆጠሩበት ይችሉ ነበር ። ሁለት ኳሶችን ከመረብ ያሳረፈው አሌክሳንደር ኢሳቅ ለጥቂት ሦስት ግቦችን አስቆጥሮ ሔትሪክ ሳይሠራ ቀርቷል ። በጨዋታው ግን በፍጥነት ኳሶችን ተቀብሎ ለግብ በማብቃት ብርቱ አጥቂ መሆኑን አስመስክሯል ።
በጀርመን ሱፐር ካፕ የእግር ኳስ ግጥሚያ የባየር ሙይንሽን በሜዳው የገጠመው ሽንፈት ደጋፊዎቹን አስቆጥቷል ። ቅዳሜ ዕለት በነበረው ግጥሚያ ባየርን ሙይንሽን በጨዋታ ቢበልጥም በኤር ቤ ላይፕትሲሽ ግን የ3 ለ0 ሽንፈት ገጥሞታል ። ከፍተኛ በተባለለት የ100 ሚሊዮን ዩሮ ግድም የዝውውር ክፍያ ያለፈው ዐርብ ከእንግሊዙ ቶትንሀም ሆትስፐር ወደ ባየርን ሙይንሽን የተዘዋወረው ሐሪ ኬን በቅዳሜው ጨዋታ 64ኛው ደቂቃ ላይ ተቀይሮ ቢገባም ለቡድኑ የፈየደው ነገር የለም ። ይልቁንስ የምሽቱ ኮከብ የነበረው የላይፕትሲሹ ዳኒ ዖልሞ ነበር ። ሦስት ግቦችን በማስቆጠር ሔትትሪክ ሠርቷል ። በተለይ ሁለተኛው ግብ የዳኒ ዖልሞ ብቃት የታየበት ነበር ።
በሴቶች የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ ፉክክር ነገ ስፔን ከስዊድን ከነገ በስትያ ደግሞ እንግሊዝ ከአውስትራሊያ ጋር የግማሽ ፍጻሜ ውድድር ያከናውናሉ ። በተለይ የባለፈው ውድድር ዋንጫን ያሸነፉት የእንግሊዝ አናብስቱ ዘንድሮ ለሦስተኛ ጊዜ ግማሽ ፍጻሜ ደርሰዋል። ከኒውዚላንድ ጋር ተባባሪ አስተናጋጇ አውስትራሊያ እንደ ስፔን ሁሉ ግማሽ ፍጻሜ ስትደርስ ለመጀመሪያ ጊዜዋ ነው ። የረቡዕ ዕለት ግጥሚያን የሚያስተናግደው እና ሲድኒ ውስጥ የሚገኘው ስታዲየሟ ከ81 ሺህ በላይ ታዳሚዎች የማስተናገድ አቅም አለው ። አውስትራሊያ ከእንግሊዝ ጋር የምታደርገው ውድድር ከስታዲየሙ ውጪ ቱምባሎንግ አፀድ ውስጥ በሚገኘው የሕዝብ መመልከቻም ከ200 ሺህ በላይ ታዳሚያንን ለማስተናገድ ዝግጅት መጠናቀቁ ተዘግቧል ። የሁለቱ ግጥሚያ በተለይ በበርካቶች ዘንድ በከፍተኛ ደረጃ የሚጠበቅ ነው ።
ማንተጋፍቶት ስለሺ
አዜብ ታደሠ