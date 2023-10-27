የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ወቀሳ በኢሰመኮ ዘገባ
የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር፦ የኢትዮጵያሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የትግራይ ክልል ተፈናቃዮችን አስመልክቶ የተሳሳተ ሪፖርት አውጥቷል ሲል ትናንት ማምሻውን ባወጣው መግለጫ ወቀሳ አቀረበ ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) በበኩሉ ያወጣው ዓመታዊ ዘገባ የሚመለከተው ሌሎች ስምንት ክልሎችን እንጂ የትግራይ ክልልን እንዳልሆነ ይህንንም በዘገባው በግልፅ እንዳስቀመጠ ዛሬ ለዶይቸ ቬለ ተናግሯል ።
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) በቅርቡ ሁለተኛው የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ዓመታዊ ሪፖርት በማለት ያሰራጨው ጥናት አስመልክቶ ትላንት የተቃውሞ መልስ የሰጠው የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር፥ ኮምሽኑ በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ በትግራይ የሚገኙ ዜጎች በብዛት ወደቀዬአቸው እንደተመለሱ እና ስብአዊ ድጋፍ እየቀረበላቸው እንደሆነ አድርጎ ማቅረቁ ሐሰት መሆኑ ገልጿል።
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በተፈናቃዮችዙርያ በቅርቡ ባሰራጨው ሪፖርት በኢትዮጵያ ስምንት ክልሎች ማለትም አፋር፣ አማራ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ኦሮሚያ፣ ደቡብ ኢትዮጵያ፣ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ እንዲሁም ሶማሌ ክልሎች ያሉ ተፈናቃዮች ያሉበት ሁኔታ የሚገልፅ ሲሆን፥ ከተፈናቃዮቹ የሰብአዊ መብቶች አያያዝ የታዩ መልካም ጅማሮዎች እና ምክረ ሐሳቦች ያካተተ ነው።
በዚህ 60 ገፅ ያለው ሪፖርት በርካታ ሰዎችን ለሞት፣ ለአካል ጉዳት፣ ለመፈናቀል እና ለንብረት ውድመት የዳረገው እና በሰሜኑ የሀገሪቷ ክፍል የነበረው ጦርነት በሕውሓት እና በፌዴራል መንግሥት መካከል የሰላም ስምምነት ተፈርሞ በመቆሙ ምንም እንኳን አተገባበሩ ላይ ክፍተት ቢኖርበትም ተፈናቃዮችን በዘላቂነት ለማቋቋም እንዲቻል በጦርነቱ ተፈናቀለው የነበሩ በርካታ ሰዎች ወደቀያቸው እየተመለሱ፥ ተፈናቃዮች በሚገኙባቸው ክልሎች ደግሞ "በቂ እና ተከታታይነት ያለው ባይሆንም፤ በተቀባይ ማኅበረሰብ፣ በመንግሥት እንዲሁም መንግሥታዊ ባልሆኑ ተቋማት የሰብአዊ ድጋፍ እየተደረገ መሆኑ እንደ እመርታ ያወሳል።
በዚህ ጉዳይ ዙርያ ቅሬታው ያነሳው የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ሪፖርቱ የትግራይ ተፈናቃዮች ሁኔታ የማይገልፅ መሆኑ እና ሆን ብሎ ዓለምአቀፉ ማሕበረሰብ ለማደናገር ያለመ ብሎታል።
የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ባሰራጨው መግለጫ በሚልዮኖች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች በጦርነቱ ምክንያት ከቀዬአቸው ተፈናቅለው በከፋ ሁኔታ በሚገኙበት፣ አስተዳደሩ ተፈናቃዮቹ እንዲመለሱ በተደጋጋሚ ውትወታ ቢያደርግም እስካሁን ምንም ዓይነት ተግባራዊ ርምጃ በሌለበት፣ የኢትዮጵያ ስብአዊ መብቶች ኮሚሽን እንዲህ ዓይነት ሪፖርት ማውጣቱ «በትግራይ ሕዝብ ስቃይ» መቀለድ ነውበማለት ኮንኗል። ለኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት በመግለጫው ጥሪ ያቀረበው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር፥ እንደዚህ ዓይነት ሐላፊነት የጎደላቸው ሪፖርቶች በመዋቅሩ ሲወጡ «የሰላም ሂደን የሚጎዱ እና መተማመን የሚሸረሽሩ በመሆናቸው ርምጃ ሊወስድ ይገባል» ብሏል።
በዚህ የኮምሽኑ ሪፖርት እና የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ቅሬታ ዙርያ የጠየቅናቸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ድርጅት ምክትል ኮምሽነር ራኬብ መሰለ ሪፖርቱ ትግራይ የሚያካትት አይደለም ሲሉ ለዶቼቬለ ገልፀዋል።
የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ትናንት ባወጣው መግለጫ ተጨማሪ ማብራርያ ከአስተዳደሩ ባለስልጣናት ለማግኘት በተደጋጋሚ ያደረግነው ጥረት ባለስልጣናቱ ስልካቸውን ባለማንሳታቸው ሳይሳካ ቀርቷል።
የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝደንት በቅርቡ ገልፀውት እንደነበረ በትግራይ በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ከሁለት ሚልዮን በላይ ተፈናቃዮች አሉ ። በትግራይ የተለያዩ መጠሊያዎች ያሉ ተፈናቃዮች በአስከፊ ሕይወት ላይ መሆናቸው፣ ለረሃብ መጋለጣቸው በተደጋጋሚ ይገልፃሉ።
ሚሊዮን ኃይለሥላሴ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ነጋሽ መሐመድ