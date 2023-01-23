 የትግራይ የሽግግር መንግስት ምስረታ መጓተት | ኢትዮጵያ | DW | 10.03.2023

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የትግራይ የሽግግር መንግስት ምስረታ መጓተት

ሳልሳይ ወያነ ትግራይ በምህጻሩ ሳወት አስቀድሞ በትግራይ የሽግግር መንግሥት እንዲቋቋም ሲወተውት እንደነበር ያስታውሳል። ያኔ ግን ባንዳ የሚል ስም እንደተሰጣቸው የገለጹልን የድርጅቱ የውጭ ጉዳይ ክፍል ኃላፊ አቶ ኃይሉ ከበደ ከሰላም ስምምነቱ እስከ ሽግግር መንግሥቱ ምስረታ አቃፊና አሳታፊ አይደለም ይላሉ።

ሂደቱ በመጓተቱም በሕዝቡ የዕለተ ተዕለት ኑሮ ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ጫና እያሳደረ

በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት መሠረት በትግራይ ክልል ይቋቋማል የተባለው የሽግግር መንግሥት ምስረታ በመጓተቱ በሕዝቡ ኑሮ ላይ አሉታዊ ጫና እያሳደረ መሆኑን የትግራይ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች ገለጹ። የሽግግር መንግሥቱ አካታች ባለመሆኑ ከሂደቱ እራሳቸውን ማግለላቸውን  እንደሚቀጥሉበትም ተናግረዋል። 

በትግራይ ክልል የሽግግር መንግሥትን የሚያቋቁም ነው የተባለ ጉባኤ መካሄዱ እና  የሽግግሩን መንግሥት የሚመሩ የካቢኔ አባላት ድልድልም መደረጉ ተነግሯል። ኮሚቴውን ከማዋቀር ጀምሮ እስከ መንግሥት ምስረታው ህወሐት በሩን ቀርቅሮ ያለተቃዋሚ ፓርቲዎች ተሳትፎ አካሂዶታል ያሉት የተቃዋሚ ፓርቲዎች በበኩላቸው ከሂደቱ እራሳቸውን አግልለናል እያሉ ነው። ሂደቱ በመጓተቱም በሕዝቡ የዕለተ ተዕለት ኑሮ ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ጫና እያሳደረ እንደሆነም የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ይናገራሉ። አቶ ዮሴፍ ሃይለስላሴ አርአያ የታላቋ  ትግራይ በምህጻሩ ባይቶና የሕግ አገልግሎት ኃላፊ ናቸው። " የነበረውን የህወሐት የአፈና ጉዞ እንዲቀጥል ነው እየተደረገ ያለው።  በፕሪቶርያ ውል መሰረትም እየተደረገ አይደለም። 30 ዓመት ሙሉ በህዝቡ ላይ የተጫነው ሥርዓት ሕዝቡ እስኪጠፋ ድረስ anንመራለን እያሉ ነው። የትግራይ ሕዝብ ወደ ባሰ ሁኔታ እየገባ ነው። "

የዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ሐጎስ ወልዱ በበኩላቸው መንግሥት ተቋቁሞ መደበኛ የፖሊስ ሥራ ባለመጀመሩ  በመቐለ ከተማ ከፍተኛ የጸጥታ ችግር እንዳለ በመጥቀስ እየደረሰ ነው ያሉትን ችግር አብራርተዋል።" በተደጋጋሚ እንደገለጽነው መቐለ የምድር ሲኦል የሆነችበት ሁኔታ ነው ያለው። ሥርዓት የለም! የመንግስት ሰራተኛ ለ2 ዓመት ደመወዝ አልተከፈለውም። ብዙ ችግሮች አሉ በመሆኑም የሽግግር መንግስቱከነችግሩም ቢሆን በአስቸኳይ መመስረት አለበት።"

Äthiopien Stadtansicht Mekele

የሽግግር መንግሥቱ ምስረታ መጓተቱ በተለይ በመንግሥት ሠራተኛው ላይ ከፍተኛ የኑሮ ጫና እንዳደረሰ የሚናገሩት የዓረና ትግራይ ለሉአላዊነትና ለዲሞክራሲ የሕዝብ ግኑኝነት ኃላፊ አቶ ዓናዶም ገብረ ሥላሴም እንዲሁ ዓለም አቀፍ ማኅበረሰብና የአፍሪቃ ሕብረት በትግራይ ሁሉን ያቀፈ የሽግግር መንግሥት እንዲመሰረት ግፊት እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።

ሳልሳይ ወያነ ትግራይ በምህጻሩ ሳወት አስቀድሞ በትግራይ የሽግግር መንግሥት እንዲቋቋም ሲወተውት እንደነበር ያስታውሳል። ያኔ ግን ባንዳ የሚል ስም እንደተሰጣቸው የገለጹልን የድርጅቱ የውጭ ጉዳይ ክፍል ኃላፊ አቶ ኃይሉ ከበደ ከሰላም ስምምነቱ እስከ ሽግግር መንግሥቱ ምስረታ አቃፊና አሳታፊ አይደለም ይላሉ።

የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮቹ አክለውም በትግራይ ክልል የሽግግር መንግሥቱ ሁሉንም ባካተተ መልኩ እንዲመሰረት በድጋሚ ጥሪ አቅርበዋል።

ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር

ሽዋዬ ለገሰ

Audios and videos on the topic

ሂደቱ በመጓተቱም በሕዝቡ የዕለተ ተዕለት ኑሮ ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ጫና እያሳደረ

ተዛማጅ ዘገባዎች

የሰሞኑ የህወሐት ስብሰባና የተቃዋሚዎች አስተያየት

የሰሞኑ የህወሐት ስብሰባና የተቃዋሚዎች አስተያየት 23.01.2023

``ከመጀመሪያው እኛ ያለን አቋም TPLF በሕግ የማይገዛ፣ በውይይት የማያምን፣ ለብቻው ብቻ በስልጣን መኖር የሚፈልግ የጥቅምና የቤተሰብ ስብስብ ነው ብለን ነው የምናምነው። እና ይህ የስልጣን ነጋዴ በሃይል በስልጣን ላይ ሊቀጥል እንጂ የሽግግር መንግስት ለማቋቋም ዝግጁ እንዳልሆነ የሚያረጋግጡልን ብዙ ነገሮች አሉ። ``

የመንግሥትና ህወሓት ድርድርና የትግራይ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አስተያየት

የመንግሥትና ህወሓት ድርድርና የትግራይ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አስተያየት 02.08.2022

«ድርድሩ ያስፈልጋል ጦርነቱ አያስፈልግም ነበር ያም ሆኖ ድርድር የሚደረግ ከሆነ ሁሉም የትግራይ ህዝብ መሳተፍ አለበት» ተቃዋሚው ባይቶና ፓርቲ

የትግራይ የተቃዋሚ ፓርቲዎች የሽግግር መንግስት ይቋቋም ጥያቄ

የትግራይ የተቃዋሚ ፓርቲዎች የሽግግር መንግስት ይቋቋም ጥያቄ 14.01.2023

በትግራይ በተቃውሞ የፖለቲካ ረድፍ የሚንቀሳቀሱት ዓረና ትግራይ ለሉአላዊነት እና ዴሞክራሲ፣ የትግራይ ነፃነት ፓርቲ እና ዓሲምባ ዴሞክራስያዊ ፖርቲ የተባሉ ሶስት የፖለቲካ ድርጅቶች በየፊናቸው እንደገለፁት በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት በትግራይ ግዚያዊ የሽግግር አስተዳደር እንዲመሰረት ጥሪ አቅርበዋል።