የትግራይ ክልል ርእሰ መስተዳደር አዲስ መግለጫ

የኢትዮጵያ እና ኤርትራ ኃይላት ወደ ተለያዩ የትግራይ ክልል አካባቢዎች ገፍተው ስለመግባታቸው የክልሉ ርእሰ መስተዳድር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ተናገሩ (ዶክተር)። ዳግም ያገረሸው ጦርነት አሁንም በተለያዩ ግንባሮች ተጠናክሮ ስለመቀጠሉ በትግራይ ክልል በኩል የተገለፀ ሲሆን፤ በዚህም በርካታ ሰላማውያን ዜጎች እየተፈናቀሉ ስለመሆኑ ተነግሯል።
የኢትዮጵያ እና ኤርትራ ኃይላት ወደ ተለያዩ የትግራይ ክልል አካባቢዎች ገፍተው ስለመግባታቸው የክልሉ ርእሰ መስተዳድር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ተናገሩ (ዶክተር)። ዳግም ያገረሸው ጦርነት አሁንም በተለያዩ ግንባሮች ተጠናክሮ ስለመቀጠሉ በትግራይ ክልል በኩል የተገለፀ ሲሆን፤ በዚህም በርካታ ሰላማውያን ዜጎች እየተፈናቀሉ ስለመሆኑ ተነግሯል።ይህ በእንዲህ እንዳለ፦ ጦርነቱ በቀጠለበት፥ ስለ ሰላም የሚማፀን የሦስት ቀናት የፆም እና ጸሎት ምሕላ ከትናንት ሰኞ ጀምሮ በመላው ትግራይ ክልል በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት መሪዎች መታወጁ ተገልጧል። የመቐለ ወኪላችን ሚሊዮን ኃይለሥላሴ ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል።
ሁለት ዓመት ሊደፍን ጥቂት ቀናት የቀረው በትግራይ ያለው ጦርነት አሁንም ለበርካቶች ሞት፣ ጉዳት እና መፈናቀል ምክንያት ሆኖ እየቀጠለ ይገኛል። ካለፈው ነሐሴ ወር ወዲህ ዳግም ባገረሸ ግጭት ምክንያት ብቻ እስካሁን 500 ሺህ ገደማ ዜጎች ከቀያቸው መፈናቀላቸው በትግራይ በኩል ይገለፃል። ከጦርነቱ መባባስ ጋር በተያያዘ ሰሞኑ በመቐለ የአዳዲስ ተፈናቃዮች ቁጥር በየቀኑ እየጨመረ ይገኛል፣ የትራንስፖርት ዋጋ ከነበረበት እጅግ በጣም ተወዷል፣ ለምግብነት የሚውሉ ጨምሮ የተለያዩ ሸቀጦች ዋጋም ንሯል። ከተለያዩ ምንጮች እንደተረዳነው በትግራይ ሰሜን ምዕራብ እና ማእከላዊ ዞን ጨምሮ በሌሎች ከኤርትራ፣ አማራ እና አፋር ክልሎች በሚዋሰኑ አካባቢዎች ከባድ የተባለ ጦርነት እየተካሄደ ሲሆን፥ ባለፊት ሦስት ቀናት ደግሞ በአፅቢ፣ ተንቤን እና ዓሊቴና አካባቢዎች የድሮን ጥቃቶች ተፈፅመው በርካቶች መጎዳታቸው ተነግሯል።
ጦርነቱ በቀጠለበት ስለ ሰላም የሚማፀን የሦስት ቀናት የፆም እና ፀሎት አዋጅ በትግራይ ኦሮቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከትላንት ሰኞ ጀምሮ በመላው ትግራይ የታወጀ ሲሆን፥ በሺዎች የሚቆጠሩ ምእመናን በየአብያተ ክርስትያኑ ተሰባስበው ከፈጣርያቸው ሰላም ሲለምኑ ይስተዋላል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ፦ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙርያ ትናንት ማምሻውን መግለጫ የሰጡት የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ሊቀ መንበርና የትግራይ ክልል መንግስት ርእሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል "ሁለቱ ሀገራት ትግራይ ላይ የከፈቱት መጠነ ሰፊ ወረራ እየተከላከልን ነው" ብለዋል። ደብረፅዮን በመግለጫቸው በጦርነቱ ጠላት ያልዋቸው የኢትዮጵያ እና ኤርትራ ሀይሎች ገፍተው የገቡባቸው የትግራይ ግዛቶች ስለመኖራቸው ያነሱ ሲሆን "ከሁለት ሀገራት ጋር ነው እየገጠምን ያለነው። መገፋፋ ግዚያዊ ነው። እኛ ደግሞ የ2013 ዓመተ ምህረቱ አስደማሚ ድል አድምቀን እንደግመዋለን። ወደ ትግራይ የገባ ጠላት ይቀበራል" ሲሉ ተናግረዋል።
ዶክተር ደብረፅዮን በመግለጫቸው ለኢትዮጵያ እና ኤርትራ ህዝቦች ብለው ባስተላለፉት መልእክት ጦርነቱን እንዲያወግዙ ጥሪ ያቀረቡ ሲሆን፥ በተለይም የኢትዮጵያ መንግስት ከኤርትራ ጋር በመሆን ትግራይ ላይ ጦርነት መክፈቱ "ክህደት" እንዲሁም "የሀገሪቱን ሉአላዊነት የጣሰ" ነው ብለውታል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ በደቡብ አፍሪካው የሰላም ንግግር ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሣኤ፣ ጌታቸው ረዳ፣ አምባሳደር ወንድሙ አሳምነው ጨምሮ ሌሎች የትግራይ ተወካዮች እየተሳተፉ እንዳለ ከክልሉ መንግሰት ባለስልጣናት ሰምተናል። ጦርነቱ በቀጠለባት ትግራይ ያለው ህዝብ በደቡብ አፍሪካ ተጀመረ ከተባለው የሰላም ንግግር አወንታዊ ውጤት ይጠብቃል።
ሚሊዮን ኃይለሥላሴ
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አዜብ ታደሰ