 የትግራይ ክልል ጊዜያዊ ርዕሰ መስተዳደር ወቅታዊ መግለጫ | ኢትዮጵያ | DW | 06.04.2023

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ኢትዮጵያ

የትግራይ ክልል ጊዜያዊ ርዕሰ መስተዳደር ወቅታዊ መግለጫ

የኤርትራ ጦር በትግራይ በራሱ ከሚፈፅማቸው ወንጀሎች በተጨማሪ የተለያዩ የሚያስታጥቃቸው ሀይሎች እያሰማራ ነው ሲል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከሰሰ። አቶ ጌታቸው ረዳ የሚመሩት ጊዜያዊ አስተዳደር ከአጓራባች የአማራ እና አፋር ክልሎች ጨምሮ ከሁሉም ኃይሎች ጋር መልካም ግንኙነት ለመፍጠር እንደሚፈልግ ገልፀዋል።

«በመግለጫው በርካታ ጉዳዮች ተነስተዋል»

የኤርትራ ጦር በትግራይ በራሱ ከሚፈፅማቸው ወንጀሎች በተጨማሪ የተለያዩ የሚያስታጥቃቸው ሀይሎች እያሰማራ ነው ሲል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከሰሰ። የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ትላንት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ የኤርትራ መንግሥት የሚያስታጥቃቸው «ትንሣኤ» እና «ዴምህት» የተባሉ ኃይሎች ትግራይ ውስጥ በዝርፍያ እንደተሰማሩ እና ይኽንንም የፌደራሉ መንግሥት እንዲያውቀው መደረጉንም ጠቁመዋል። ከዚህ በተጨማሪ አቶ ጌታቸው የሚመሩት ጊዜያዊ አስተዳደር ከአጓራባች የአማራ እና አፋር ክልሎች ጨምሮ ከሁሉም ኃይሎች ጋር መልካም ግንኙነት ለመፍጠር እንደሚፈልግ ገልፀዋል።  

የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ርእሰ መስተዳድር ሆነው የተሾሙት አቶ ጌታቸው ረዳ ትናንት ወቅታዊ ጉዳዮች አስመልክተው ለሀገር ውስጥ እና የውጭ መገናኛ ብዙሐን በሰጡት መግለጫ የተለያዩ አጀንዳዎች ዳሰዋል። ከጦርነቱ በኋላ በተፈረመው የሰላም ስምምነት መሠረት በትግራይ አስተዳደር እና የፌደራሉ መንግሥት መካከል ስላለው ግንኙነት ያነሱት አቶ ጌታቸው ረዳ፥ ግንኙነቱ እና መተማመኑ በሂደት እየተጠናከረ ስለመሆኑ አመልክተዋል። በፌደራል መንግሥት ይሁንታ የተቋቋመው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ምን ያክል መሆኑ ባይጠቅሱም ሥራ ሊያስጀምር የሚያስችል በጀት መገኘቱን የተናገሩት አዲሱ ርእሰ መስተዳድር፥ በቀጣይም ያለፉት ሁለት ዓመታት ድጎማ ከፌዴራሉ መንግሥት እንደሚጠየቅ ገልፀዋል። አቶ ጌታቸው በንግግራቸው «የተለቀቀልን በጀት ሥራ ለማስጀመር የሚያስችል አቅም የሚፈጥርልን ነው የሚል እምነት አለኝ። ተቋርጠው የነበሩ የውኃ፣ ሴፍቲኔት ጨምሮ በርካታ በቢልዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ የሚያንቀሳቅሱ ፕሮጀክቶች እንደሚቀጥሉ ተግባብተናል። ቶሎ ወደ ሥራ ለመግባት የሚያስችል ሁኔታ እንፈጥራለን» ብለዋል።

Äthiopien Tigray Getachew Reda Debretsion Gebremichael

ከበጀት ጋር ተያይዞ በክልሉ መንግሥት ሠራተኞች ስለሚጠበቀው የደሞዝ ጉዳይ የተናገሩት አቶ ጌታቸው ረዳ የተከማቸ ደሞዝ ይከፈለናል የሚል በትግራይ የመንግሥት ሠራተኞች ያለው ግምት የተሳሳተ ነው ብለዋል። ከፌዴራሉ መንግሥት በተጨማሪ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከሌሎች ጋር ስለሚኖረው ግንኙነት በተመለከተም፤ ርእሰ መስተዳድሩ «ከአጎራባች የአማራ እና አፋር ክልሎች ጨምሮ ከሁሉም ጋር መልካም ግንኙነት ለመፍጠር ፍላጎትና ዝግጁነት አለን» ነው ያሉት። በተለይ ከአማራ ክልል ጋር ስላለው ግንኙነት ያነሱት አቶ ጌታቸው የክልሉ አስተዳደር ችግሮችን በሰላማዊ እና ሕጋዊ መንገድ ለመፍታት እንደሚፈልግ መግለፁን የሚበረታታ ያሉት ሲሆን፣ ማንኛውም ሀይል ከትግራይ የወሰደው መሬት ይሁን ንብረት ግን መመለስ እንደሚገባው ጠቁመዋል። ከዚህ በተጨማሪ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ጋር መልካም ግንኙነት መጀመሩን የገለፁ ሲሆን የኦሮሚያ ክልል መንግሥት ለትግራይ በግብርናው እና ትምህርት ዘርፎች ለመደገፍ ቃል መግባቱን፣ በአንዳንዱም ተግባራዊ ሥራ መጀመሩን አንስተዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር አዲስ ካቢኔ

