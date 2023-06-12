 የትግራይ እና አማራ ክልሎች መሪዎች የባሕር ዳር ውይይት | ኢትዮጵያ | DW | 12.06.2023

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ኢትዮጵያ

የትግራይ እና አማራ ክልሎች መሪዎች የባሕር ዳር ውይይት

የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ-መስተዳድር ጌታቸው ረዳ እና የአማራ ክልል ርዕሰ-መስተዳድር ይልቃል ከፋለ በመሩት ውይይት ላይ የባሕር ዳር ነዋሪዎች ተወካዮች "ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ምን ያህል ቁርጠኛ ናችሁ?" ሲሉ ጠይቀዋል። አቶ ጌታቸውም ሆኑ ዶክተር ይልቃል በሁለቱ ክልሎች መካከል ያለው መቃቃር መፍትሔ እንደሚያስፈልገው ተናግረዋል።

የትግራይ እና አማራ ክልሎች መሪዎች ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች ተወካዮች ጋር ያደረጉት ውይይት

የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት መነሾ እና የተጠያቂነት ጉዳይ አቶ ጌታቸው ረዳ እና ዶክተር ይልቃል ከፋለን ጨምሮ የትግራይ እና የአማራ ክልሎች አመራሮች ትላንት በባሕር ዳር ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ ትኩረት አግኝተዋል። ሁለቱ ርዕሰ-መስተዳድሮች ባደረጓቸው ንግግሮች የጦርነቱን ብርቱ ዳፋ እያወሱ በትግራይ እና በአማራ ክልሎች መካከል ያለውን ልዩነት መፍታት እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል። ክልሎቹ የሚወዛገቡባቸው አካባቢዎች የይገባኛል ጥያቄን በተመለከተ የተባለ ነገር የለም።

ከጥቅምት 2013 ዓ,ም  መጨረሻ ጀምሮ ለሁለት ዓመታት በፌደራሉ መንግስትና በትግራይ ተዋጊዎች መካከል የተካሄደው ጦርነት በርካታ ሰብአዊ፣ ቁሳዊና ስነልቦናዊ ጉዳቶችን አድርሶ አልፏል፣ ጦርነቱ በተለይ በአማራ፣ በትግራይና በአፋር አካባቢዎች ጠባሳው አሁንም አልተወገደም። የአንዱ ክልል ነዋሪ ወደ ሌላው እንደልቡ መንቀሳቀስ አይችልም፣ የንግድና መደበኛ የትራንስፖርት አገልግሎቶችም በወጉ አልጀመሩም፣ በርካታ ተፈናቃዮችም ወደ ቀያቸው አልተመለሱም፡፡

Tigray Amhaea and Tigray regional state heads meeting

በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጌታቸው ረዳ "ህዝባችን እልቂቱ ይበቃናል ስላለ፣ ይህ ነገር ማለቅ ስላለበት ወደድንም ጠላንም ይህ ጉርብትና የወንድማማችነት፣ የፍቅር የሰላም ጉርብትና መሆን ስላለበት ነው እዚህ የመጣነው" ሲሉ በባህር ዳር በተደረገ ውይይት ላይ ተናግረዋል።

በተለይ በአማራና በትግራይ ክልሎች መካከል ያለውን ግንኙነት ወደነበረበት ለመመለስ የከፍተኛ አመራሮች ግንኙነት ተጀምሯል። ከጥቂት ሳምንታት በፊት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶ/ር ልቃል ከፋለ ከሌሎች ክልሎች ርእሳነ መስተዳድሮች ጋር መቀሌን የጎበኙ ሲሆን በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጌታቸው ረዳ የተመራ የልዑካን ቡድን ደግሞ ትናንት ባህር ዳር ገብቷል፡፡
ከህብረተሰቡ የተወከሉ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ከሁለቱ ርዕሳነ መስተዳድሮች ጋር አጠር ያለ ውይይት አድርገዋል። ተሳታፊዎቹ የአቶ ጌታቸውን ወደ ባህር ዳር መምጣት በእጅጉ አመስግነው "ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ምን ያህል ቁርጠኛ ናችሁ? ጥርጣሬዎች አሉን" ሲሉ ለአቶ ጌታቸው ጥያቄ አቅርበዋል፡፡ 

