 የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የኢትዮጵያ ጉብኝት አንድምታ | ኢትዮጵያ | DW | 01.12.2021

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ኢትዮጵያ

የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የኢትዮጵያ ጉብኝት አንድምታ

የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ይ ኢትዮጵያ በሰሜን የአገሪቱ ክፍል እየተካሄደ ባለው ጦርነት የዓለም መነጋገሪያ በሆነችበት ባሁን ወቅት አገሪቱን ከጎበኙ የውጪ ከፍተኛ ባለሥልጣን ተጠቃሽ ናቸው።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:58

የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኢትዮጵያ

በኢትዮጵያ ጉብኝት በማድረግ ላይ የሚገኙት የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ይ ከኢትዮጵያው አቻቸው ደመቀ መኮንን ጋር በሁለትዮሽ እና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ መምከራቸው ተገለፀ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የቻይናውን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ይን ከቦሌ ዓለማቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ከሌሎች ባለስልጣናት ጋር ሆነው ከተቀበሉ በኋላ ገንቢ ያሉትን ውይይት ማድረጋቸውን ለአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል። የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ይ ኢትዮጵያ በሰሜን የአገሪቱ ክፍል እየተካሄደ ባለው ጦርነት የዓለም መነጋገሪያ በሆነችበት ባሁን ወቅት አገሪቱን ከጎበኙ የውጪ ከፍተኛ ባለሥልጣን ተጠቃሽ ናቸው። ስለ ቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጉብኝት ለዶይቼ ቬለ አስተያየት የሰጡት የፖለቲካና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ተንታኝ ጉብኝቱ ባለብዙ አንድምታ ነው ብለውታል።

ስዩም ጌቱ 

ሸዋዬ ለገሠ

ነጋሽ መሐመድ

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የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኢትዮጵያ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

(200617) -- BEIJING, June 17, 2020 () -- Chinese President Xi Jinping chairs the Extraordinary China-Africa Summit on Solidarity against COVID-19 and delivers a keynote speech at the summit in Beijing, capital of China, June 17, 2020. The summit, held via video link, was jointly proposed by China, South Africa, the rotating chair of the African Union (AU), and Senegal, the co-chair of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC). (/Huang Jingwen)

የቻይና አፍሪካ ትብብር ርዕይ 2035 ምን ይዞ መጣ? 01.12.2021

ቻይና ለአፍሪካ 600 ሚሊዮን የኮቪድ-19 ክትባት በነጻ እንደምትሰጥ ፕሬዝደንት ሺ ዢንፒንግ ቃል ገብተዋል። ፕሬዝደንቱ ይፋ ባደረጉት የቻይና አፍሪካ ትብብር ርዕይ 2035 የመጀመሪያ ሶስት አመታት የአፍሪካን የወጪ ንግድ ለማገዝ፣ የድሕነት ቅነሳና የግብርና ልማት መርሐ-ግብር ለማከናወንና ቻይና ከአፍሪካ የምትሸምተውን ሸቀጥ ለማሳደግ ቃል ገብተዋል

(200617) -- BEIJING, June 17, 2020 () -- Chinese President Xi Jinping chairs the Extraordinary China-Africa Summit on Solidarity against COVID-19 and delivers a keynote speech at the summit in Beijing, capital of China, June 17, 2020. The summit, held via video link, was jointly proposed by China, South Africa, the rotating chair of the African Union (AU), and Senegal, the co-chair of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC). (/Huang Jingwen)

ከኤኮኖሚው ዓለም፦ የቻይና አፍሪካ ትብብር ርዕይ 2035 ምን ይዞ መጣ? 01.12.2021

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> 100 Tage Biden ***28.04.2021***WASHINGTON, DC - MARCH 28: President Joe Biden's motorcade arrives at the White House on March 28, 2021 in Washington, DC. President Biden is returning after spending the weekend in Wilmington, Delaware. Al Drago/Getty Images/AFP (Photo by Al Drago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

የኢትዮጵያ የሰላም ጥረትና ተስፋው 11.11.2021

የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ጽሕፈት ቤት እንዳስታወቀው ብሊንከን በአፍሪካ ቀንድ የአፍሪካ ሕብረት ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ጋርም መክረዋል።በስልክ የተካሄደው ውይይት ያተኮረው በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደው ጦርነት ቆሞ ሰላማዊ መፍትሔ በሚያገኝበትን ሁኔታ ላይ ነው።