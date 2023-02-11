የትግራይ ነጻነትፓርቲ የጠራው ስብስባ በፖሊስ ተበተነ።

እነዚሁ ታጣቂዎች ሂደቱን እየተከታተሉ የነበሩ ጋዜጠኞችን 'ለምን ትቀርፃላችሁ' በሚል ሞባይሎቻቸውን ነጥቀዋል፣ በተለያየ የሚድያ መሳርያዎች ላይ ጉዳት አድርሰዋል፣ በጋዜጠኞች ላይ እንግልትና ማዋከብ ፈፅመዋል።
ተቃዋሚው የትግራይ ነፃነት ፓርቲ በመቐለ ሊያደርገው የነበረ ህዝባዊ ስብሰባ በታጣቂ ሀይሎች ተበተነ። ታጣቂ ሀይሎቹ ህዝባዊ መድረኩ ለመከታተል የተገኙ ጋዜጠኞች ላይ ጥቃት የፈፀሙ ሲሆን፣ በመድረኩ ለመሳተፍ በመጡ ታዳሚያን እና የፖርቲውን አባላት ላይም ከፍተኛ እንግልትና ማዋከብ ተፈፅሟል።
በትግራይ ከሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፖርቲዎች መካከል የሆነው የትግራይ ነፃነት ፓርቲ በዛሬው ከጠዋቱ 2:30 ጀምሮ ሊካሄድ እቅድ ወጥቶለት የነበረው ህዝባዊ ስብሰባ በፖሊስ መከልከሉ ገልጿል። ፖርቲው እንደሚለው ስብሰባው ለማካሄድ ከሆቴሉ ጋር አስቀድሞ ተነጋግሮ የነበረ ቢሆንም ይሁንና ከፖሊስ ማስፈራርያ ደርሶበት መሰብሰብያ አደራሽ ሆቴሉ ከልክሏል ተብሏል።
በቦታው ተገኝተን እንደተመለከትነው፥ መጀመርያ ላይ የሆቴሉ አስተዳደር "ፖሊስ ሰብሰባ እዚህ እንዳይደረግ ብሎናል፣ ስለዚህ ህዝባዊ ስብሰባ እዚህ ማድረግ አይቻልም" በማለት የከለከሉ ሲሆን፣ ቀጥሎ ሲቪል የለበሱ ታጣቂዎች ለስብሰባው የመጡ ታዳሚዎች ከሆቴሉ እንዲርቁ ሲያዋክቡ ነበር። እነዚሁ ታጣቂዎች ሂደቱን እየተከታተሉ የነበሩ ጋዜጠኞችን 'ለምን ትቀርፃላችሁ' በሚል ሞባይሎቻቸውን ነጥቀዋል፣ በተለያየ የሚድያ መሳርያዎች ላይ ጉዳት አድርሰዋል፣ በጋዜጠኞች ላይ እንግልትና ማዋከብ ፈፅመዋል። ከዚህ በተጨማሪ ህዝባዊ ስብሰባው እንደተስተጓጎለ ለማስታወቅ በአካባቢው ለጋዜጠኞች ማብራርያ እየሰጡ በነበሩ የትግራይ ነፃነት ፓርቲ አመራሮች ላይ ጥቃት በመፈፀም ጋዜጣዊ መግለጫው በሐይል እንዲቋረጥ አድርገዋል።
ጋዜጣዊ መግለጫው ከመቋረጡ በፊት ቃላቸው የሰጡን የትግራይ ነፃነት ፓርቲ ኮምኒኬሽን ሐላፊ ዶክተር ደጀን መዝገበ "ህዝባዊ ስብሰባ ለማድረግ በያዝነው ቀጠሮ፣ ህዝብ ከተሰበሰበ በኃላ ባለሆቴሉ እና ፖሊስ ተባብረው ፥ ስብሰባው እዚህ አይደረግም፣ አልተፈቀደም በማለት ከልክለውናል። ይህ እየሰጠነው ያለው መግለጫ ጭምር አቋርጡ እያሉን ነው እንደምታየው
። የትግራይ ህዝብ መገንዘብ ያለበት ነገር ወደየት እየሄድን እንዳለ መረዳት መቻል አለበት። ትንሽ ቆይቶ 3 ወይ 5 ሆኖ ጭምር መሰብሰብ አይቻልም ሊባል ነው" ብለዋል።
ስለስብሰባው "ለፖሊስ አስቀድመን አሳውቀናል" የሚሉት ዶክተር ደጀን መዝገቡ "የስብሰባው ታዳሚ በመጣበት ሰዓት ግን፣ ታጣቂዎችን መሳርያ አስይዘው ልከው ከልክለውናል" ሲሉ አክለው ገልፀዋል።
በጉዳዩ ዙርያ ከመቐለ ከተማ አስተዳድር እንዲሁም የከለከለው ሆቴል መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። ከዚህ በፊትም ሳልሳይ ወያነ ትግራይ የተባለ በትግራይ የሚንቀሳቀስ ተቃዋሚ ፖርቲ በመቐለ ህዝባዊ ስብሰባ ጠርቶ በተመሳሳይ ሁኔታ መከልከሉ ይታወሳል።
ሚልዮን ሃይለስላሰ
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር