የትግራይ ፖለቲከኞች ስጋት

የኢትዩጵያ መንግስት ትላንት 3 የትግራይ ክልል ከተሞችን መቆጣጠሩን አስታውቋል ከእርዳታ ድርጅቶች ጋር በመቀናጀት መከላከያ በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ርዳታ በተሣለጠ መንገድ እንዲደርስ ዝግጅት" እየተደረገ እንደሆነም ገልጿል። የትግራይ ፖለቲከኞች የኢትዮጵያ መንግስት ኃይሎች ወደ ትግራይ መግባታቸው ምን ዓይነት ተስፋ እና ስጋት እንዳላቸው ጠይቀናል።
በኢትዮጵያ በተለይም በትግራይ ክልል በተለያየ ጊዜያት ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ በማድረግ የሚታወቁ የተለያዩ ፖለቲከኞችን የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ከትግራይ ክልል የሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዞን የሽረ ከተማን ከደቡባዊ ዞን ደግሞ የአላማጣ እና ኮረም ከተሞችን በመቆጣጠሩ ምን ተሰምቷችኋል? ምንስ ተስፋ አድርጋችኋል ስንል ጥያቄ አቅርበንላቸው ነበር።
አቶ ሚኪ ተስፋዬ የትግራይ ተወላጅ እና ፖለቲከኛ ናቸው «መከላከያ ወደ ትግራይ መግባቱ ምንም ተስፋ የለውም በፊትም ጨለማ ነው አሁንም ጨለማ ነው» ይላሉ ። ከዚያ በፊትም መከላከያ ክልሉን ተቆጣጥሮ እንደ ነበር ያስታወሱት አቶ ሚኪ፣ «ከተማን መቆጣጠር ሳይሆን የትግራይ ማህበረሰብን ስነልቦና መረዳት ነው የሚያስፈልገው» ይላሉ ።
«መከላከያ ከዚ በፊት የወጣው ህዝቡ ደጀን ሊሆነኝ አልቻለም ትግራይ ውስጥ ተቀባይነት የለኝም ብሎ ነው የወጣው ። የኤርትራ ወታደር በኢትዩጵያ ሉአላዊነት ገብቶ ጥቃት እያደረሰ ነው ይህ ወታደር እያለደሞ የኢትዩጵያ ፖለቲካ መቼም ወደ አንድ ሊመጣ አይችልም» አንዳንድ መሰረታዊ አገልግሎቶች ተከፍተው ነበር ያሉት ኣቶ ሚኪ ችግሩን ግን መፍታት አልቻለም ይላሉ «ሻቢያ ህዝባችንን ገብቶ እየጨረሰው ነው። የትግራይ ህጥብ ደግሞ በደቦ የሚገዛ የህብረተሰብ ክፍል አይደለም ስለዚ ከተማ ገብቶ መቆጣጠር መፍትሄ አይሆንም ። የትግራይ ህዝብን ስነ ልቦና ማዳመጥ ነው መጀመሪያ ሚያስፈልገው። በፊትም ጨለማ ነው አሁንም ጨለማ ነው እየቀጠለ ያለው» ብለዋል።
የዛሬ ዓመት የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ግንባታ ሕዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽሕፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ሆነው የተሾሙት ዶ/ር አረጋዊ በርሔ የህውሀት መስራች ናቸው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት በትግራይ ክልል የተወሰኑ ቦታዎችን ይዝዋል እርሶ እንደ አንድ የትግራይ ፖለቲከኛ ምን ተስፋ ያደርጋሉ ምንስ ስጋት ፈጥሮቦዎታል ስንል ላቀረብንላቸው ጥያቄ ህውሀት ይጠፋል የሚል ተስፋ ቢኖራቸውም መንግስት ልክ እንደ ከዚህ ቀደሙ የትግራይ አስተዳደሮችን ሲሾም ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ብለዋል ።
« ስጋቴ መንግስት እንደ ከዚ ቀደም የትግራይ ግዜያዊ አስተዳደር ችግር ነው ህውሀት በቦታው በሌለበት ወቅት ግን ግዜያዊ አስተዳደሩ ብዙ ክፍተትና ችግሮች ነበሩት። ማንነታቸው የማይታወቅ አስተዳደሮች ተሹመው የህውሀት ካድሬዎች የህውሀት ተላላኪዎች ሆነው ነው የተገኑኙት።እንደዚ አይነቶች ችግር እንዳይፈጠሩ መስራት አስፈላጊ ነው። ሌላው ህዝቡ የሚፈልገው አቅርቦት በፍጥነት መቅረብ አለበት። የትግራይ ክልል ህዝብ ከባድ ችግር ውስጥ ነው ያለው ስለዚ ይህንን ሁሉ የሚሽር ስራ በፍጥነት መሰራ አለበት »ብለዋል ።
ለዓመታት ለትግራይ ህዝብ መብት እና ጥቅም በሰላማዊ መንገድ ስከራከር ቆይቻለሁ የሚሉት ፖለቲከኛ አቶ ጎይቶም ፀጋዬ ደግሞ የኤርትራ ጦር ወደ አካባቢው ገብቷል መባሉ ትልቅ ስጋት ፈጥሮባቸዋል።
«ካሁን በፊት የተከሰተው ችግር አሁን ማይከሰትበት ምንም ምክንያት የለም ብዬ ነው ማስበው ። ከዚህ በፊት ብዙ ነገር አይተናል ብዙ ነገር ሰምተናል አሁን ከበፊቱ የተለየ ነገር ልጠብቅ አልችልም ኤርትራውያንም ጭምር ጦርነት ገብተዋል። መጀመሪያ የተበላሹ ነገሮች ስላሉ ወደሌላ ጦርነት ነው የምንገባው ጦርነቱ በዘመናዊ መንገድ መቋጫ እስካልተደረገበት ድረስ ጦርነቱ በቀጣይም ይቀጥላል መንግስት እኔ ከተዎጣጠርኩ መሰረተልማቶችን እከፍታለው የሚል መረጃ አይቻለው።ያልተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ግን መፍትሄ አልተደረገበትም። ወይም የባንክ አገልግሎት ለማግኘት በብልጽግና ወይም በኤርትራ ስር መግባት አለብን ማለት ነው ይህ ማለት መሰረተልማቶቹን መንግስት ህዝብን ለመቅጫ ነው እየተጠቀመበት ያለው» ብለዋል
ትላንት ከሰአት በኋላ የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት በትግራይ ክልል የሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዞን የሽረ ከተማን ከደቡባዊ ዞን ደግሞ የአላማጣ እና ኮረም ከተሞችን መቆጣጠሩን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ማረጋገጡ የሚታወስ ነው።
የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ለሞት በርካቶችን ደግሞ ለረሀብ ዳርጓል። ብዙዎችንም አፈናቅሏል። በትግራይ ክልል መሰረተ ልማቶች ከተቋረጡ ድፍን ሁለት አመት ሊሞላው የቀናት እድሜ ነው የቀረው። ሁለቱም አካላት ጦርነት አቁመው ወደሰላም ድርድር እንዲመጡ ጥረት ቢደረግም ግልጽ ባልሆነ ምክንያት ሊሳካ አልቻለም ።
ማህሌት ፈሲል
ሂሩት መለሰ