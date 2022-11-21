የትግራይ የሽግግር ምስረታ ሂደት እና ዉዝግቡ

በኢትዮጵያ መንግሥት በህወሓት መካከል የሰላም ስምምነት ከተደረሰ ወራቶች መቆጠር ጀምሯል። ጠ/ሚ ዐቢይ አሕመድ በተገኙበት የፌደራሉ መንግሥትና የትግራይ ተደራዳሪ ቡድን አባላት ደቡብ ኢትዮጵያ ላይ ተገናኝተዉ በተወያዩበት ወቅት ማዕከላዊ መንግሥት ለትግራይ በጀት ለመበጀት በቀዳሚነት የትግራይ የሽግግር መንግሥት መቋቋሙ አስፈላጊ መሆኑ ተገልጾ ነበር።
ፕሪቶርያ ላይ በኢትዮጵያ መንግሥት እና በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ «ህወሓት» መካከል የሰላም ስምምነት ከተደረሰ እና ስምምነቱ ተፈፃሚ ከሆነ ወራቶች መቆጠር ጀምሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በተገኙበት የፌደራሉ መንግሥት እና የትግራይ ተደራዳሪ ቡድን አባላት ደቡብ ኢትዮጵያ ላይ ተገናኝተዉ በተወያዩበት ወቅት ማዕከላዊ መንግሥት ለትግራይ በጀት ለመበጀት በቀዳሚነት የትግራይ የሽግግር መንግሥት መቋቋሙ አስፈላጊ መሆኑ ተገልጾ ነበር። በዚሁ ዉይይት ላይ የትግራይ የሽግግር መንግሥት ምሥረታን በተመለከተ ከፌደራል መንግሥት ጥሩ መግባባት ላይ መድረሱም ተነግሯል። ይሁንና የህወሓት የሽግግር መንግሥት ለመመስረት በሚደረገዉ ጥረት የተቃዋሚ ፓርቲዎችን አለማካፈሉ በርካታ ወቀሳና ትችት እየደረሰበት ነዉ። ህወሓት በትግራይ በሽግግር መንግሥትነት እንዲቀጥል የሚፈልጉ እንዳሉ ሁሉ ህወሓት ከፖለቲካዉ መድረክ ይዉረድ ሲሉ የሚወተዉቱም ጥቂቶች አይደሉም። የትግራይ ፖለቲከኞችም ሆኑ የትግራይ ተወላጆች አዲስ የፖለቲካ ኃይላት በትግራይ መድረክ እንዲመጣ ጥያቄ እያቀረቡ ነዉ። በሌላ በኩል ህወሓትን የተቃወሙ ሰባት የትግራይ ወታደራዊ ኃይላት ተገድለዋል ሲሉ የተቃዋሚ ፖለቲከኞች ከፍተና ወቀሳ ካሰሙ በኋላ በትግራይ የፖለቲካ መድረክ ሌላ ከፍተኛ ቁጣ ተቀስቅሷል። በዚህ ጉዳይ ላይ የዶቼ ቬለ የቦን ዘጋቢን አነጋግረናል።
ዮኃንስ ገብረ እግዚአብሔር
አዜብ ታደሰ
ኂሩት መለሰ