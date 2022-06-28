የትግራይ ክልላዊ መንግስት ድርድሩ አልተጀመረም አለ

የትግራይ ኮምኒኬሽን ቢሮ ሐላፊ አቶ ረዳኢ ሓለፎም "ትግራይ ግዜ በማይሰጥ ችግር ላይ ናት። የተፈጠረው የሰላም ዕድል እንጠቀምበት፣ ካልሆነ ትግራይ በዚህ ሁኔታ ለረዥም ግዜ መቀጠል አትችልም" ይላሉ።
በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት እና ህወሓት በሚመራው የትግራይ ክልል መንግስት መካከል ይደረጋል የተባለው ድርድር እስካሁን የሚጠበቀው እድገት እያሳየ አለመሆኑ የትግራይ ክልላዊ መንግስት ገለፀ። ከትግራይ ወገን እንደሚባለው፥ ለድርድሩ ትግራይ የሚወክል ቡድን ዝግጁ ቢሆንም እስካሁን ባለው የተጀመረ ድርድር የለም። ባጠረ ግዜ የተፈጠረው የሰላም ዕድል መጠቀም ካልተቻለ "ትግራይ ግዜ በማይሰጥ ችግር ናት" የሚሉት የትግራይ ኮምኒኬሽን ቢሮ ሐላፊው አቶ ረዳኢ ሓለፎም የሰላም ዕድሉ እንዳይባክን ጥንቃቄ ይደረግ ሲሉ ገልፀዋል።
ከረዥም እና ደም አፋሳሽ ጦርነት በኃላ በያዝነው ዓመት አጋማሽ በሁለቱ ተፋላሚ ሐይሎች በኩል የቶክስ አቁም ውሳኔ ላይ ተደርሶ፣ ጦርነቱ በውይይት ዘላቂ መፍትሔ ይሰጣል ተብሎ በብዙሃን ተስፋ የተጣለበት ድርድር እስካሁን "የሚጠበቀው እድገት" እያሳየ አለመሆኑ በትግራይ በኩል ይገለፃል። የትግራይ ኮምኒኬሽን ቢሮ ሐላፊ አቶ ረዳኢ ሓለፎም "ትግራይ ግዜ በማይሰጥ ችግር ላይ ናት። የተፈጠረው የሰላም ዕድል እንጠቀምበት፣ ካልሆነ ትግራይ በዚህ ሁኔታ ለረዥም ግዜ መቀጠል አትችልም" ይላሉ።
የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት እንደሚለው ሳይሆን "ትግራይ ለሰላማዊ ድርድር ሁሌም ዝግጁ ናት" የሚሉት ከዶቼቨሌ ጋር ቆይታ ያደረጉ የክልሉ ኮምኒኬሽን ቢሮ ሐላፊ አቶ ረዳኢ "ዝግጁነታችን ከተለያዩ የአማራ እና አፋር አካባቢዎች ሰራዊት በማስወጣት፣ በሺዎች የሚቆጠሩ የጦር ምርኮኞች በመልቀቅ እና ሌሎች እርምጃዎች በመውሰድ አስመስክረናል" ይላሉ። በአንፃሩ የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን መሰረታዊ የህዝብ አገልግሎቶች መክፈት ጨምሮ የሚጠበቅበት ሌሎች እርምጃዎች አልወሰደም ሲሉ ይከሳሉ።
በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት እና ህወሓት በሚመራው የትግራይ ክልል መንግስት መካከል ይደረጋል የተባለው ድርድር በማደናቀፍ አልያም እድገት እንዳያሳይ በማድረግ ሁለቱ አካላት ይካሰሳሉ። ከተጀመረ 21 ወራት ያደረገው ጦርነት በርካቶች ለሞትና ጉዳት አጋልጦ፣ ሚልዮኖች አፈናቅሎ፣ ከባድ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማሕበራዊ ችግር እየፈጠረ መቋጫ ሳያገኝ እየቀጠለ ነው።
ሚልዮን ሃይለስላሴ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ነጋሽ መሐመድ