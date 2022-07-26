 የትግራይ ጊዚያዊ መንግስት ምሥረታ | ኢትዮጵያ | DW | 23.03.2023

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የትግራይ ጊዚያዊ መንግስት ምሥረታ

በህወሓት ማእከላይ ኮሚቴ ውሳኔ የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደርን አቶ ጌታቸው ረዳ እንደሚመሩት የተናገሩት የህወሓቱ ሊቀመንበር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትም ለአቶ ጌታቸው ሹመቱ ስለመስጠቱ ዛሬ ይፋ አድርጓል። ህወሐት ከአሸባሪነት መዝገብ መሰረዙ የግዚያዊ አስተዳደሩ ስራ ለማስጀመር ምቹ ሁኔታ የፈጠረ መሆኑ ተገልጧል።

የትግራይ ጊዚያዊ አስተዳደር ምስረታ ሒደት

የትግራይ ጊዚያዊ አስተዳደርን ለመመስረት የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎች በሙሉ መሟላታቸዉን የእስካሁኑ የክልሉ ገዢ ፓርቲ  የህወሓት ሊቀመንበር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል አስታወቁ። ዶክተር ደብረፅዮን በሰጡት ጋztጣዊ መግለጫ ህወሐት ከአሸባሪነት መዝገብ መሰረዙ ጊዚያዊ አስተዳደሩን ስራ ለማስጀመር በጣም ጠቃሚ ነዉ።እስረኞችን ሥለማስፈታት፣  ክስ ስለማንሳትና ስለመሳሰሉት ጉዳይም ፓርቲያቸዉ ከፌዴራሉ መንግስት ጋር እየተነጋገረ መሆኑን ሊቀመንበሩ አስታዉቀዋል።

በወቅታዊ ጉዳዮች ዙርያ መግለጫ የሰጡት የህወሓቱ ሊቀመንበር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል፥ በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት በትግራይ ለሚቋቋመው ግዚያዊ አስተዳደር ሙሉ ዝግጅት ተደርጎ ለፌደራል መንግስት ለውሳኔ መቅረቡ እና በቅርቡ ግዚያዊ አስተዳደሩ ወደ ስራ ሊገባ እንደሚጠበቅ ገልፀዋል። የህወሓቱ ሊቀመንበር በመግለጫው በትግራይ የሚቋቋመው ግዚያዊ አስተዳደር ህወሓትና ባይቶና ጨምሮ የተለያዩ የተደራጁ ሀይሎች እንደሚሳተፉበት የተናገሩ ሲሆን፣ የግዚያዊ አስተዳደሩ የማደራጀት ሂደት ከፌዴራሉ መንግስት ጋር በምክክር የተፈፀመ ስለመሆኑ አስታውቀዋል። ዶክተር ደብረፅዮን ""በትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ስራ አስፈፃሚ ከትግራይ የፓለቲካ ፓርቲዎች ህወሓት እና ባይቶና፣ የትግራይ ሰራዊት፣ የትግራይ ምሁራን ተሳታፊ ይሆናሉ። ስለዚህ በኛ በኩል በግዚያዊ አስተዳደሩ መሳተፍ ያለባቸው አባላት ሙሉበሙሉ ጨርሰን ለማእከላዊ መንግስት አሳውቀናል" ብለዋል።

Äthiopien Debretsion Gebremichael, TPLF

በህወሓት ማእከላይ ኮሚቴ ውሳኔ መሰረት የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳ እንደሚመሩት የተናገሩት የህወሓቱ ሊቀመንበር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል፣ የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትም ለአቶ ጌታቸው ይህ ሹመት ስለመስጠቱ ዛሬ ይፋ አድርጓል። ህወሐት ከአሸባሪነት መዝገብ መሰረዙ ግዚያዊ አስተዳደሩ ስራ ለማስጀመር ምቹ ሁኔታ የፈጠረ መሆኑ ያነሱት ዶክተር ደብረፅዮን በበጀት፣ በእስረኞች መፈታት እና ክስ ማንሳት ዙርያም ከፌዴራሉ መንግስት ጋር ንግግር ስለመጀመራቸው ጠቁመዋል። የህወሓቱ ሊቀመንበር ""ህወሓት ከአሸባሪነት መዝገብ ተሰርዟል። ስለሆነም ግዚያዊ አስተዳደሩ ስራ የሚጀምርበት ሁኔታ ተሟልቷል። የበጀት ማዘጋጀት፣ ከእስረኞች ጋር እንዲሁም ክስ ከማንሳት ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ከፌዴራል መንግስት ጋር ግንኙነት ተጀምሯል" ሲሉ አክለዋል።

