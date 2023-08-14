የትግራይ ክልል ጊዚያዊ አስተዳደር ስለ አማራ ክልል ግጭት አቋሙን ያሳወቀበት ጋዜጣዊ መግለጫ

የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር የአማራ ክልልን ግጭት "የፕሪቶርያውን ስምምነት የሚቃወሙ፣ ፅንፈኞች፣ ፀረ ሰላም ሐይሎች" የቀሰቀሱት ብሎታል። የፌደራሉ መንግስት እየወሰደው ያለውን እርምጃም እንደሚደግፍ አስታውቋል። በአማራ ክልል ከመከላከያ ሰራዊት ጋር የሚዋጉ ኃይሎች በግጭቱ የህወሓት እጅ እንዳለበት አስምስለው መቅረባቸውንም አስተባብሏል።
በአማራ ክልል ከፌዴራሉ መንግስት ጋር ግጭት ውስጥ የገቡ ኃይሎች፥ በግጭቱ የህወሓት ተሳትፎ እንዳለበት አምስለው መቅረባቸው እንደሚያወግዝ የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር አስታወቀ። የክልሉ ጊዚያዊ አስተዳደር በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት በትግራይ ያሉ ያላቸው የአማራ ክልል እና የኤርትራ ሐይሎች እንዲያስወጣ እንደሚጠበቅም ገልጿል።በአማራ ክልል ካለው ግጭት ጋር በተያያዘ ሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች የፌደራሉ መንግስት ዘመቻ በመደገፍ መግለጫ ሲያወጡ፥ ዝምታ መርጦ የሰነበተው የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር፣ በአማራ ክልል ግጭት ዙርያ አቋሙን ይፋ የሚያደርግ መግለጫ ትላንት ማምሻው አሰራጭቷል።
የአማራ ክልል በአወዛጋቢዎቹ የአማራና ትግራይ አካባቢዎች ህዝበ ውሳኔ እንዲካሄድ ማቀዱን የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ተቃወመ
እንደ የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ገለፃ በአማራ ክልል ያለው ግጭት 'የፕሪቶርያው የሰላም ስምምነት የሚቃወሙ፣ ፅንፈኞች፣ ፀረ ሰላም ሐይሎች' የቀሰቀሱት ሲል ያነሳው ሲሆን የፌደራሉ መንግስት እየወሰደው ያለውን እርምጃም እንደሚደግፍ አውስቷል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በአማራ ክልል ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋር ግጭት ውስጥ የገቡ ሀይሎች አመራሮች፣ የሚድያ አፈቀላጤዎች እና የርእዮተ ዓለም መሪዎች ግጭቱ የህወሓት እጅ እንዳለበት አምስለው መቅረባቸው ያስተባበለ ሲሆን፥ ፅንፈኛ ያላቸው ሀይሎች ዘመቻ ለማክሸፍም ከፌደራል መንግስቱ ጋር እንደሚሰራ አስታውቋል።
የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ባወጣው መግለጫ በአማራ ክልል ግጭት "የፕሪቶርያውን ስምምነት የሚቃወሙ፣ ፅንፈኞች፣ ፀረ ሰላም ሐይሎች" የቀሰቀሱት በማለት ገልጾታል።
የትግራይ እና አማራ ክልሎች መሪዎች የባሕር ዳር ውይይት
በአሁኑ ወቅት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እየተዋጉ ያሉ የአማራ ክልል ኃይሎች፥ አስቀድሞ ወደ ትግራይ በሀይል በመግባት፣ ህዝብ በማሰቃየትና በማፈናቀል ላይ የነበሩ፣ አሁንም በትግራይ ግዛት ላይ በሕገወጥነት ሰፍረው ያሉ ናቸው ያሉት በጉዳዩ ዙርያ የጠየቅናቸው የትግራይ ኮምኒኬሽን ጉዳዮች ፅሕፈት ቤት ሐላፊው አቶ ረዳኢ ሓለፎም፥ ሰሞኑን ደግሞ እነዚህ ሀይሎች ከፌደራል መንግስት ጋር ወደ ግጭት በገቡበት 'የትግራይ ሀይሎች ተሳትፎ አለበት' የሚል ማደናገርያ እያሰራጩ ነው በማለት ከሰዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ በፕሪቶርያው የሰላም ስምምነት መሰረት የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት የገባው ውል አክብሮ፥ ከፌደራል መንግስቱ ውጭ የሆኑ ሁሉም ታጣቂዎች በሐይል ከተያዙት የትግራይ ግዛቶች እንዲያስወጣ እንደሚጠበቅ የትግራይ ኮምኒኬሽን ጉዳዮች ፅሕፈት ቤት ሐላፊ አቶ ረዳኢ ሓለፎም ጨምረው ገልፀዋል።
ሚሊዮን ኃይለሥላሴ
ኂሩት መለሰ
አዜብ ታደሰ