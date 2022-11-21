 የትግራይ የሽግግር ምስረታ ሂደት እና ዉዝግቡ | ኢትዮጵያ | DW | 24.02.2023

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ኢትዮጵያ

የትግራይ የሽግግር ምስረታ ሂደት እና ዉዝግቡ

በኢትዮጵያ መንግሥት በህወሓት መካከል የሰላም ስምምነት ከተደረሰ ወራቶች መቆጠር ጀምሯል። ጠ/ሚ ዐቢይ አሕመድ በተገኙበት የፌደራሉ መንግሥትና የትግራይ ተደራዳሪ ቡድን አባላት ደቡብ ኢትዮጵያ ላይ ተገናኝተዉ በተወያዩበት ወቅት ማዕከላዊ መንግሥት ለትግራይ በጀት ለመበጀት በቀዳሚነት የትግራይ የሽግግር መንግሥት መቋቋሙ አስፈላጊ መሆኑ ተገልጾ ነበር።

«የትግራይ የሽግግር መንግሥት ሁሉን አካታች መሆን ይኖርበታል» ተቃዋሚዎች

ፕሪቶርያ ላይ በኢትዮጵያ መንግሥት እና በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ «ህወሓት» መካከል የሰላም ስምምነት ከተደረሰ እና ስምምነቱ ተፈፃሚ ከሆነ ወራቶች መቆጠር ጀምሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በተገኙበት የፌደራሉ መንግሥት እና የትግራይ ተደራዳሪ ቡድን አባላት ደቡብ ኢትዮጵያ ላይ ተገናኝተዉ በተወያዩበት ወቅት ማዕከላዊ መንግሥት ለትግራይ በጀት ለመበጀት በቀዳሚነት የትግራይ የሽግግር መንግሥት መቋቋሙ አስፈላጊ መሆኑ ተገልጾ ነበር። በዚሁ ዉይይት ላይ የትግራይ የሽግግር መንግሥት ምሥረታን በተመለከተ ከፌደራል መንግሥት ጥሩ መግባባት ላይ መድረሱም ተነግሯል። ይሁንና የህወሓት የሽግግር መንግሥት ለመመስረት በሚደረገዉ ጥረት የተቃዋሚ ፓርቲዎችን አለማካፈሉ በርካታ ወቀሳና ትችት እየደረሰበት ነዉ። ህወሓት በትግራይ በሽግግር መንግሥትነት እንዲቀጥል የሚፈልጉ እንዳሉ ሁሉ ህወሓት ከፖለቲካዉ መድረክ ይዉረድ ሲሉ የሚወተዉቱም ጥቂቶች አይደሉም። የትግራይ ፖለቲከኞችም ሆኑ የትግራይ ተወላጆች አዲስ የፖለቲካ ኃይላት በትግራይ መድረክ እንዲመጣ ጥያቄ እያቀረቡ ነዉ። በሌላ በኩል ህወሓትን የተቃወሙ ሰባት የትግራይ ወታደራዊ ኃይላት ተገድለዋል ሲሉ የተቃዋሚ ፖለቲከኞች ከፍተና ወቀሳ ካሰሙ በኋላ በትግራይ የፖለቲካ መድረክ ሌላ ከፍተኛ ቁጣ ተቀስቅሷል። በዚህ ጉዳይ ላይ የዶቼ ቬለ የቦን ዘጋቢን አነጋግረናል።

ዮኃንስ ገብረ እግዚአብሔር

አዜብ ታደሰ

ኂሩት መለሰ

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«የትግራይ የሽግግር መንግሥት ሁሉን አካታች መሆን ይኖርበታል» ተቃዋሚዎች

ተዛማጅ ዘገባዎች

የሰላም ስምምነቱ ገቢራዊ እንዲሆን እገዛ ተጠየቀ።

የሰላም ስምምነቱ ገቢራዊ እንዲሆን እገዛ ተጠየቀ። 21.11.2022

ሲቪክ ማሕበረሰብ ድርጅቶች ስለ ሰላም ውትወታ በማድረግ ደቡብ አፍሪካ ላይ በመንግሥት እና በህወሓት መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነት ገቢራዊ እንዲሆን እንዲያግዙ ተጠየቁ። ድርጅቶች ጦርነት ያወደማቸውን አካባቢዎች በመገንባት፣ በሕዝብ ሥነ ልቦና ላይ የደረሰውን ጉዳት በማከም፤ የተደረሰው ሰላም የማውረድ ትምምን እንዲጠናከር እንዲያስችሉ ጠይቋል።

Ethiopia PM holds first meeting with Tigray leaders since peace deal Beschreibung: Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed and other government officials on Friday held their first meeting with Tigrayan leaders since a November peace deal. The two sides evaluated actions carried out on the implementation of the Pretoria and Nairobi peace agreements so far and discussed issues that need further attention, the Ethiopian Broadcasting Corporation said. The meeting took place at a resort in southern Ethiopia, it said. A peace deal between Abiy's government and the Tigray People's Liberation Front (TPLF) signed in South Africa's capital Pretoria in November last year silenced the guns in northern Ethiopia. Addis Ababa, Ethiopia , Äthiopien , Tigray, Mekelle Copyright: Ethiopian Broadcasting Corporation

የኢትዮጵያና የህወሓት መሪዎች ዉይይት በኢትዮጵያ 03.02.2023

ከፌደራሉ መንግስት በኩል ጠቅላይ ሚንስር ዓብይ አሕመድ፣ምክትል ጠቅላይ ሚንስትር ደመቀ መኮንና ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት ተገኝተዋል።ከህወሓት በኩል የፓርቲዉ ዋና ተደራዳሪ ጌታቸዉ ረዳ የመሩት የሰላም ስምምነት ኮሚቴ አባላት ተካፍለዋል

Titel: Cherinet Hariffo Stichwörter: Tigray, Ethiopia, Justice Advocacy Beschreibung: Cherinet Hariffo is a social justice advocate fighting for peace in Tigray Datum: September 2022 Copy Right: privat

ወጣቱ መደመጥ ይሻል 09.12.2022

በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ወጣት ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ባለፈው ወር በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ እና በኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ የተካሄደው የሰላም ስምምነትን እንዴት ያዩታል? ሶስት ወጣት ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የራሳቸውን ምልከታ ለዶይቸ ቬለ DW አጋርተዋል።