Äthiopien | Treffen Getachew Reda, Olusegun Obasanjo und Debretsion Gebremichael

ግዚያዊ አስተዳደሩ በማቋቋም ሂደት እና እየታዩ ያሉ ለውጦች ዙርያ የጠየቅናቸው በመቐለ ዩኒቨርሲቲ የሕግና ስነ መንግስት ኮሌጅ መምህሩ አፅብሃ ተኽለ፣ ከቅርብ ቀናት ወዲህ የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር የማቋቋም ስራ መፋጠን ያደነቁ ቢሆንም ሌሎች አስጊ ያልዎቸው ጉዳዮችም አንስተዋል። አቶ አፅብሃ እንደሚሉት "አቶ ጌታቸው ረዳ በዶክተር አብይ ሹመት እንደተሰጡ ነው እየተነገረ ያለው በፌደራሉ መንግስት። ዶክተር ደብረፅዮን እንደሚሉት ደግሞ ህወሓት ነው የሾማቸው። ሽምያ አለ። እልህ የሚመስል አለ" የሚሉ ሲሆን "አሿሿሙ ሲታይ ደግሞ ልክ 2013 ዓመተምህረት ላይ እንደሆነው ዓይነት ነው" በማለት ትግራይ ላይ ምስለኔ የማስቀመጥ የሚመስል ትርጉም እንዳይሰጥ ያሰጋል ሲሉ ሙሁሩ ይገልፃሉ። 
ይህ በእንዲህ እንዳለ ከዚህ በፊት ከግዚያዊ አስተዳደሩ ተሳትፎ ራሱ አግልሎ የነበረው ተቃዋሚው ፓርቲ ባይቶና፥ አሁን ላይ በግዚያዊ አስተዳደሩ እንደሚሳተፍ በዶክተር ደብረፅዮን ይፋ ተደርጓል። በዚህ ጉዳይ ዙርያ ማብራሪያ ለመስጠት ነው ተብሎ ዛሬ በባይቶና ፅሕፈት ቤት ተጠርቶ የነበረ ጋዜጣዊ መግለጫ፣ ጋዜጠኞች ከተገኙ በኃላ በፓርቲው አመራሮች መካከል በተነሳ ውዝግብ መግለጫው ሳይሰጥ ቀርቷል።

ሚሊዮን ኃይለስላሴ 

ነጋሽ መሐመድ

እሸቴ በቀለ

Audios and videos on the topic

የትግራይ ጊዚያዊ አስተዳደር ምስረታ ሒደት

ተዛማጅ ዘገባዎች

የድርድር ተስፋና የመቀሌ ነዋሪዎች አስተያየት

የድርድር ተስፋና የመቀሌ ነዋሪዎች አስተያየት 26.07.2022

ተፋላሚ ኃይላት በየፊናቸዉ የሚያስቀምጧቸዉ ቅድመ ሁኔታዎች መብዛታቸዉ፣ ለድርድሩ መጓተት አንዳቸዉ ሌላቸዉን መዉቀሳቸዉ የሩቁን ተስፋ እያደበዘዘዉ ነዉ

የትግራይ ክልል ርእሰ መስተዳደር አዲስ መግለጫ

የትግራይ ክልል ርእሰ መስተዳደር አዲስ መግለጫ 25.10.2022

የኢትዮጵያ እና ኤርትራ ኃይላት ወደ ተለያዩ የትግራይ ክልል አካባቢዎች ገፍተው ስለመግባታቸው የክልሉ ርእሰ መስተዳድር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ተናገሩ (ዶክተር)። ዳግም ያገረሸው ጦርነት አሁንም በተለያዩ ግንባሮች ተጠናክሮ ስለመቀጠሉ በትግራይ ክልል በኩል የተገለፀ ሲሆን፤ በዚህም በርካታ ሰላማውያን ዜጎች እየተፈናቀሉ ስለመሆኑ ተነግሯል።