ከዚህ በተጨማሪ በህወሐት እና ኦነግ መካከል ስለቆየው ግንኙነት ዘለቄታ ጉዳይ የተጠየቁት አቶ ጌታቸው ረዳ «ከOLA ጋር ያላችሁ ግንኙነት የሚል፣ የፌደራሉ መንግሥት ከኦነግ ሸኔ ይሁን ሌሎች ትጥቅ ያላቸው ኃይሎች ጋር ያለውን ልዩነት በሰላም ለመፍታት ጥረት እያደረገ መሆኑ እንረዳለን። ችግሮችን በኃይል ለመፍታት የሚደረግ ጥረት ትክክል አለመሆኑ እናምናለን። የፌደራሉ መንግሥት ከኦሮሞ ታጣቂዎች ጋር የሚያደርገውን የሰላም ንግግር በሙሉ ልብ እንደግፋለን» ሲሉ ተናግረዋል።

Äthiopien Mekele | Getachew Reda, Interimspräsident der Tigray-Region

የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ

ይህ በእንዲህ እንዳለ ከሁሉም ጋር ሰላም እንፈልጋለን ስንል ከኤርትራ ጭምር ነው ያሉት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ርእሰ መስተዳድር ጌታቸው ረዳ የኤርትራ መሪዎች ወደ ሰላማዊ መድረክ እንዲመጡ ጥሪ አቅርበዋል። ባለው ሁኔታ የኤርትራ ጦር በትግራይ መሬት ውስጥ ሆኖ በራሱ የተለያዩ ወንጀሎች እየፈፀመ፣ የሚያስታጥቃቸው «ትንሣሳ» እና «ዴምህት» የተባሉ ቡድኖች ደግሞ እንዲሁ በዝርፍያ ላይ ተሰማርተው እንዳሉ ጠቁመዋል። «እነሱ ያስታጠቋቸው፥ አንድ ጊዜ ትንሣኤ ሌላጊዜ ዴምህት እያሉ በዝርፍያ እና ሌሎች መጥፎ ተግባራት የተሰማሩ ኃይሎች አሉ። በደንብ እናውቀዋለን። ይህ ቶሎ እንዲስተካከል ከፌደራል መንግሥቱ ጋር ተነጋግረናል። ኃላፊነቱ የእነርሱ ስለሆነ። እነዚህ ያስወጣል የሚል ከበፊቱ የተሻለ እምነት አሁን አለኝ። እምነቱ ከየት መጣ የሚል ማንም ሊጠይቀኝ አይገባም» ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ አክለውም «እንደተባለው ከእነርሱም (ኤርትራ) ጋር ወደ መሰዳደብ የምንገባበት ምክንያት የለም።  ጤና ያለው የመሪነት አካል ካለ፣ ከእርሱ ጋር ለመሥራት ዝግጁ መሆናችን እንገልፃለን» ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪ በጦርነቱ ወቅት ስለተፈፀሙ ወንጀሎች ተጠያቂነትን አስመልክተው አስተያየታቸውን የሰጡት ርእሰ መስተዳድሩ ከሀገራዊ የሽግግር ፍትህ በተጨማሪ ዓለምአቀፋዊ እና ገለልተኛ የዳኝነት ስርዓት እንደሚያስፈልግ ገልፀዋል።

 ሚሊየን ኃይለ ሥላሴ 

ሸዋዬ ለገሠ

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የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ-መስተዳደር ሆነው በጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ትናንት መሾማቸው የተገለጠው አቶ ጌታቸው ረዳ ዛሬ በሰጡት መግለጫ፥ የትግራይ ክልል ግዛታዊ አንድነትን ለማስጠበቅ እንደሚሠሩ ተናገሩ ። የተፈናቀሉ ያሏቸውን መልሶ ወደ ቀዬአቸው የመመለስ ተግባራት እና ሌሎች ቀዳሚ አጀንዳዎችን እንደሚሠራባቸውም ዐስታውቀዋል ።

ስለ ሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት አስተያየት

ስለ ሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት አስተያየት 22.09.2022

በሰሜን ኢትዮጵያ በአዲስ መልክ ያገረሸው ጦርነት ዘላቂ እልባት የሚያገኘው ተፋላሚ ኃይላቱ ከልባቸው ለሰላም መዘጋጀታቸውን ሲያረጋግጡ ብቻ ነው ተባለ፡፡ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች እንዳመለከቱት የበርካታ ዜጎችን ሕይወት የቀጠፈውና የአገር ኢኮኖሚን ያወደመው ጦርነት የማያዳግም እልባት ያሻዋል፡፡