ሌላ አንድ የንግዱ ማህበረሰብ ተወካይ "ለጦርነቱ መቀስቀስ ተጠያቂ የሚሆነው ማነው?" የሚል ጥያቄ አቅርበው ነበር። "ነባር አመራሮችና ለጦርነቱ መቀስቀስ አስተዋፅኦ ያላቸው አካላትስ የተጠያቂነት ደረጃ ምን ያህል ነው?" የሚሉ ጥያቄዎችም ቀርበዋል፡፡ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጌታቸው ረዳ፣ "ለጦርነቱ መቀስቀስና ለደረሰው ጥፋት ተጠያቂ የሚሆን ፖለቲከኛ ካለ ይጠየቃል፣ የመጣነውም እውነተኛ ሰላም ለማፅናት ነው" ብለዋል፡፡

“ነባር መሪ አዲስ መሪ የሚባል ነገር የለም፣  የጥላቻና ያልተገባ ስሜት እስካለ ድረስ፣ ወጣቱም፣ ትልቁም አዲሱም የሁከትና የግርግር አጀንዳ ይዞ ነው የሚሄደው፣ አሁን የሁከትና የግርግር አጀንዳ ዘግተን በወንድማማችነት ስሜት መቀጠል ይኖርብናል፣ የደረሰው ጥፋት ቀላል አይደለም፣ በአማራ ክልልም በኩል፣ በፌደራል መንግስትም በኩል በትግራይም በኩል፣ ፖለቲከኞች ለዚህ ጠብ መቀስቀስ ወይም በተደረገው ጦርነት ለደረሰው ጥፋት መጠየቅ ያለበት ሁሉ መጠየቅ አለበት፣ ይህ ቁርጠኝነት ፈልገነው ብቻ የመጣ አይደለም፣  ከልብ ነው ወይ? የሚል ጥያቄም ስለተነሳ ነው፤ ህዝባችን እልቂቱ ይበቃናል ስላለ፣ ይህ ነገር ማለቅ ስላለበት ወደድንም ጠላንም ይህ ጉርብትና የወንድማማችነት፣ የፍቅር የሰላም ጉርብትና መሆን ስላለበት ነው እዚህ የመጣነው፡፡”   

በጦርነቱ የተጎዱ ሰዎች በስነልቦና የሚታከሙበት መንገድ እንዲመለስ የጠየቁት ነዋሪዎቹ የማንነት ጥያቄ ያለባቸው አካባቢዎችም የግጭት መነሻ ሳይሀኑ በውይይት እንዲፈቱ ጠይቀዋል፡፡
የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶ/ር ይልቃል ከፋለ “በውስጣችን ያሉ አለመግባባቶች ሊፈቱ የሚችሉት በውይይት ብቻ ይሆናል” ነው ያሉት፡፡ 

Äthiopien Treffen der Regionalpolitiker aus Amhara und Tigray

ትናንት ከአቶ ጌታቸው ረዳ ጋር ወደ ባሕር ዳር ከተጓዙት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ከፍተኛ ባለስልጣት መካከል የክልሉ ሰላምና ፀጥታ ቢሮ ኃለፊ ሌተናል ጀኔራል ፍሰሐ ኪዳነ፣ የክልሉ የማኅበራዊ ልማት ሽግግር ካቢኔ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረህይወትና የትግራይ ክልል መልሶ ግንባታና ማቋቋሚያ ካቢኔ ስክሬታሪያት ፀሐፊ ይገኙበታል፡፡

