የትጥቅ መፍታት እና የመከላከያ ያልሆኑ ኃይሎች ከክልሉ መውጣት አንድምታ

ግጭት ጦርነቱ ቆሞ ሰላም እንዲወርድ ችግሮች በንግግር ይፈቱ ዘንድ ይወተውቱ የነበሩቱ አሁን ስምምነቱን በደስታ ከመቀበል ባሻገር አሁን ጥያቄው ስምምነቱ በእርግጥ ተግባራዊ ይሆን የሚለው ሆኗል።
በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተደረሰው ግጭትን በዘላቂነት የማቆም ስምምነትን ተከትሎ በፌደራሉ መከላከያ እና በትግራይ ኃይሎች ከፍተኛ ወታደራዊ ባለስልጣናት መካከል በናይሮቢ የተደረሰው ስምምነት እነሆ ሳምንት አስቆጠረ።
ለሁለት ዓመታት ከዘለቀው አስከፊው የደም አፋሳሽ ጦርነት በኋላ ፤ የጦር አዛዦች አንዱ አንዱን ለማንበርከክ የጦር ዕቅድ ከማውጣት መለስ ብለው ወደው እና ፈቅደው አልያም ተገደው ብቻ የማታ ማታ ለሰላማዊው አማራጭ እጃቸውን ሰጥተዋል።
ወታደራዊ ባለስልጣናቱ ፖለቲከኞቹ ፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪቃ የደረሱትን ጥቅል የሰላም ስምምነት ዝርዝር የትግበራ ሰነድ ተፈራርመዋል። በሰነዱ ስድስት ጉዳዮች የተካተቱ ሲሆን ግጭቶችን በዘላቂነት ማቆም፣ ትጥቅ ማስፈታት፣ ሰብዓዊ ረድዔት፣ ሰላማዊ ነዋሪዎችን መጠበቅ፣ ሚዲያን በኃላፊነት መጠቀም እና ክትትል እና ማረጋገጥ የሚሉ ይገኙበታል።
ግጭት ጦርነቱ ቆሞ ሰላም እንዲወርድ ችግሮች በንግግር ይፈቱ ዘንድ ይወተውቱ የነበሩቱ አሁን ስምምነቱን በደስታ ከመቀበል ባሻገር አሁን ጥያቄው ስምምነቱ በእርግጥ ተግባራዊ ይሆን የሚለው ሆኗል።
በስምምነቱ ውስጥ በተለይ <<የትግራይ ኃይሎች የከባድ መሳሪያ ማውረድ የሚካሄደው የውጭ ሃገር እና የፌደራሉ መከላከያ ያልሆኑ የክልል ኃይላት ከክልሉ በተመሳሳይ ወቅት ሲወጡ ነው።>> የሚለው አንቀጽ ትግበራ ፈታኝ ነው የሚሉ አስተያየቶች ጎልተው ይሰማል።
በኢትዮጵያ መንግስት እና የትግራይ ኃይሎች የፖለቲካም ሆነ ወታደራዊ አመራሮች በኩል ከስምምነቱ መደረስ በኋላ የተሰሙ አስተያየቶች እንደሚያመለክተው ስምምነቱ በአስቸጋሪ እና ለመቀበል በሚያዳግቱ ሁኔታዎች ውስጥ ታልፎ መቋቸቱን ነው። ነገር ግን ጦርነቱ ካደረሰው አስከፊ ጥፋት እና በሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች መካከል የነበረው ብርቱ አለመተማመን የስምምነቱን አፈጻጸም በስጋት እንዲታይ አድርጎታል።
«የትግራይ ኃይሎችን መሳሪያ ለማስፈታት ከመከላከያ ሰራዊት ውጭ ያሉትን ኃይሎች ከክልሉ ማስወጣት » ተግባራዊነት እና የሚገጥመው ፈተና የዕለቱ የመወያያ ርዕሰ ጉዳያችን ነው።
ታምራት ዲንሳ
እሸቴ በቀለ