“ያለፈው ጦርነት በቂ ትምህርት ሰጥቶናል፣ አማራ ክልልም ትግራይ ክልልምያተረፈው ነገር የለም፣ ከጉዳት በስተቀር፣ በቀጣይ ሰላምን ለማፅናት በርካታ ስራዎችን መስራት ይጠበቅብናል፣ የመጀመሪያው ሰላምን ለማፅናት በሁላችንም ዘንድ ቁርጠኛ መሆን ነው፡፡ የትግራይ ወንድሞቻችን ከእኛ ጋ መጥተዋል፣ ይህ ጅምር እንጂ ማጠናቀቂያ አይደለም፣ ይህ ሰላም የሚፀናው በውስጣችን የፈለገውን ያህል ልዩነት ቢኖርም  ልዩነታችንን በውይይት እንፈታለን ብለን መቁረጥ ነው፡፡ ”

ትናንት ከአቶ ጌታቸው ረዳ ጋር ወደ ባሕር ዳር ከተጓዙት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ከፍተኛ ባለስልጣት መካከል የክልሉ ሰላምና ፀጥታ ቢሮ ኃለፊ ሌተናል ጀኔራል ፍሰሐ ኪዳነ፣ የክልሉ የማኅበራዊ ልማት ሽግግር ካቢኔ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረህይወትና የትግራይ ክልል መልሶ ግንባታና ማቋቋሚያ ካቢኔ ስክሬታሪያት ፀሐፊ ይገኙበታል፡፡

በሰሜኑ ጦርነት በአማራ ክልል ብቻ ከግማሽ ትሪሊዮን ብር በላይ የቁሰቃቁስ ውድመት የደረሰ ሲሆን በወቅቱ 12 ሚሊዮን የሚጠጋ የክልሉ ህዝብ በጦርነቱ ምክንያት ተፈናቅሎ ነበር፡፡

ዓለምነው መኮንን

እሸቴ በቀለ
ታምራት ዲንሳ

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የትግራይ እና አማራ ክልሎች መሪዎች ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች ተወካዮች ጋር ያደረጉት ውይይት

ተዛማጅ ዘገባዎች

የትግራይ ባለስልጣናት የአማራ ክልል ጉብኝት የተሰጡ አስተያየቶች

የትግራይ ባለስልጣናት የአማራ ክልል ጉብኝት የተሰጡ አስተያየቶች 12.06.2023

"እኛ የምንፈልገው በአውሮፕላን እየሔዱ እና እየመጡ መሪዎች እንዲገናኙ፤ እንዲሞካሹ አይደለም" የሚሉት ፖለቲከኛው አቶ ሐጎስ ወልዱ በአማራ እና ትግራይ ክልሎች መካከል የሕዝብ መጓጓዣ እና የንግድ እንቅስቃሴ ሊጀመር እንደሚገባ ተናግረዋል። የመቐለው ነዋሪ ፊልሞን አሰፋ በበኩላቸው ተፈቃዮችን ወደ ቀያቸው መመለስ የሚስችል እርምጃ ያስፈልጋል ብለዋል

19.6.2021, Tigray, Äthiopien, A 55-year-old woman, who fled the violence in Ethiopia's Tigray region, poses in a former classroom where she stays at May Weyni secondary school, now hosting 10500 displaced people as an IDP camp, in Mekele, the capital of Tigray region, on June 19, 2021. (Photo by Yasuyoshi CHIBA / AFP) (Photo by YASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images)

የግንቦት 24 ቀን 2015 የዜና መጽሔት 01.06.2023

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የትምህርት መማርያ ቁሳቁስ እጥረት በትግራይ 15.05.2023

በቅርቡ በትግራይ ዳግም ትምህርት ቢጀመርም በርካታ ተማሪዎች ደብተር፣ እስክርቢቶ፣ መፅሐፍ የመሳሰሉ የትምህርት መሳርያዎች እጦት እየተቸገሩ ነው። በጎ ፍቃደኛ የማሕበራዊ ሚድያ ተጠቃሚዎች፥ በትግራይ ለሚገኙ ህፃናት ተማሪዎች ከሰላሳ ሺህ በላይ የመማርያ ደብተር እንዲሁም ሌሎች ቁሶችን በዘመቻ አሰባስበው ለክልሉ ትምህርት ቢሮ አስረክበዋል።